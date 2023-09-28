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· Виктория Зимина

Спецсчет для участия в закупках: условия банков

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Что такое специальный счёт (спецсчёт)

В банке можно открывать спецсчета для участия в госзакупках — процедурах по закону № 44-ФЗ. К таким процедурам относятся конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений.

Зачастую к участнику закупки предъявляются требования по обеспечению заявки — это гарантия подписания контракта при победе в торгах. Это обеспечение может предоставляться в форме банковской гарантии или переданных в залог денег. Вид обеспечения заявки бизнес выбирает самостоятельно. И он как раз может воспользоваться спецсчётом, чтобы внести нужную сумму в залог.

На период закупки эти деньги блокируются. Если участник выиграет и подпишет контракт, средства разблокируются в течение пяти рабочих дней. Если выиграет, но контракт не подпишет, деньги перейдут к заказчику в качестве компенсации. Если участник закупки проиграет, средства вернутся к нему на счёт.

Кто может открыть спецсчёт

Это может сделать участник закупки – юридическое или физическое лицо, которое обладает гражданской правоспособностью и, когда этого требуют условия процедуры закупки, специальной правоспособностью.

Какие банки могут открыть спецсчёт

Перечень банков, которые могут открывать спецсчета, установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 года № 1451-р. В этом перечне 18 кредитных организаций, среди которых Альфа-Банк, СберБанк и другие. Правительство РФ устанавливает требования к таким банкам, в том числе к их финансовой устойчивости.

Что нужно, чтобы открыть спецсчёт

Прежде чем завести спецсчёт, необходимо пройти аккредитацию на электронной торговой площадке. Ниже — список площадок, на которых размещаются заказчики по закону № 44-ФЗ:

  • Сбербанк-АСТ;

  • Единая электронная торговая площадка;

  • Электронная площадка торгов «РТС-тендер»;

  • ММВБ — Национальная электронная площадка;

  • Электронная торговая площадка «Заказ-РФ»;

  • «Российский аукционный дом»;

  • Электронная торговая площадка Газпромбанка;

  • ЭТП «ТЭК-Торг».

Затем необходимо убедиться, что выбранный банк включён в перечень распоряжением Правительства РФ № 145-Р от 13.07.2018 года.

Далее следует обратиться в кредитную организацию для открытия спецсчёта:

  1. Подать заявку. Как правило, реквизиты счёта становятся известны в течение пяти минут после этого. Подать заявку можно онлайн, на сайте банка: так гораздо быстрее и удобнее.

  2. Подписать соответствующие документы.

Теперь счётом можно пользоваться.

Стоимость открытия и обслуживания специального счёта зависит от кредитной организации. Например, у Альфа-Банка условия такие:

  • открытие первого счёта — 3300 ₽;

  • открытие второго и всех последующих счетов — 1650 ₽;

  • открытие счёта после предоставления клиентом документов, свидетельствующих о реорганизации в форме слияния, разделения и преобразования, — 1650 ₽.

Стоимость обслуживания зависит от валюты счёта и других параметров.

Если у вас есть расчётный счёт для бизнеса в Альфа-Банке, открытие и обслуживание спецсчёта будут бесплатными. На остаток денег на счёте начисляются проценты.

После всех вышеуказанных мероприятий банк самостоятельно передаёт реквизиты на электронную торговую площадку.

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