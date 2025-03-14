В современном глобализированном мире умение следить за новостями на английском языке становится необходимым навыком для многих профессионалов, студентов и просто любознательных людей. Понимание новостной терминологии открывает доступ к международным источникам информации, помогает быть в курсе мировых событий и расширяет кругозор. В этой статье мы собрали наиболее употребительные английские слова и выражения, связанные с новостями, их источниками, форматами и жанрами. Для каждого термина приведен перевод на русский язык и транскрипция для правильного произношения.

Хотите свободно понимать новости на английском языке и обсуждать актуальные события с носителями языка? Курсы изучения английского от Skyeng сделают это реальностью! Наши преподаватели используют аутентичные новостные материалы в обучении, помогая не только улучшить языковые навыки, но и разобраться в тонкостях международной журналистики. Начните свой путь к свободному владению английским уже сегодня!

Основная терминология новостной сферы

Начнем с базовых понятий, которые составляют фундамент новостной лексики. Эти термины помогут вам ориентироваться в информационном потоке и обсуждать актуальные события на английском языке.

Английское слово Транскрипция Перевод на русский News [ньюз] Новости Headline [хэдлайн] Заголовок Breaking news [брэйкинг ньюз] Экстренные новости Coverage [кавэридж] Освещение событий Report [рипорт] Репортаж, отчёт Update [апдэйт] Обновление Journalist [джорналист] Журналист Reporter [рипортэ] Репортёр Source [сорс] Источник Press [прэс] Пресса Media [мидиа] СМИ Announcement [анаунсмэнт] Объявление Broadcast [бродкаст] Трансляция, вещание Bulletin [буллэтин] Бюллетень Editorial [эдиториал] Редакционная статья

Примеры употребления:

News — "The news about the economic recovery has boosted market confidence." (Новости об экономическом восстановлении повысили уверенность рынка.)

Headline — "The newspaper headline caught everyone's attention with its bold claim." (Газетный заголовок привлек всеобщее внимание своим смелым утверждением.)

Breaking news — "We interrupt this program to bring you breaking news about the election results." (Мы прерываем эту программу, чтобы сообщить вам экстренные новости о результатах выборов.)

Coverage — "The TV channel provided comprehensive coverage of the international summit." (Телеканал предоставил всестороннее освещение международного саммита.)

Source — "According to reliable sources, negotiations will continue tomorrow." (По данным надежных источников, переговоры продолжатся завтра.)

Типы новостей и информационные жанры

Эти термины помогут вам различать различные категории новостей и форматы их представления в англоязычных медиа.

Английское слово Транскрипция Перевод на русский Political news [политикал ньюз] Политические новости Business news [бизнес ньюз] Деловые новости Sports news [спортс ньюз] Спортивные новости Entertainment news [энтэтэйнмэнт ньюз] Новости развлечений Science news [сайэнс ньюз] Научные новости Weather forecast [уэзэ форкаст] Прогноз погоды Feature story [фичэ стори] Тематическая статья Opinion piece [опиньон пис] Статья-мнение Column [колам] Колонка Analysis [анэлисис] Анализ Interview [интэвью] Интервью Documentary [докьюментэри] Документальный фильм Investigative journalism [инвэстигэйтив джорнализм] Журналистское расследование Live coverage [лайв кавэридж] Прямая трансляция Special report [спэшл рипорт] Специальный репортаж

Примеры употребления:

Political news — "The political news section is dominated by stories about the upcoming elections." (В разделе политических новостей преобладают материалы о предстоящих выборах.)

Business news — "She checks the business news every morning before making investment decisions." (Она проверяет деловые новости каждое утро перед принятием инвестиционных решений.)

Feature story — "The magazine published a compelling feature story about climate change refugees." (Журнал опубликовал увлекательную тематическую статью о климатических беженцах.)

Opinion piece — "His opinion piece in The New York Times sparked a national debate." (Его статья-мнение в The New York Times вызвала общенациональные дебаты.)

Investigative journalism — "Investigative journalism played a crucial role in exposing the corruption scandal." (Журналистское расследование сыграло решающую роль в раскрытии коррупционного скандала.)

Новостные медиа и платформы

Эти термины описывают различные источники новостей и способы их распространения в современном информационном пространстве.

