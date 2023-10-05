Сильная экономика, высокие социальные стандарты, уникальные перспективы для деловой деятельности – факторы, ежегодно привлекающие в ОАЭ более 100 тыс. эмигрантов со всего мира. Чтобы получить право на длительное пребывание в стране (чаще всего релоканты выбирают крупнейший эмират и город Дубай), необходимо оформить резидентскую визу (ВНЖ). В стране действует несколько миграционных программ, но быстрее всего это можно сделать через инвестирование в экономику Эмиратов.

Как получить вид на жительство в Дубае

Длительность оформления резидентской визы или ВНЖ Дубая – от 20 дней. Срок ее действия – до 10 лет. Он зависит от основания и категории получателя:

Покупка недвижимости. Потратив от 750000 AED ($204000), можно получить статус на 2 года, от 2 млн AED ($545500) – на 10 лет.

Вложения в бизнес. Основание или покупка компании на 500 тыс.-1 млн AED ($136000-545500) дает право на 5-10 летнюю визу.

Пенсионеры от 55 лет. ВНЖ по программе Retire in Dubai выдается на 10 лет. Для этого нужно приобрести недвижимость, открыть депозит на 1 млн AED ($275000) или иметь пассивный доход от 15000 AED ($4100) в мес.

Фрилансеры могут оформить визу на 10 лет после выдачи лицензии на деятельность в свободной экономической зоне.

Наемные работники. Для этой группы заявителей предусмотрен годичный ВНЖ. Обязателен контракт с арабской компанией.

Талантливые специалисты. Статус на 10 лет доступен только аккредитованным Научным советом или министерствами ОАЭ заявителям.

Соискатели проходят медицинское обследование и проверку на благонадежность. Оформить визу удобнее всего при помощи миграционного юриста (например, из компании «Иммигрант Инвест»).

ВНЖ, или резидентская виза в ОАЭ выдается на срок от 1 года до 10 лет и продлевается неограниченное количество раз. Основания:

инвестиции в недвижимость или бизнес на $136000-545500;

фриланс, работа по контракту, аккредитация как специалиста;

участие в пенсионной программе Retire in Dubai.

В заявку можно включать жену/мужа, детей до 18 лет, инвестирующим от $545500 – сыновей до 25 лет и дочерей любого возраста. Гражданство ОАЭ для иностранцев на сегодняшний день доступно только по натурализации через 30 лет.

Топ-5 достоинств резидентской визы ОАЭ

Для получения гражданства ОАЭ понадобится около 30 лет. Как подчеркивает Злата Эрлах (консультант по инвестиционным программам из агентства «Иммигрант Инвест»), эмигранты обычно выбирают резидентские визы. Их выдают гораздо быстрее и с правом безлимитного продления. С ними открывается множество возможностей. Топ-5 самых ярких из них:

Быстрая регистрация компаний и право заниматься коммерческой деятельностью с минимальными налогами (в свободных зонах, их в Эмиратах 40). Освобождение физлиц от налогов на наследство, дарение, прирост капитала, доход. Право совершать любые сделки на рынке премиальной недвижимости, возможности - покупка, продажа, сдача объектов. ВНЖ для всей семьи - вместе с инвестором статус может быть получен его женой/мужем и детьми до 18 лет, а в случае вложений от $545500 (2 млн AED) – также сыновьями до 25 лет и дочерьми любого возраста. Комфортная социальная среда. Государственный язык арабский, но большинство людей владеет английским, что упрощает коммуникацию.

На сегодняшний день 85% населения ОАЭ составляют иностранцы. По прогнозам аналитиков, рейтинг страны будет только расти. Если заявителю все же удастся получить гражданство Арабских Эмиратов, оно позволит свободно посещать 180 государств (с ВНЖ этот список ограничен 6 странами мира и Персидским заливом). Но даже с резидентской визой переезд в ОАЭ – это гарантированная стабильность и благополучие на долгие годы.