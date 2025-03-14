Слова и фразы на английском о новостях: полный словарь с транскрипцией
В современном глобализированном мире умение следить за новостями на английском языке становится необходимым навыком для многих профессионалов, студентов и просто любознательных людей. Понимание новостной терминологии открывает доступ к международным источникам информации, помогает быть в курсе мировых событий и расширяет кругозор. В этой статье мы собрали наиболее употребительные английские слова и выражения, связанные с новостями, их источниками, форматами и жанрами. Для каждого термина приведен перевод на русский язык и транскрипция для правильного произношения.
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Основная терминология новостной сферы
Начнем с базовых понятий, которые составляют фундамент новостной лексики. Эти термины помогут вам ориентироваться в информационном потоке и обсуждать актуальные события на английском языке.
|Английское слово
|Транскрипция
|Перевод на русский
|News
|[ньюз]
|Новости
|Headline
|[хэдлайн]
|Заголовок
|Breaking news
|[брэйкинг ньюз]
|Экстренные новости
|Coverage
|[кавэридж]
|Освещение событий
|Report
|[рипорт]
|Репортаж, отчёт
|Update
|[апдэйт]
|Обновление
|Journalist
|[джорналист]
|Журналист
|Reporter
|[рипортэ]
|Репортёр
|Source
|[сорс]
|Источник
|Press
|[прэс]
|Пресса
|Media
|[мидиа]
|СМИ
|Announcement
|[анаунсмэнт]
|Объявление
|Broadcast
|[бродкаст]
|Трансляция, вещание
|Bulletin
|[буллэтин]
|Бюллетень
|Editorial
|[эдиториал]
|Редакционная статья
Примеры употребления:
- News — "The news about the economic recovery has boosted market confidence." (Новости об экономическом восстановлении повысили уверенность рынка.)
- Headline — "The newspaper headline caught everyone's attention with its bold claim." (Газетный заголовок привлек всеобщее внимание своим смелым утверждением.)
- Breaking news — "We interrupt this program to bring you breaking news about the election results." (Мы прерываем эту программу, чтобы сообщить вам экстренные новости о результатах выборов.)
- Coverage — "The TV channel provided comprehensive coverage of the international summit." (Телеканал предоставил всестороннее освещение международного саммита.)
- Source — "According to reliable sources, negotiations will continue tomorrow." (По данным надежных источников, переговоры продолжатся завтра.)
Типы новостей и информационные жанры
Эти термины помогут вам различать различные категории новостей и форматы их представления в англоязычных медиа.
|Английское слово
|Транскрипция
|Перевод на русский
|Political news
|[политикал ньюз]
|Политические новости
|Business news
|[бизнес ньюз]
|Деловые новости
|Sports news
|[спортс ньюз]
|Спортивные новости
|Entertainment news
|[энтэтэйнмэнт ньюз]
|Новости развлечений
|Science news
|[сайэнс ньюз]
|Научные новости
|Weather forecast
|[уэзэ форкаст]
|Прогноз погоды
|Feature story
|[фичэ стори]
|Тематическая статья
|Opinion piece
|[опиньон пис]
|Статья-мнение
|Column
|[колам]
|Колонка
|Analysis
|[анэлисис]
|Анализ
|Interview
|[интэвью]
|Интервью
|Documentary
|[докьюментэри]
|Документальный фильм
|Investigative journalism
|[инвэстигэйтив джорнализм]
|Журналистское расследование
|Live coverage
|[лайв кавэридж]
|Прямая трансляция
|Special report
|[спэшл рипорт]
|Специальный репортаж
Примеры употребления:
- Political news — "The political news section is dominated by stories about the upcoming elections." (В разделе политических новостей преобладают материалы о предстоящих выборах.)
- Business news — "She checks the business news every morning before making investment decisions." (Она проверяет деловые новости каждое утро перед принятием инвестиционных решений.)
- Feature story — "The magazine published a compelling feature story about climate change refugees." (Журнал опубликовал увлекательную тематическую статью о климатических беженцах.)
