С 23 сентября бренд здорового питания ВкусВилл запускает серию квестов, где разыграет 25 кг манго, промокоды на покупки в магазинах бренда, а также множество других приятных призов.

Первыми в игру вступят инфлюенсеры Казани. На скорость им предстоит решить задачи на знание города и порадовать жителей приятными сюрпризами в магазинах ВкусВилл. Подписчики могут помочь любимому блогеру, а за это он поблагодарит их промокодами на скидку во ВкусВилл.

А после блогеры-победители в своих соцсетях запустят охоту на манго для всех желающих. Шанс победить есть у каждого — понадобится лишь скорость мышления, знание города и немного удачи.

Чтобы стать частью Охоты на манго и не упустить шанс получить призы от ВкусВилл, подпишитесь на ТГ-канал проекта. Именно там можно узнать состав блогеров-участников и результаты.

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