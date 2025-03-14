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Слова и фразы на английском о новостях: полный словарь с транскрипцией

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В современном глобализированном мире умение следить за новостями на английском языке становится необходимым навыком для многих профессионалов, студентов и просто любознательных людей. Понимание новостной терминологии открывает доступ к международным источникам информации, помогает быть в курсе мировых событий и расширяет кругозор. В этой статье мы собрали наиболее употребительные английские слова и выражения, связанные с новостями, их источниками, форматами и жанрами. Для каждого термина приведен перевод на русский язык и транскрипция для правильного произношения.

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Основная терминология новостной сферы

Начнем с базовых понятий, которые составляют фундамент новостной лексики. Эти термины помогут вам ориентироваться в информационном потоке и обсуждать актуальные события на английском языке.

Английское словоТранскрипцияПеревод на русский
News[ньюз]Новости
Headline[хэдлайн]Заголовок
Breaking news[брэйкинг ньюз]Экстренные новости
Coverage[кавэридж]Освещение событий
Report[рипорт]Репортаж, отчёт
Update[апдэйт]Обновление
Journalist[джорналист]Журналист
Reporter[рипортэ]Репортёр
Source[сорс]Источник
Press[прэс]Пресса
Media[мидиа]СМИ
Announcement[анаунсмэнт]Объявление
Broadcast[бродкаст]Трансляция, вещание
Bulletin[буллэтин]Бюллетень
Editorial[эдиториал]Редакционная статья

Примеры употребления:

  • News — "The news about the economic recovery has boosted market confidence." (Новости об экономическом восстановлении повысили уверенность рынка.)
  • Headline — "The newspaper headline caught everyone's attention with its bold claim." (Газетный заголовок привлек всеобщее внимание своим смелым утверждением.)
  • Breaking news — "We interrupt this program to bring you breaking news about the election results." (Мы прерываем эту программу, чтобы сообщить вам экстренные новости о результатах выборов.)
  • Coverage — "The TV channel provided comprehensive coverage of the international summit." (Телеканал предоставил всестороннее освещение международного саммита.)
  • Source — "According to reliable sources, negotiations will continue tomorrow." (По данным надежных источников, переговоры продолжатся завтра.)

Типы новостей и информационные жанры

Эти термины помогут вам различать различные категории новостей и форматы их представления в англоязычных медиа.

Английское словоТранскрипцияПеревод на русский
Political news[политикал ньюз]Политические новости
Business news[бизнес ньюз]Деловые новости
Sports news[спортс ньюз]Спортивные новости
Entertainment news[энтэтэйнмэнт ньюз]Новости развлечений
Science news[сайэнс ньюз]Научные новости
Weather forecast[уэзэ форкаст]Прогноз погоды
Feature story[фичэ стори]Тематическая статья
Opinion piece[опиньон пис]Статья-мнение
Column[колам]Колонка
Analysis[анэлисис]Анализ
Interview[интэвью]Интервью
Documentary[докьюментэри]Документальный фильм
Investigative journalism[инвэстигэйтив джорнализм]Журналистское расследование
Live coverage[лайв кавэридж]Прямая трансляция
Special report[спэшл рипорт]Специальный репортаж

Примеры употребления:

  • Political news — "The political news section is dominated by stories about the upcoming elections." (В разделе политических новостей преобладают материалы о предстоящих выборах.)
  • Business news — "She checks the business news every morning before making investment decisions." (Она проверяет деловые новости каждое утро перед принятием инвестиционных решений.)
  • Feature story — "The magazine published a compelling feature story about climate change refugees." (Журнал опубликовал увлекательную тематическую статью о климатических беженцах.)
  • Opinion piece — "His opinion piece in The New York Times sparked a national debate." (Его статья-мнение в The New York Times вызвала общенациональные дебаты.)
  • Investigative journalism — "Investigative journalism played a crucial role in exposing the corruption scandal." (Журналистское расследование сыграло решающую роль в раскрытии коррупционного скандала.)

Новостные медиа и платформы

Эти термины описывают различные источники новостей и способы их распространения в современном информационном пространстве.

