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Защита от стресса, которую дарит магний

Защита от стресса, которую дарит магний
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Современные люди часто подвергаются стрессам из-за сумасшедшего ритма жизни и ежедневных нагрузок. Чтобы уберечь себя от расстройств нервной системы, недосыпов и депрессии, необходимо контролировать уровень магния в организме. Достаточное количество этого вещества снимает тревожность, дарит спокойствие, уравновешенность и защищает сознание человека от воздействия стрессов.

Что может привести к недостатку магния в организме

Дефицит магния может обернуться различными тревожными симптомами, которые в результате приводят к разным заболеваниям. Например, недостаток этого вещества вызывает бессонницу, нервное истощение, раздражительность, судорогам в конечностях и плохому самочувствию. Существует несколько факторов, которые приводят к дефициту:

  • большое количество стрессов, нервная перегрузка;

  • частое употребление алкоголя, неправильное питание;

  • недостаточное количество еды (дефицит магния характерный для людей, страдающих расстройствами пищевого поведения и анорексией);

  • употребление напитков, содержащих кофеин;

  • вирусные и хронические заболевания.

Если возник дефицит или любой из факторов блокирует выработку полезного вещества, стоит получать магний В6 извне. Для этого можно пополнить свой рацион орехами, авокадо, бананами, зелеными овощами, морепродуктами и т.д. Также можно получать дополнительную порцию витамина с препаратами, которые назначит лечащий врач. Для этого необходимо предварительно пройти обследование и определить подходящую дозировку.

Влияние магния на организм человека

Хорошее самочувствие обеспечено тому, кто получает все необходимые витамины в нужном количестве. Поэтому, если у вас возник дефицит магния, стоит восполнять его любым доступным методом. Это повлияет на ваш организм таким образом:

  1. Укрепит мышцы и избавит от регулярных судорог. Вещество полезно спортсменам, которые регулярно подвергают тело физическим нагрузкам, чтобы избежать частых травм и растяжений.

  2. Успокоит нервы и наладит работу нервной системы. Современным людям необходим полезный витамин для избавления от стресса и обретения душевного спокойствия.

  3. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Магний укрепляет сосуды, снижает уровень холестерина и обеспечивает профилактику от многих заболеваний сердца.

  4. Нормализует работу кишечника. Людям, которые имеют проблемы с пищеварением или усваиванием еды необходимо данное вещество, чтобы стабилизировать работу организма.

Принимать магний необходимо только после прохождения медицинского обследования и получив показания лечащего врача. Срок потребления витаминов и дозировку также назначает доктор.

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