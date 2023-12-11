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· Анастасия Есикова

Сравнение ТВ Станции Про и Умного ТВ с Алисой

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Яндекс презентовал новое революционное устройство — гибрид умной колонки и телевизора. У Яндекса уже есть Умный ТВ с Алисой, но для ТВ Станций производители сделали упор на премиум-сегмент, улучшив дизайн, характеристики и внешний вид устройства.

В линейке вышло четыре ТВ Станции: ТВ Станции с диагональю 43” и 50” и версия «Про» с диагоналями 55” и 65”.

Отличия ТВ Станции Про от умного ТВ Яндекса с Алисой

Для сравнения возьмем флагманскую ТВ Станцию Про с максимальной диагональю 65” и Умный ТВ с Алисой.

  • Усиленная начинка. Мозг новой ТВ Станции Про — 4-ядерный процессор с частотой 1,9 ГГц (против 1,5 ГГц в Умном ТВ) и выделенный 2-ядерный нейронный процессор для ускорения реакций Алисы.

  • Изображение. От обычного LED-экрана Яндекс перешли к QLED-изображению. Буква «Q» в названии означает «Quantum-dot» — подсветка на квантовых точках. Это дополнительная подсветка каждого пикселя, которая делает изображение ярче, черные цвета более глубокими, а значит улучшает контрастность и насыщенность картинки.

Подсветка экрана. В Умном ТВ Яндекса подсветка выполнена по задней стенке экрана, а в ТВ Станции по бокам. Эта технология позволяет уменьшить толщину экрана, сделав монитор рекордно тонким (всего 37 мм), и повесить его вплотную к стене.

MEMC. Новая технология, позволяющая оптимизировать изображения с низкой частотой кадров и сделать его более плавным, сглаживая динамичные сцены.

  • Управление голосом. Основная концепция новых ТВ Станций — управление голосом, без пульта. В Умном ТВ Яндекса эта возможность была — микрофон был встроен в пульт для команд Алисе. В новой ТВ Станции Про 4 чувствительных микрофона и 1 микрофон в пульте. То есть ТВ Станция услышит вашу голосовую команду даже из соседней комнаты.

  • Поиск пульта. У ТВ Станции появилась интересная команда для поиска вечно пропавшего пульта. Просто скажите: «Алиса, найди пульт» и из него заиграет рингтон, а световое кольцо будет светиться.

  • Теперь ТВ Станция — это музыка. Это кардинальное отличие: два динамика мощность 16 Вт в Умном ТВ против шести динамиков мощностью 44 Вт в новой ТВ Станции Про. Яндекс заморочился со звуком, интегрировав 3-полосный звук в габариты телевизора, проработав огрехи с дребезжанием пластика и шумами.

Если Умный ТВ Яндекса с Алисой обладал скромной акустикой, то новая ТВ Станция стала полноценной музыкальной системой. В выключенном режиме ТВ Станция работает как колонка. Кроме стандартных запросов Алисе (поставить будильник, напоминание, составить список продуктов), можно попросить включить любимую песню и наслаждаться достойной акустикой.

Узнать больше о возможностях ТВ Станции Про можно на официальном сайте.

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