Английское словоТранскрипцияПеревод на русский
Newspaper[ньюспэйпэ]Газета
Magazine[магазин]Журнал
News channel[ньюз чэннэл]Новостной канал
News website[ньюз уэбсайт]Новостной веб-сайт
News app[ньюз эп]Новостное приложение
News agency[ньюз эйдженси]Информационное агентство
Public broadcasting[паблик бродкастинг]Общественное вещание
Social media[соушл мидиа]Социальные сети
Podcast[подкаст]Подкаст
Newsletter[ньюзлеттэ]Информационный бюллетень
Blog[блог]Блог
YouTube channel[ютьюб чэннэл]YouTube-канал
RSS feed[ар-эс-эс фид]RSS-лента
Front page[фронт пэйдж]Первая страница
Press conference[прэс конфэрэнс]Пресс-конференция

Примеры употребления:

  • Newspaper — "Despite the rise of digital media, many people still prefer reading a traditional newspaper." (Несмотря на рост цифровых медиа, многие люди по-прежнему предпочитают читать традиционную газету.)
  • News channel — "The news channel broadcasted the event live to millions of viewers." (Новостной канал транслировал событие в прямом эфире для миллионов зрителей.)
  • News agency — "Reuters is one of the world's largest international news agencies." (Reuters является одним из крупнейших в мире международных информационных агентств.)
  • Podcast — "I listen to news podcasts during my morning commute." (Я слушаю новостные подкасты во время утренней поездки на работу.)
  • Press conference — "The minister called a press conference to address the crisis." (Министр созвал пресс-конференцию для обсуждения кризиса.)

Лексика для описания новостей и событий

Эти термины помогут вам обсуждать характер новостей, их достоверность и влияние на общество.

Английское словоТранскрипцияПеревод на русский
Accurate[эккьюрэт]Точный
Biased[байэст]Предвзятый
Controversial[контроверсиал]Спорный
Credible[крэдибл]Достоверный
Exclusive[эксклюзив]Эксклюзивный
Factual[фэкчуал]Фактический
Fake news[фэйк ньюз]Фейковые новости
Misleading[мислидинг]Вводящий в заблуждение
Objective[обджектив]Объективный
Sensational[сенсэйшнл]Сенсационный
Rumor[румэ]Слух
Speculation[спекьюлэйшн]Предположение
Tabloid[тэблойд]Таблоид
Verified[верифайд]Проверенный
Viral[вайрэл]Вирусный

Примеры употребления:

  • Accurate — "It's important to provide accurate information during a health crisis." (Важно предоставлять точную информацию во время кризиса здравоохранения.)
  • Biased — "Critics claimed the report was biased in favor of the government." (Критики утверждали, что отчет был предвзятым в пользу правительства.)
  • Fake news — "The spread of fake news on social media has become a serious concern." (Распространение фейковых новостей в социальных сетях стало серьезной проблемой.)
  • Exclusive — "The newspaper published an exclusive interview with the president." (Газета опубликовала эксклюзивное интервью с президентом.)
  • Viral — "The video went viral, reaching millions of viewers within hours." (Видео стало вирусным, достигнув миллионов зрителей в течение нескольких часов.)

Профессиональная терминология журналистики

Эти термины отражают профессиональные аспекты работы журналистов и процесса создания новостного контента.

Английское словоТранскрипцияПеревод на русский
Deadline[дэдлайн]Крайний срок
Editor-in-chief[эдитор-ин-чиф]Главный редактор
Editorial board[эдиториал борд]Редакционная коллегия
Fact-checking[фэкт-чекинг]Проверка фактов
Lead[лид]Вводная часть статьи
Byline[байлайн]Подпись автора
Press release[прэс релиз]Пресс-релиз
Quote[квоут]Цитата
Source protection[сорс протэкшн]Защита источников
Press badge[прэс бэдж]Пресс-карта
Scoop[скуп]Эксклюзивный материал
Press embargo[прэс эмбарго]Запрет на публикацию
Press freedom[прэс фридом]Свобода прессы
Newsroom[ньюзрум]Редакция
Assignment[эсайнмент]Задание

Примеры употребления:

  • Deadline — "The journalist was working frantically to meet the deadline for the morning edition." (Журналист лихорадочно работал, чтобы уложиться в срок для утреннего выпуска.)
  • Fact-checking — "Responsible news outlets invest in thorough fact-checking processes." (Ответственные новостные издания инвестируют в тщательные процессы проверки фактов.)
  • Lead — "A good lead should capture the reader's attention and summarize the main points." (Хороший лид должен привлечь внимание читателя и резюмировать основные моменты.)
  • Press release — "The company issued a press release announcing the new product launch." (Компания выпустила пресс-релиз, объявляющий о запуске нового продукта.)
  • Scoop — "The reporter got a scoop by being the first to interview the key witness." (Репортер получил эксклюзивный материал, первым взяв интервью у ключевого свидетеля.)

Современные тенденции в новостной сфере

Эти термины отражают современные тенденции в потреблении и распространении новостей в цифровую эпоху.

