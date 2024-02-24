Современная мебель для гостиной в магазине «Диван Диваныч»

Для многих людей дом начинается с гостиной. Это место обладает особым значением для семьи и, конечно, гостей. Она выполняет множество функций. Это комната для совместного семейного досуга, для проведения праздничного застолья и, разумеется, приема пришедших гостей. Последние, в свою очередь, часто не увидят остальных комнат в доме, и потому впечатление о жилье составят именно по гостиной.

Поэтому надо ответственно подойти к ее обустройству, подобрав мебель, которая подчеркнет уют и гостеприимство, но будет также функциональной и доступной.

Одно из решений, обеспечивающих красоту с комфортом – это модульные гостиные.

Общие рекомендации

Есть несколько общих советов, которые подойдут для любой гостиной комнаты, независимо от ее габаритов.

Во-первых, материал нужно выбирать, рассчитывая влажность помещения. Если у вас часто сырой воздух, то натуральное дерево быстро испортится, и лучше брать модели из пластика.

Во-вторых, если вы живете с детьми, то для них лучше всего подобрать модульные шкафы или горки. В них есть выдвижные ящики, в которые можно сложить игрушки и принадлежности. Но не берите слишком хрупки модели с легко ломающимися мелкими деталями. Ваш ребенок может не только случайно их испортить, но и съесть отколовшуюся вещь.

В-третьих, учитывайте, что лучше брать комплексные или модульные модели, чем много разных отдельных предметов мебели. Их излишнее количество может создать слишком тесную обстановку даже при маленьких габаритах отдельных предметов. Особенно в условиях сравнительно небольших квартир.

Также модульные стенки позволяют делать перестановку мебели быстрее и проще, тем самым обновляя интерьер без лишних затрат.

Выбор по размеру комнаты

Один из самых важных критериев при выборе мебели для комнаты – ее габариты. Гостиная, как правило, самая большая комната в доме. Но в зависимости от размеров вашей жилплощади, она может быть довольно ограниченной, или, наоборот, очень большой. Идеальный набор мебели должен обеспечивать гостиную всеми необходимыми удобствами, но при этом не оставлять ее слишком тесной или же слишком пустынной.

Условно можно выделить две группы:

для небольших помещений нужна мебель шириной до 40 сантиметров. Эргономично использовать пространство помогают угловые предметы мебели. Стоит рассмотреть более узкие, но высокие модели, которые будут эффективно использовать пространство до потолка, оставляя пол более свободным для гостей;

для больших помещений нужны изделия шириной от 60 сантиметров. Они не только вместят все необходимые вещи без ущерба для свободного пространства, но также позволят избежать эффекта пустых стен. С ним также справляются подвесные предметы мебели, вроде полок или стеллажей.

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