На формирование нашей жизни огромное влияние оказывает наша семья и общество в целом, в большинстве случаев это приводит к формированию жизненного сценария нашей личности. Жизненный сценарий личности оказывает огромную роль во многих сферах, начиная от образования общих представлениях о том, что такое хорошо и плохо и, заканчивая семейными ценностями и традициями вплоть до предпочтений в интимной жизни. Иногда жизненный сценарий оказывает положительную роль в жизни человека, иногда личностный сценарий играет негативную роль, в большинстве таких ситуаций это вопрос случая, но у каждого сценария есть свои закономерности и одна из них заключается в том, что сценарий - это своего рода навязанная модель о правильном и должном. Эта модель не была выбрана самим человеком, осмыслена им, поэтому может оказаться так, что самому человеку жизненный сценарий личности оказывается чуждым и ранее осознание этого момента позволит не совершать ошибок, способных оказать очень серьезное влияние на личность человека и всю его жизнь. Статья написана и отредактирована при поддержке специалистов сайта https://www.kovalboris.ru/ .

Но сегодня мы будем освещать другой случай, когда жизненный сценарий личности становится частью жизни человека. Он живет своим сценарием, следует ему, выполняя все предписанные нормы, достигая важных целей, прописанных в его жизненном сценарии личности человека, при этом часто приходится жертвовать чем-то важным для себя, что в итоге приводит к негативным последствиям. И вот он следовал всем этим планам, все реализовал, сценарий закончен и что дальше после достижения всех важных целей?

Не надо жить чужой жизнью

И так человек живет, хорошо оканчивает школу, поступает в институт, заводит семью, находит хорошую работу, заводит детей, начинает их растить и когда дети уже подросли, у него возникает ощущение, что он живет не своей жизнью. Кажется, что все хорошо, но его не отпускает чувство, что жизнь, которой он живет, навязана ему родителями, обществом, близкими. Очень часто именно так заканчивается жизненный сценарий личности, он начинает задумываться: «а своей ли жизнью я живу, или это все навязано мне обществом и родителями?» В таких ситуациях люди часто ищут помощь психолога, не понимая, что с ними происходит, а иногда даже пугаясь этого не понятного состояния, думая, что с их психикой что-то не так.

Неожиданно оказывается, что они не любят работу, которой посвятили уже много лет, что она вызывает только раздражение, что эту профессию хотел отец или мать, и получается, что жизнь вроде как чужая: чужая работа, чужая профессия, чужая семья. Чужая, не потому что не родная, а потому что возникает ощущение навязанности, когда возникает сомнение, а кому это было нужно: мне или от меня этого требовало общество, родители и так далее? Именно поэтому психологи предостерегают от подобного поворота событий и говорят, что не надо жить чужой жизнью, чья бы она не была, всегда есть риск, что по-настоящему вашей она не станет никогда.

Итог один: человек понимает, что жизнь не такая как ему хотелось, и люди, которые его окружают не те, с кем он хотел бы быть.

Очень часто именно так происходит завершение жизненного сценария личности: вроде бы все хорошо, но вдруг становится чужим, когда приходит понимание, что это все было запрограммировано родителями, обществом и теперь, когда «план» выполнен, должно наступить счастье, о котором все говорили, но наступает опустошение и отчужденность, потому что все это чужое: чужие мечты, чужие ожидания.

И вот, ты должен быть счастлив и доволен, все получилось, но разве можно быть довольным, когда у тебя на тарелке кусок мяса, если ты вегетарианец, да, есть можно, но принесет ли это удовольствие или, скорее, придется это делать по нужде, чтобы не умереть с голоду. А в жизни каждого человека наступает такой момент, когда хочется жить не по принуждению, а в свое удовольствие, окружая себя людьми и вещами, которые соответствуют вашему внутреннему состоянию.

И как же быть? Надо уметь слушать себя, свой внутренний мир, надо уметь понять самый важный вопрос: кто я? И ни в коем случае не надо жить чужой жизнью.

Как научиться жить своей жизнью

Но как научиться жить своей жизнью, понять, кто вы такой и к чему стремитесь, если раньше это определяли установки общества и родителей: родиться, учиться, жениться и так далее.

Для начала, надо пытаться вслушаться в себя, именно так я работаю со своими клиентами в подобных ситуациях. Тогда вы и начнете понимать, что это вам нравится, а это нет, и, поверьте, это не всегда бывает легко, иногда на это нужно много времени, тем более, если раньше вы никогда этого не делали.

И если вслушаться в себя, вы поймете, что вы хотите жить, например, за городом и это часть вашего «я», или вы вдруг обнаружите, что любите гулять или, наоборот, терпеть этого не можете, и это тоже будет часть вашего «я».

И начиная с таких мелочей: что вам нравится из еды, как вы любите проводить свободное время, как любите отдыхать, что вам нравится, а что нет; вы начнете отвечать на самый важный вопрос для каждого человека: «кто я такой?» и, как следствие, «что мне нужно для счастья?» А в итоге это превращается в самый важный ответ, как научиться жить своей жизнью, к чему в итоге мы все и стремимся.

И каждый раз во время психологической помощи я вижу радость от понимания себя в глазах своих клиентов, это наполняет мою работу смыслом, к которому стремится каждый уважающий себя профессионал.

Поэтому пытайтесь понять себя и что вам нужно, ведь в жизни важно не только добиваться целей, важно, чтобы это были именно ваши цели. Потому что, если очень захотеть, то можно уйти очень далеко, но если вы идете без осознания своих желаний и устремлений, то, когда доберетесь до финиша, не факт, что цель принесет вам то удовлетворение, на которое вы рассчитывали. Поэтому вопрос как научиться жить своей жизнью является очень важным в жизни каждого человека и пренебрегать им не стоит.

Желаю вам успеха в нелегком пути самопознания.

Автор статьи, частный психолог Коваль Борис

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