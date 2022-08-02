«Для ребенка все самое лучшее»: как казанцы растят своих детей
Мамам буквально из каждого чайника кричат, мол, будет сложно! Колики, бессонные ночи, кризис одного года, кризис трех лет, кризис семи лет... А затем, из тех же чайников, идет речь о том, как же важно "правильно" воспитывать ребенка, всесторонне развивать и находить для него все самое лучшее. Если посмотреть на это со стороны, то сложится впечатление, что каждой маме неплохо бы взять пару уроков у супермена. Иначе как все успеть и все учесть?

Стоит признать, редакция ProKazan не сможет освободить казанских мам от всех хлопот. Но кое-чем поможем! Специально для мамочек нашего города мы собрали подборку проверенных компаний, которые упростят вашу жизнь и осчастливят вашего ребенка! А чтобы вам было спокойнее, мы связались с руководителями компаний и запросили актуальную информацию, много фотографий и даже узнали о секретных скидках и акциях. Осталось только выбрать!
Спорт
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Детские сады
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Отдых и развлечение
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Детские клубы
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Спорт
Множество современных детей большое количество времени проводят за гаджетами, имеют избыточный вес, не могут взаимодействовать со сверстниками.

2-12 лет — то самое время, когда чрезвычайно важно приобщать ребенка к миру спорта, миру физической культуры и формировать правильные привычки.

Детская школа единоборств "Смелые Панды" поможет вашему ребёнку расти здоровым, сильным и самостоятельным.

"Смелые Панды" придерживаются своей миссии — привить детям любовь к спорту, сделать физкультуру неотъемлемой частью распорядка дня ребенка и помочь в этом его родителям.
Камалеева, 8
@bravepandas.kzn
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Расписание занятий
Arena Swim и Кувшинки — новый теплый бассейн для взрослых и детей в Ак Барс Арене. Открылся в 2023 году с участием Президента РТ. Более 8 лет занимаются профессиональным обучением плаванию детей и взрослых.

Идеальная чистота во всех помещениях
Температура воды +30°С, температура воздуха +31°С.
→ Комфортные зоны ожидания с просмотром видео трансляции занятия
→ Профессиональные тренеры имеют профильное и педагогическое образование, большой опыт работы с детьми разных возрастов.
→ Солевая сауна с можжевеловым панно
→ Современная проф. система очистки воды
→ Безопасная глубина

Занятия в бассейне:
→ «Свободное плавание» для всех категорий гостей.
→ Профессиональное обучение плаванию абсолютно любого возраста
→ Групповые и персональные занятия
→ Аква аэробика
→ Аква флоатинг
→ Отдельная чаша бассейна для обучения малышей от 0 до 6 лет.
@kuvshinki
пр. Ямашева, 115а
Мира, 45
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→ Дружная команда.
→ Индивидуальный подход к каждому: учитываются личность, физиология, здоровье каждого спортсмена.
→ Результативные международно-традиционные и авторские методики.
→ Здесь прежде всего приучают трудиться для своего результата с интересом!

Приехать можно на интенсив курс, персональные занятия, подготовку к соревнованиям, сборы, вступить в школу, для всех желающих детей и родителей всегда открыты двери!
@yana_martynova_school
Почему нужно выбрать команду MY CHAMPS?

В школе работают профессиональные тренера:
Мартынова Яна
•Заслуженный Мастер Спорта РТ
•Мастер Спорта Международного Класса
•39ти кратная Чемпионка и Рекордсменка России
•Финалистка и участница трёх Олимпийских Игр.
•Серебряный призёр Чемпионата Мира.
•Бронзовый призёр Чемпионата Европы.
•Золотой и бронзовый призёр Всемирной Универсиады.

Жилин Дмитрий
•Мастер Спорта Международного Класса
•Неоднократный Чемпион России
•Неоднократный призёр Этапов Кубка Мира
•Участник Чемпионатов Мира и Европы
•Финалист Чемпионатов Европы и Всемирной Универсиады
•7 кратный Чемпион Всемирных Полицейских Игр.

Муратова Гульмира практический психолог, психофизиолог, тренер. Её область работы - психическое и физиологическое состояние спортсменов. Опыт работы более 30 лет . Научные публикации и исследования с 2007 года по психологии одаренных детей, огромный опыт работы с детьми ограниченными возможностями. Международный сертификат психотерапевтической европейской лиги /Австрия.

Здесь есть группы: подготовительная, полупрофессиональная, профессиональная.

Спортсмены MY CHAMPS призеры таких соревнований, как: Чемпионат РТ, Первенство РТ, Первенство РФ, Всероссийские соревнования Madwave Challenge, Всероссийские соревнования Кубок Ректора, Всероссийские соревнования Madwave Classic.
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Детские сады
Детский садик Smile fish — территория, где любят детей, любят о них заботиться, любят учить новому.
В дружную семью Smile fish открыт набор малышей в возрасте от 1,3 до 3х лет , и веселых детишек в возрасте от 3-х лет и старше
→ Атмосфера добра и уважения
→ 5-ти разовое питание, приготовленное, как дома
→ Ежедневные интересно-познавательные занятия
→ Занятия с нейропсихологом
→ Английский язык с носителем
→ Контроль развития речи логопедом
→ Группы до 12 деток - максимально индивидуальный подход
→ Детская йога
→ Прогулки на собственной огороженной территории

Здесь детки чувствуют себя как дома, а родители спокойно делают свои дела. В течении дня воспитатели отправляют фотоотчет в телеграм-канал.

