Надо мобилизовать 2 млн человек: Пригожин сделал громкое заявление для всех россиян
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Основатель ЧВК «Вагнер» заявил о необходимости увеличения количества бойцов вооруженных сил России.
- На сегодняшний день, я считаю, мобилизованных должно быть с учетом резервов около 2 миллионов человек, это мое мнение, — отметил Евгений Пригожин.
Замначальника главного оперативного управления Дылевский ответил на такое обращение. По его мнению, 1,5 миллиона военнослужащих достаточно для отражения агрессии против России и обеспечения защиты целостности и неприкасаемости её территорий, передали в пресс-службе Пригожина.
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