- Opinion piece — "His opinion piece in The New York Times sparked a national debate." (Его статья-мнение в The New York Times вызвала общенациональные дебаты.)
- Investigative journalism — "Investigative journalism played a crucial role in exposing the corruption scandal." (Журналистское расследование сыграло решающую роль в раскрытии коррупционного скандала.)
Новостные медиа и платформы
Эти термины описывают различные источники новостей и способы их распространения в современном информационном пространстве.
|Английское слово
|Транскрипция
|Перевод на русский
|Newspaper
|[ньюспэйпэ]
|Газета
|Magazine
|[магазин]
|Журнал
|News channel
|[ньюз чэннэл]
|Новостной канал
|News website
|[ньюз уэбсайт]
|Новостной веб-сайт
|News app
|[ньюз эп]
|Новостное приложение
|News agency
|[ньюз эйдженси]
|Информационное агентство
|Public broadcasting
|[паблик бродкастинг]
|Общественное вещание
|Social media
|[соушл мидиа]
|Социальные сети
|Podcast
|[подкаст]
|Подкаст
|Newsletter
|[ньюзлеттэ]
|Информационный бюллетень
|Blog
|[блог]
|Блог
|YouTube channel
|[ютьюб чэннэл]
|YouTube-канал
|RSS feed
|[ар-эс-эс фид]
|RSS-лента
|Front page
|[фронт пэйдж]
|Первая страница
|Press conference
|[прэс конфэрэнс]
|Пресс-конференция
Примеры употребления:
- Newspaper — "Despite the rise of digital media, many people still prefer reading a traditional newspaper." (Несмотря на рост цифровых медиа, многие люди по-прежнему предпочитают читать традиционную газету.)
- News channel — "The news channel broadcasted the event live to millions of viewers." (Новостной канал транслировал событие в прямом эфире для миллионов зрителей.)
- News agency — "Reuters is one of the world's largest international news agencies." (Reuters является одним из крупнейших в мире международных информационных агентств.)
- Podcast — "I listen to news podcasts during my morning commute." (Я слушаю новостные подкасты во время утренней поездки на работу.)
- Press conference — "The minister called a press conference to address the crisis." (Министр созвал пресс-конференцию для обсуждения кризиса.)
Лексика для описания новостей и событий
Эти термины помогут вам обсуждать характер новостей, их достоверность и влияние на общество.
|Английское слово
|Транскрипция
|Перевод на русский
|Accurate
|[эккьюрэт]
|Точный
|Biased
|[байэст]
|Предвзятый
|Controversial
|[контроверсиал]
|Спорный
|Credible
|[крэдибл]
|Достоверный
|Exclusive
|[эксклюзив]
|Эксклюзивный
|Factual
|[фэкчуал]
|Фактический
|Fake news
|[фэйк ньюз]
|Фейковые новости
|Misleading
|[мислидинг]
|Вводящий в заблуждение
|Objective
|[обджектив]
|Объективный
|Sensational
|[сенсэйшнл]
|Сенсационный
|Rumor
|[румэ]
|Слух
|Speculation
|[спекьюлэйшн]
|Предположение
|Tabloid
|[тэблойд]
|Таблоид
|Verified
|[верифайд]
|Проверенный
|Viral
|[вайрэл]
|Вирусный
Примеры употребления:
- Accurate — "It's important to provide accurate information during a health crisis." (Важно предоставлять точную информацию во время кризиса здравоохранения.)
- Biased — "Critics claimed the report was biased in favor of the government." (Критики утверждали, что отчет был предвзятым в пользу правительства.)
- Fake news — "The spread of fake news on social media has become a serious concern." (Распространение фейковых новостей в социальных сетях стало серьезной проблемой.)
- Exclusive — "The newspaper published an exclusive interview with the president." (Газета опубликовала эксклюзивное интервью с президентом.)
- Viral — "The video went viral, reaching millions of viewers within hours." (Видео стало вирусным, достигнув миллионов зрителей в течение нескольких часов.)