Английское словоТранскрипцияПеревод на русский
Clickbait[кликбэйт]Кликбейт
Paywall[пэйуол]Платный доступ
Crowdsourced journalism[краудсорст джорнализм]Журналистика на основе коллективного участия
Data journalism[дэйта джорнализм]Журналистика данных
Digital subscription[диджитал сабскрипшн]Цифровая подписка
Engagement[энгэйджмент]Вовлеченность
Filter bubble[филтэ бабл]Информационный пузырь
Hashtag[хэштэг]Хэштег
Live blog[лайв блог]Прямая текстовая трансляция
Mobile journalism[моубайл джорнализм]Мобильная журналистика
News aggregator[ньюз аггрегэйтор]Новостной агрегатор
Push notification[пуш нотификэйшн]Пуш-уведомление
Social media editor[соушл мидиа эдитор]Редактор социальных сетей
User-generated content[юзэ-дженэрэйтэд контент]Пользовательский контент
Viral marketing[вайрэл маркетинг]Вирусный маркетинг

Примеры употребления:

  • Clickbait — "Many serious news outlets avoid clickbait headlines to maintain their credibility." (Многие серьезные новостные издания избегают кликбейт-заголовков, чтобы сохранить свою достоверность.)
  • Paywall — "The newspaper introduced a paywall, requiring readers to subscribe for full access." (Газета ввела платный доступ, требуя от читателей подписки для полного доступа.)
  • Data journalism — "Data journalism helps to visualize complex information in an accessible way." (Журналистика данных помогает визуализировать сложную информацию в доступной форме.)
  • Filter bubble — "Social media algorithms can create filter bubbles that limit exposure to diverse viewpoints." (Алгоритмы социальных сетей могут создавать информационные пузыри, ограничивающие знакомство с различными точками зрения.)
  • Push notification — "Breaking news is often delivered through push notifications on smartphones." (Экстренные новости часто доставляются через пуш-уведомления на смартфонах.)

Фразы для обсуждения новостей

Эти выражения помогут вам участвовать в дискуссиях о текущих событиях на английском языке.

Английское выражениеТранскрипцияПеревод на русский
According to the latest reports[экординг ту зэ лэйтэст рипортс]Согласно последним сообщениям
Breaking development[брэйкинг дивэлопмент]Последние события
Did you hear about...?[дид ю хир эбаут]Ты слышал о...?
I read somewhere that...[ай рэд самуэа зэт]Я где-то читал, что...
It has been reported that...[ит хэз бин рипортэд зэт]Сообщается, что...
Let me update you on...[лет ми апдэйт ю он]Позвольте рассказать вам о...
The news is all over social media[зэ ньюз из ол оувэ соушл мидиа]Новости заполонили социальные сети
What's your take on this?[уотс ё тэйк он зис]Что ты думаешь об этом?
Have you been following...?[хэв ю бин фоллоуинг]Ты следишь за...?
I'm skeptical about this news[айм скэптикал эбаут зис ньюз]Я скептически отношусь к этой новости
This story has been blown out of proportion[зис стори хэз бин блоун аут ов пропоршн]Эта история была раздута
It's a developing story[итс э дивэлопинг стори]Это развивающаяся история
The situation is evolving[зэ ситуэйшн из иволвинг]Ситуация развивается
Keep me posted[кип ми постэд]Держи меня в курсе
I need to fact-check this[ай нид ту фэкт-чек зис]Мне нужно проверить факты

Примеры употребления:

  • According to the latest reports — "According to the latest reports, the peace negotiations have reached a breakthrough." (Согласно последним сообщениям, мирные переговоры достигли прорыва.)
  • Did you hear about...? — "Did you hear about the new environmental policy announced yesterday?" (Ты слышал о новой экологической политике, объявленной вчера?)
  • What's your take on this? — "The market crashed this morning. What's your take on this?" (Рынок рухнул сегодня утром. Что ты думаешь об этом?)
  • It's a developing story — "We don't have all the details yet as it's a developing story." (У нас еще нет всех подробностей, так как это развивающаяся история.)
  • I need to fact-check this — "Before sharing this information, I need to fact-check this from reliable sources." (Прежде чем делиться этой информацией, мне нужно проверить факты из надежных источников.)

Заключение

Владение английской терминологией в сфере новостей и журналистики открывает доступ к огромному количеству информации из первоисточников, помогает критически анализировать международные события и участвовать в глобальных дискуссиях. Регулярная практика использования этих слов и выражений при чтении новостей на английском языке, просмотре международных новостных каналов или обсуждении текущих событий с англоговорящими собеседниками поможет быстрее освоить эту лексику и уверенно применять ее в разговоре.

Знание этой специализированной лексики особенно ценно для журналистов, международных аналитиков, дипломатов, переводчиков, и всех, кто интересуется глобальными событиями и стремится получать информацию из разнообразных источников. В эпоху информационной перегрузки такие навыки помогают лучше ориентироваться в новостном потоке и формировать собственное мнение на основе всестороннего анализа.

Продолжайте расширять свой словарный запас в этой области, и вскоре вы сможете с легкостью читать и понимать новостные материалы на английском языке, тем самым получая доступ к гораздо более широкому спектру информации и мнений о событиях в мире.

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