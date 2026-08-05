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ВТБ выплатил дивиденды розничным акционерам

Служба новостей Автор статьи
ВТБ перечислил дивиденды за 2025 год в объеме 3...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ перечислил дивиденды за 2025 год в объеме 31,8 млрд рублей в пользу зарегистрированных в реестре акционеров номинальных держателей и доверительных управляющих. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 9,71 руб.

«ВТБ выполнил обязательства перед частными инвесторами, своевременно перечислив дивиденды по итогам 2025 года. Мы намерены сохранить приверженность стабильной дивидендной политике и в следующих циклах распределения прибыли с учетом необходимости укрепления капитальной базы», - отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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