Резеда и Вероника — создали это место, как для своих детей. Потому что каждый ребенок, как родной.
@smilefish.kazan
пр. Ямашева, 48в
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"Мы научим верить вас в Чудеса!"

Детский клуб Чудеса - это гармоничное пространство для малышей от 1 года, где каждому будет весело, познавательно, вкусно и, конечно же, безопасно. Развитием малышей занимается опытная и профессиональная команда педагогов.

В клубе созданы самые благоприятные условия для роста и развития малышей:
  • Группы полного дня
  • Комфортная среда
  • Увлекательные занятия с профессиональными педагогами по английскому языку, музыке, танцам, каратэ
  • Безопасная прогулочная площадка
  • Квалифицированные педагоги высшей категории
  • Персональные занятия любого формата
  • Работа с психологом и логопедом
  • Секционные форматы с 4 лет

Чудеса - это место, о котором вы мечтали в детстве и теперь можете подарить эту мечту своим детям!
Режим работы: 08:00 - 19:00
@chudesa_sad
Даурская, 48В
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Монтессори-сад по доступной цене рядом с домом!

В чудо-садике всего 2 группы (для детей от 1 до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет). В группе максимум 15 детей и 3 взрослых (Монтессори-педагог и ассистенты).

→ Свой чудо-повар, который готовит вкусно и полезно,
→ Чудо-логопед, умеющий волшебно ставить звуки и запускать речь,
→ Занятия английским языком с мистером Кингом (носитель языка).

Дети и их родители любят чудо-садик за его семейную атмосферу и уют.

Вы можете выбрать подходящий вам режим:
~ Монтессори-сессия с 9.00 до 11.00 каждый день (9.600 руб),
~ Короткий день с 8.00 до 13.00 (20.000 руб)
~ Полный день с 8.00 до 19.00 (25.000 руб)

Специальное предложение: все лето без первоначального взноса!
@chudo_montessori_kzn
Сулеймановой, 3
Цены
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Отдых и развлечение
«Новые развлечения в Smile Park на Баумана»
Вселенная развлечений Smile Park на Баумана — это сразу 6 крутых интерактивных развлечений, квестов, лабиринтов и аттракционов — в самом центре Казани! Стильные, необычные, увлекательные и экстремальные, для самых крутых фото и потрясающих впечатлений.

Приходите всей семьёй, друзьями и развлекайтесь все вместе!
→ Перевернитесь на голову в Доме вверх дном.
→ Снимите стресс в Бей посуду!
→ Пройдите запутанный лабиринт, состоящей из тысяч разноцветных лент.
→ Обойдите жуткие ловушки в Лабиринте страха.
→ Выберитесь на волю в квесте Побег из тюрьмы!

Это место, где можно стать креативнее, сообразительнее и развить в себе творческую жилку!
Баумана, 17
Баумана, 58
Акции
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Детские клубы
«Каникулы будущего» от IQ007 — это мощные курсы для детей от 8 до 11 лет, где каждый ребёнок найдёт то, что нужно именно ему.

→ IQ СПИКЕР — дети научатся выступать перед любой аудиторией и всегда чувствовать себя уверенно.
→ IQ ЛОГИКА — курс, который поможет развить у детей интерес к решению логических задач, головоломок и учебному процессу в целом.
→ IQ УМНИКИ — выдержка из самых крутых продуктов IQ007: скорочтение, ментальная арифметика и грамотное письмо в программе одного сильного курса.
→ IQ PRO Грамотность — за курс ребёнок научится находить и исправлять ошибки, повторит правила и словарные слова и полюбит родной язык.

«Каникулы будущего» стартуют 29 мая.

Индивидуальное пробное занятие — бесплатно.
Павлюхина, 99б
О курсах
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Детский лагерь в Колоколе! Приглашаем ребят в летний гончарный клуб! Занятия с глиной развивают моторику и фантазию, вырабатывают усидчивость, тренируют память и внимание. А ещё работа с глиной делает ребенка счастливым! Он становится творцом, идеи рождаются одна за другой и тут же находят воплощение в изделии.

Что вас ждет:
— мастер-классы;
— полезный перекус (овощи, фрукты, сыр, тосты);
— сопровождение вожатого;
— активности на свежем воздухе (здесь закрытый и безопасный дворик);
— чтение книг вслух, фильмы на проекторе, уютная атмосфера

График лагерей:
5.06-9.06 | 19.06-23.06 | 3.07-7.07
17.07-21.07 | 31.07-4.08 | 14.08-18.08

Можно записаться в любую смену!
Стоимость: 14000₽
@kolokolschool_kzn
Островского д. 9/3
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Академия КВН - уникальная территория детского творчества для детей и подростков. Весело изучаем теорию и практику КВН. Если учиться никогда не поздно, то учиться играть в КВН всегда полезно! Это проект юмористического содержания, основной целью которого является развитие творческого, креативного мышления у детей и подростков. Ораторское искусство, развитие лидерских способностей.

Мы работаем, чтобы вашего ребенка слушали и прислушивались, чтобы он умел доносить свои мысли, свои идеи, свои рассказы до других!

Академия КВН – место, где мы помогаем детям обрести себя: испытать себя во всевозможных творческих и организационных ролях и найти то, что больше всего им близко. Это место живого общения и творческой реализации. Здесь каждый узнает немало интересных и полезных для жизни вещей и научится пользоваться этими знаниями!

Неделя пробных занятий бесплатно.
Для детей от 6 до 18 лет.
@akademiya_kvn_kazan
Четаева,28
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Редакция ProKazan желает вам семейного благополучия!