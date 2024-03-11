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· Наталия Лапаева

Стоит ли покупать б/у резину

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Не все водители в восторге от процедуры смены резины. Для этого требуется не только свободное время, но и средства. И если услуги шиномонтажных мастерских стоят относительно недорого, то покупка новых шин довольно ощутимо бьет по карману. Некоторые водители в целях экономии покупают б/у шины. Они значительно дешевле, при этом продавцы говорят об их надежности и безопасности. Но так ли это на самом деле?

Недостатки б/у шин

Приобретение подержанной резины — это серьезный риск.

Какие минусы есть у такого решения:

  • есть риск, что некоторые продавцы приобретают иностранные некачественные шины за копейки и реализуют здесь;

  • протектор на покрышках может изнашиваться неравномерно;

  • подобрать б/у покрышки, которые подходили бы автомобилю по всем параметрам, непросто;

  • многие старые покрышки уже подвергались ремонту — проблемные места могут напомнить о себе в процессе эксплуатации.

Выгода от покупки далеко не всегда перекрывает имеющиеся риски.

Как выбирать б/у шины

Важен детальный осмотр, при этом нужно знать, как смотреть и на что именно. Продавцы хорошо массируют повреждения — неопытные покупатели могут не заметить никаких дефектов.

Моменты, на которые стоит обратить внимание:

  • Остаток проекта должен соответствовать принятым стандартам — 2 мм для летних шин, 5 мм — для зимних. Чем больше остаток, тем дольше прослужат шины.

  • Обязательно осматривайте внутреннюю сторону — здесь чаще всего оказываются поврежденные и отремонтированные участки.

  • Даже самый качественный комплект подержанных шин должен стоить дешевле новых не менее чем в два раза.

  • Японские и западноевропейские шины, как правило, лучше сохраняются по причине традиционно аккуратного вождения в этих странах.

Предпочтительнее покупать изделия известных брендов.

Возраст шин — ключевой параметр. Со временем резина утрачивает эластичность и приобретают микротрещины. Материал становится жестче, показатели сцепления снижаются, устойчивость на мокром покрытии улучшается.

Максимальный возраст авторезины по ГОСТу — 5 лет, но многие автовладельцы пользуются автошинами гораздо дольше. Многое зависит от стиля вождения и пробега машины. Однако шины старше 5-6 лет приобретать не рекомендуется. Дата изготовления указывается на изделии — смотрите маркировку.

Механические дефекты бывают двух основных видов: видимые (порезы и проколы) и скрытые (дефекты корда). Оба типа повреждений можно обнаружить лишь при внимательном рассмотрении. Заплатки или «грибки» допускаются в небольшом количестве, но если их слишком много, снижается ресурс покрышки.

Накачанное колесо без дефектов корда должно быть без грыж и вздутий. Если нет возможности сразу накачать, стоит договориться с продавцом о возврате в случае обнаружения брака.

От глубины протектора зависит срок эксплуатации покрышек. Если шины не соответствуют нормативам, это может обернуться штрафом от ГИБДД. Равномерность износа тоже имеет значение.

Итоги

Покупка б/у шин — это возможность купить качественный комплект по разумной цене. Но при выборе покрышек необходимо внимательно осмотреть изделие на предмет возможных дефектов. Вероятность их наличия довольно высока.

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