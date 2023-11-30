Тенденции шинной отрасли России в 2023 году

В настоящее время шинной промышленности приходится учитывать изменения в поведении потребителей и текущие проблемы в цепочке поставок. Однако, обладая глубоким пониманием рынка и многолетним опытом, интернет магазин Autoshini.Ru решил поделиться весьма интересной информацией о ситуации на шинном рынке по итогам 2023 года.

Цепочка поставок

В цепочке поставок произошло облегчение некоторых логистических проблем, таких как высокие цены на доставку, доступ к портам и операции в них, а также скорость доставки, что означает, что цепочка поставок движется более свободно. Однако перед отраслью стоят новые задачи.

В настоящее время производители шин сталкиваются с проблемами с сырьем из-за продолжающегося конфликта в Украине. Поставки основных материалов, используемых в производстве резины, например, технического углерода, значительно сократились, поскольку большая часть их производства находится в России. Это влияет не только на ценообразование, но и на объемные возможности производителей.

Поскольку цены на доставку продолжают меняться, разрыв в ценах между бюджетными и премиальными шинами становится все больше. Стоимость бюджетных колес, традиционно производимых на Дальнем Востоке, быстро падает, поскольку расходы на транспортировку составляют значительную часть конечной цены. В результате автошины премиум-класса, производство которых в большей степени зависит от европейского производства, будут по-прежнему иметь более высокие цены.

Несмотря на эти неспокойные времена, интернет магазину Autoshini.Ru удалось сохранить лояльные цены. Мы по-прежнему стремимся предоставлять розничным партнерам и конечным потребителям наилучшие цены, сохраняя при этом лучший на рынке уровень доступности.

Увеличение среднего возраста транспортных средств

В последние месяцы было хорошо заметны проблемы, связанные с поиском новых автомобилей: многие бренды ушли с рынка, а лояльность к китайскому автопрому еще не так высока.

Это, в свою очередь, влияет на средний возраст автомобилей на дорогах: средний возраст машин в России превышает 12 лет и приближается к 15.

Хотя средний возраст транспорта увеличивается, мотивация устанавливать колеса премиум-класса на более старый автомобиль снижается. Это ставит шины премиум-класса перед проблемой, но оставляет возможности для среднего класса, таких как Laufenn и Lassa. В последние годы лояльность корейским и турецким брендам сильно возросла.

Поскольку инфляция не демонстрирует никаких признаков замедления, в 2024 году каждая копейка будет иметь значение, и тем более, если речь идет о таких экстренных покупках, как шины.

Новые игроки на рынке

Всем известна ситуация с уходом мировых брендов: Nokian, Continental, Michelin, Bridgestone, Matador не стали исключением.

Заводы продаются, однако на базе их мощностей запущены новые бренды с аналогичными рисунками протектора. Яркий пример Icon Tyres – копия Nokian, Torero - заменит Matador, а Selna и Farlight - Michelin. Напомним, в зимнем сегменте России, Нокиан был самых востребованным брендом.

Больший размер диска

За последнее десятилетие мы также наблюдали тенденцию к тому, что новые автомобили в стандартной комплектации поставляются с дисками большего размера. В свою очередь, это увеличивает стоимость замены резины. В результате клиенты, у которых, скажем, 7-летний автомобиль, могут иметь легкосплавные диски размером 19 дюймов и более, при этом затраты на покупку колес премиального или среднего класса становится непосильной ношей, а это повышает вероятность покупки китайской резины. Повышение спроса на Triangle, Sailun, Roadmarch и Tracmax – сильные игроки, меняющие рынок. Расширение ассортимента и количества дилеров - лишь первые звоночки. Мы же рекомендуем посмотреть на обилие отзывов, похоже, отечественным водителям продукция пришлась ко двору.

Спрос на всесезонные колеса

Водители имеют меньший доход, люди не только дольше держат автошины, но и стараются проявлять смекалку, когда дело доходит до выбора нового комплекта.

В южных регионах, где нет суровых зим - всесезонные колеса имеют экономический смысл для потребителя, поскольку позволяют избежать ежегодной переобувки.

По мере продвижения к 2024 году будет интересно посмотреть, как отрасль адаптируется к этим вызовам и любым возникающим новым тенденциям.