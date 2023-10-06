Статус ВНЖ в Италии, или Permesso di soggiorno, дает право на пребывание в стране в течение периода, на который был выдан документ (от 9 мес. до 5 лет). Время его действия и вероятность пролонгации зависит от категории ВНЖ: он может быть временным или постоянным. Инвестиционный ВНЖ, или «золотая виза», относится ко второй категории и предполагает вклад в итальянскую экономику. Сегодня это наиболее быстрый вариант переезда в Италию.

Оформление: особенности и требования

ВНЖ в Италии согласно программе Investor Visa for Italy оформляется от 3 мес. Основные этапы этого процесса составляют:

сбор документов (копии паспортов, резюме, банковские выписки о наличии инвестиционных средств);

получение в консульстве национальной визы D;

запрос Nulla osta – сертификата о беспрепятственном въезде в Италию;

предоставление справки о доходах (не менее €8500 в год);

аренда либо приобретение недвижимости в стране (без предписаний по сумме и локации);

обращение в квестуру для подачи досье и заявления на ВНЖ (не позднее, чем через 8 дней по прибытии в государство).

Чтобы получить вид на жительство в Италии инвестиционного типа, нужно на протяжении 3 мес. после переезда сделать вложение по одному из вариантов:

€250000 - акции или доля в стартапе инновационного характера;

€500000 - действующая компания (допускается долевое участие);

€2 млн - государственные облигации с периодом погашения от 2 лет;

€1 млн - безвозмездный взнос в пользу благотворительного проекта.

Первые три опции возвратны через 5 лет, в течение которых можно получать прибыль с предприятия и открывать другие компании помимо программных.

Вместе с основным заявителем (от 18 лет, не имеющий гражданства в ЕС, без судимостей) ВНЖ может быть получен его женой/мужем, детьми (до 18 лет и старшими, зависимыми от инвестора финансово и/или физически) и родителями на иждивении.

ВНЖ такого типа выдается на 2 года с правом пролонгации на 3. Далее разрешено подаваться на ПМЖ, спустя еще 5 лет – на гражданство. ВНЖ следует поддерживать нахождением в государстве от 183 дней в году.

Инвестиционный ВНЖ Италии: достоинства

ВНЖ данного типа дает право пользоваться привилегиями, доступными только резидентам. В их числе:

Безвизовые перемещения по ЕС, свободный въезд в Исландию, Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн.

Фискальная оптимизация для крупных инвесторов. Режим Res Non Dom позволяет уплачивать фиксированные €100000 на заявителя и по €25000 на членов семьи взамен налогов на зарубежные активы на протяжении 15 лет.

Бесплатное обучение в государственных университетах Италии с выдачей дипломов европейского образца.

Лечение в клиниках страны по страховке, покрывающей большую часть издержек.

Как полагает Каллан Ричардсон, эксперт по инвестиционным программам Италии, Португалии, и других стран ЕС, итальянский иммиграционный проект – один из самых перспективных в Европе (детальнее о типах ВНЖ на imin-portugal.com). Также есть варианты ускоренного оформления второго паспорта через лучшие программы гражданства за инвестиции. Так, Мальта позволяет стать обладателем этого статуса за 1-3 года при вложениях от €690000.

Италия комфортна как для индивидуального, так и семейного проживания. По рейтингу Resonance Consultancy, Рим занимает 8 позицию из почти 100 европейских городов. При этом цены на аренду и товары здесь ниже, чем в целом по континенту.

Гражданский статус в Италии не требует аннулирования имеющихся паспортов, выдается на всю жизнь, а также наследуется новорожденными. ВНЖ за инвестиции может стать первой ступенькой к нему, уже на этом этапе предоставляя резидентам максимум возможностей.