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ВТБ: 30% жителей ПФО готовы взять рыночную ипотеку сейчас, чтобы потом ее рефинансировать

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30% жителей ПФО, рассматривающих для покупки жи...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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30% жителей ПФО, рассматривающих для покупки жилья рыночную ипотеку, готовы взять кредит по текущей ставке с расчетом на рефинансирование в будущем. При этом 65% жителей округа считают, что для выхода на рефинансирование ставка должна уменьшиться на 2–3 процентных пункта. Таковы данные исследования* ВТБ, проведённого в преддверии ВЭФ-2026.

Как показал опрос, 33% планируют взять ипотеку в ближайший год, из них примерно каждый пятый – на рыночных условиях. При этом 30% уверены, что кредитные ставки обязательно снизятся в обозримой перспективе.

65% жителей округа, рассматривающих для покупки жилья рыночную ипотеку, готовы рефинансироваться при снижении ставки на 2–3 процентных пункта. 15% считает достаточным снижение на 1–1,5 пункта. 18% будут ждать радикального снижения — не менее чем на 4 п.п.

«Ипотечный рынок адаптируется к текущей процентной среде: доля рыночных программ в структуре выдач устойчиво растёт. Заёмщики, в свою очередь, переходят от модели ожидания к модели действия — они готовы фиксировать текущие ставки с последующим рефинансированием при снижении ключевой. Это рациональная стратегия, позволяющая решать жилищный вопрос без потери времени», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

*Опрос проведён в августе 2026 года по репрезентативной выборке среди 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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