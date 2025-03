According to the latest reports [экординг ту зэ лэйтэст рипортс] Согласно последним сообщениям

Breaking development [брэйкинг дивэлопмент] Последние события

Did you hear about...? [дид ю хир эбаут] Ты слышал о...?

I read somewhere that... [ай рэд самуэа зэт] Я где-то читал, что...

It has been reported that... [ит хэз бин рипортэд зэт] Сообщается, что...

Let me update you on... [лет ми апдэйт ю он] Позвольте рассказать вам о...

The news is all over social media [зэ ньюз из ол оувэ соушл мидиа] Новости заполонили социальные сети

What's your take on this? [уотс ё тэйк он зис] Что ты думаешь об этом?

Have you been following...? [хэв ю бин фоллоуинг] Ты следишь за...?

I'm skeptical about this news [айм скэптикал эбаут зис ньюз] Я скептически отношусь к этой новости

This story has been blown out of proportion [зис стори хэз бин блоун аут ов пропоршн] Эта история была раздута

It's a developing story [итс э дивэлопинг стори] Это развивающаяся история

The situation is evolving [зэ ситуэйшн из иволвинг] Ситуация развивается

Keep me posted [кип ми постэд] Держи меня в курсе