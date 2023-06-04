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Надо мобилизовать 2 млн человек: Пригожин сделал громкое заявление для всех россиян

Глава ЧВК "Вагнер" сообщил о необходимой численности ВС РФ
Надо мобилизовать 2 млн человек: Пригожин сделал громкое заявление для всех россиян

Фото: arnfoto.ru

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Основатель ЧВК «Вагнер» заявил о необходимости увеличения количества бойцов вооруженных сил России.

- На сегодняшний день, я считаю, мобилизованных должно быть с учетом резервов около 2 миллионов человек, это мое мнение, — отметил Евгений Пригожин.

Замначальника главного оперативного управления Дылевский ответил на такое обращение. По его мнению, 1,5 миллиона военнослужащих достаточно для отражения агрессии против России и обеспечения защиты целостности и неприкасаемости её территорий, передали в пресс-службе Пригожина.

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