Английское слово Транскрипция Перевод на русский Newspaper [ньюспэйпэ] Газета Magazine [магазин] Журнал News channel [ньюз чэннэл] Новостной канал News website [ньюз уэбсайт] Новостной веб-сайт News app [ньюз эп] Новостное приложение News agency [ньюз эйдженси] Информационное агентство Public broadcasting [паблик бродкастинг] Общественное вещание Social media [соушл мидиа] Социальные сети Podcast [подкаст] Подкаст Newsletter [ньюзлеттэ] Информационный бюллетень Blog [блог] Блог YouTube channel [ютьюб чэннэл] YouTube-канал RSS feed [ар-эс-эс фид] RSS-лента Front page [фронт пэйдж] Первая страница Press conference [прэс конфэрэнс] Пресс-конференция

Примеры употребления:

Newspaper — "Despite the rise of digital media, many people still prefer reading a traditional newspaper." (Несмотря на рост цифровых медиа, многие люди по-прежнему предпочитают читать традиционную газету.)

News channel — "The news channel broadcasted the event live to millions of viewers." (Новостной канал транслировал событие в прямом эфире для миллионов зрителей.)

News agency — "Reuters is one of the world's largest international news agencies." (Reuters является одним из крупнейших в мире международных информационных агентств.)

Podcast — "I listen to news podcasts during my morning commute." (Я слушаю новостные подкасты во время утренней поездки на работу.)

Press conference — "The minister called a press conference to address the crisis." (Министр созвал пресс-конференцию для обсуждения кризиса.)

Лексика для описания новостей и событий

Эти термины помогут вам обсуждать характер новостей, их достоверность и влияние на общество.

Английское слово Транскрипция Перевод на русский Accurate [эккьюрэт] Точный Biased [байэст] Предвзятый Controversial [контроверсиал] Спорный Credible [крэдибл] Достоверный Exclusive [эксклюзив] Эксклюзивный Factual [фэкчуал] Фактический Fake news [фэйк ньюз] Фейковые новости Misleading [мислидинг] Вводящий в заблуждение Objective [обджектив] Объективный Sensational [сенсэйшнл] Сенсационный Rumor [румэ] Слух Speculation [спекьюлэйшн] Предположение Tabloid [тэблойд] Таблоид Verified [верифайд] Проверенный Viral [вайрэл] Вирусный

Примеры употребления:

Accurate — "It's important to provide accurate information during a health crisis." (Важно предоставлять точную информацию во время кризиса здравоохранения.)

Biased — "Critics claimed the report was biased in favor of the government." (Критики утверждали, что отчет был предвзятым в пользу правительства.)

Fake news — "The spread of fake news on social media has become a serious concern." (Распространение фейковых новостей в социальных сетях стало серьезной проблемой.)

Exclusive — "The newspaper published an exclusive interview with the president." (Газета опубликовала эксклюзивное интервью с президентом.)

Viral — "The video went viral, reaching millions of viewers within hours." (Видео стало вирусным, достигнув миллионов зрителей в течение нескольких часов.)

Профессиональная терминология журналистики

Эти термины отражают профессиональные аспекты работы журналистов и процесса создания новостного контента.

Английское слово Транскрипция Перевод на русский Deadline [дэдлайн] Крайний срок Editor-in-chief [эдитор-ин-чиф] Главный редактор Editorial board [эдиториал борд] Редакционная коллегия Fact-checking [фэкт-чекинг] Проверка фактов Lead [лид] Вводная часть статьи Byline [байлайн] Подпись автора Press release [прэс релиз] Пресс-релиз Quote [квоут] Цитата Source protection [сорс протэкшн] Защита источников Press badge [прэс бэдж] Пресс-карта Scoop [скуп] Эксклюзивный материал Press embargo [прэс эмбарго] Запрет на публикацию Press freedom [прэс фридом] Свобода прессы Newsroom [ньюзрум] Редакция Assignment [эсайнмент] Задание

Примеры употребления:

Deadline — "The journalist was working frantically to meet the deadline for the morning edition." (Журналист лихорадочно работал, чтобы уложиться в срок для утреннего выпуска.)

Fact-checking — "Responsible news outlets invest in thorough fact-checking processes." (Ответственные новостные издания инвестируют в тщательные процессы проверки фактов.)

Lead — "A good lead should capture the reader's attention and summarize the main points." (Хороший лид должен привлечь внимание читателя и резюмировать основные моменты.)

Press release — "The company issued a press release announcing the new product launch." (Компания выпустила пресс-релиз, объявляющий о запуске нового продукта.)

Scoop — "The reporter got a scoop by being the first to interview the key witness." (Репортер получил эксклюзивный материал, первым взяв интервью у ключевого свидетеля.)

Современные тенденции в новостной сфере

Эти термины отражают современные тенденции в потреблении и распространении новостей в цифровую эпоху.

Английское слово Транскрипция Перевод на русский Clickbait [кликбэйт] Кликбейт Paywall [пэйуол] Платный доступ Crowdsourced journalism [краудсорст джорнализм] Журналистика на основе коллективного участия Data journalism [дэйта джорнализм] Журналистика данных Digital subscription [диджитал сабскрипшн] Цифровая подписка Engagement [энгэйджмент] Вовлеченность Filter bubble [филтэ бабл] Информационный пузырь Hashtag [хэштэг] Хэштег Live blog [лайв блог] Прямая текстовая трансляция Mobile journalism [моубайл джорнализм] Мобильная журналистика News aggregator [ньюз аггрегэйтор] Новостной агрегатор Push notification [пуш нотификэйшн] Пуш-уведомление Social media editor [соушл мидиа эдитор] Редактор социальных сетей User-generated content [юзэ-дженэрэйтэд контент] Пользовательский контент Viral marketing [вайрэл маркетинг] Вирусный маркетинг

Примеры употребления:

Clickbait — "Many serious news outlets avoid clickbait headlines to maintain their credibility." (Многие серьезные новостные издания избегают кликбейт-заголовков, чтобы сохранить свою достоверность.)

Paywall — "The newspaper introduced a paywall, requiring readers to subscribe for full access." (Газета ввела платный доступ, требуя от читателей подписки для полного доступа.)

Data journalism — "Data journalism helps to visualize complex information in an accessible way." (Журналистика данных помогает визуализировать сложную информацию в доступной форме.)

Filter bubble — "Social media algorithms can create filter bubbles that limit exposure to diverse viewpoints." (Алгоритмы социальных сетей могут создавать информационные пузыри, ограничивающие знакомство с различными точками зрения.)

Push notification — "Breaking news is often delivered through push notifications on smartphones." (Экстренные новости часто доставляются через пуш-уведомления на смартфонах.)

Фразы для обсуждения новостей

Эти выражения помогут вам участвовать в дискуссиях о текущих событиях на английском языке.

Английское выражение Транскрипция Перевод на русский According to the latest reports [экординг ту зэ лэйтэст рипортс] Согласно последним сообщениям Breaking development [брэйкинг дивэлопмент] Последние события Did you hear about...? [дид ю хир эбаут] Ты слышал о...? I read somewhere that... [ай рэд самуэа зэт] Я где-то читал, что... It has been reported that... [ит хэз бин рипортэд зэт] Сообщается, что... Let me update you on... [лет ми апдэйт ю он] Позвольте рассказать вам о... The news is all over social media [зэ ньюз из ол оувэ соушл мидиа] Новости заполонили социальные сети What's your take on this? [уотс ё тэйк он зис] Что ты думаешь об этом? Have you been following...? [хэв ю бин фоллоуинг] Ты следишь за...? I'm skeptical about this news [айм скэптикал эбаут зис ньюз] Я скептически отношусь к этой новости This story has been blown out of proportion [зис стори хэз бин блоун аут ов пропоршн] Эта история была раздута It's a developing story [итс э дивэлопинг стори] Это развивающаяся история The situation is evolving [зэ ситуэйшн из иволвинг] Ситуация развивается Keep me posted [кип ми постэд] Держи меня в курсе I need to fact-check this [ай нид ту фэкт-чек зис] Мне нужно проверить факты

Примеры употребления:

According to the latest reports — "According to the latest reports, the peace negotiations have reached a breakthrough." (Согласно последним сообщениям, мирные переговоры достигли прорыва.)

Did you hear about...? — "Did you hear about the new environmental policy announced yesterday?" (Ты слышал о новой экологической политике, объявленной вчера?)

What's your take on this? — "The market crashed this morning. What's your take on this?" (Рынок рухнул сегодня утром. Что ты думаешь об этом?)

It's a developing story — "We don't have all the details yet as it's a developing story." (У нас еще нет всех подробностей, так как это развивающаяся история.)

I need to fact-check this — "Before sharing this information, I need to fact-check this from reliable sources." (Прежде чем делиться этой информацией, мне нужно проверить факты из надежных источников.)

Заключение

Владение английской терминологией в сфере новостей и журналистики открывает доступ к огромному количеству информации из первоисточников, помогает критически анализировать международные события и участвовать в глобальных дискуссиях. Регулярная практика использования этих слов и выражений при чтении новостей на английском языке, просмотре международных новостных каналов или обсуждении текущих событий с англоговорящими собеседниками поможет быстрее освоить эту лексику и уверенно применять ее в разговоре.

Знание этой специализированной лексики особенно ценно для журналистов, международных аналитиков, дипломатов, переводчиков, и всех, кто интересуется глобальными событиями и стремится получать информацию из разнообразных источников. В эпоху информационной перегрузки такие навыки помогают лучше ориентироваться в новостном потоке и формировать собственное мнение на основе всестороннего анализа.

Продолжайте расширять свой словарный запас в этой области, и вскоре вы сможете с легкостью читать и понимать новостные материалы на английском языке, тем самым получая доступ к гораздо более широкому спектру информации и мнений о событиях в мире.