Профессиональная терминология журналистики
Эти термины отражают профессиональные аспекты работы журналистов и процесса создания новостного контента.
|Английское слово
|Транскрипция
|Перевод на русский
|Deadline
|[дэдлайн]
|Крайний срок
|Editor-in-chief
|[эдитор-ин-чиф]
|Главный редактор
|Editorial board
|[эдиториал борд]
|Редакционная коллегия
|Fact-checking
|[фэкт-чекинг]
|Проверка фактов
|Lead
|[лид]
|Вводная часть статьи
|Byline
|[байлайн]
|Подпись автора
|Press release
|[прэс релиз]
|Пресс-релиз
|Quote
|[квоут]
|Цитата
|Source protection
|[сорс протэкшн]
|Защита источников
|Press badge
|[прэс бэдж]
|Пресс-карта
|Scoop
|[скуп]
|Эксклюзивный материал
|Press embargo
|[прэс эмбарго]
|Запрет на публикацию
|Press freedom
|[прэс фридом]
|Свобода прессы
|Newsroom
|[ньюзрум]
|Редакция
|Assignment
|[эсайнмент]
|Задание
Примеры употребления:
- Deadline — "The journalist was working frantically to meet the deadline for the morning edition." (Журналист лихорадочно работал, чтобы уложиться в срок для утреннего выпуска.)
- Fact-checking — "Responsible news outlets invest in thorough fact-checking processes." (Ответственные новостные издания инвестируют в тщательные процессы проверки фактов.)
- Lead — "A good lead should capture the reader's attention and summarize the main points." (Хороший лид должен привлечь внимание читателя и резюмировать основные моменты.)
- Press release — "The company issued a press release announcing the new product launch." (Компания выпустила пресс-релиз, объявляющий о запуске нового продукта.)
- Scoop — "The reporter got a scoop by being the first to interview the key witness." (Репортер получил эксклюзивный материал, первым взяв интервью у ключевого свидетеля.)
Современные тенденции в новостной сфере
Эти термины отражают современные тенденции в потреблении и распространении новостей в цифровую эпоху.
|Английское слово
|Транскрипция
|Перевод на русский
|Clickbait
|[кликбэйт]
|Кликбейт
|Paywall
|[пэйуол]
|Платный доступ
|Crowdsourced journalism
|[краудсорст джорнализм]
|Журналистика на основе коллективного участия
|Data journalism
|[дэйта джорнализм]
|Журналистика данных
|Digital subscription
|[диджитал сабскрипшн]
|Цифровая подписка
|Engagement
|[энгэйджмент]
|Вовлеченность
|Filter bubble
|[филтэ бабл]
|Информационный пузырь
|Hashtag
|[хэштэг]
|Хэштег
|Live blog
|[лайв блог]
|Прямая текстовая трансляция
|Mobile journalism
|[моубайл джорнализм]
|Мобильная журналистика
|News aggregator
|[ньюз аггрегэйтор]
|Новостной агрегатор
|Push notification
|[пуш нотификэйшн]
|Пуш-уведомление
|Social media editor
|[соушл мидиа эдитор]
|Редактор социальных сетей
|User-generated content
|[юзэ-дженэрэйтэд контент]
|Пользовательский контент
|Viral marketing
|[вайрэл маркетинг]
|Вирусный маркетинг
Примеры употребления:
- Clickbait — "Many serious news outlets avoid clickbait headlines to maintain their credibility." (Многие серьезные новостные издания избегают кликбейт-заголовков, чтобы сохранить свою достоверность.)
- Paywall — "The newspaper introduced a paywall, requiring readers to subscribe for full access." (Газета ввела платный доступ, требуя от читателей подписки для полного доступа.)
- Data journalism — "Data journalism helps to visualize complex information in an accessible way." (Журналистика данных помогает визуализировать сложную информацию в доступной форме.)
- Filter bubble — "Social media algorithms can create filter bubbles that limit exposure to diverse viewpoints." (Алгоритмы социальных сетей могут создавать информационные пузыри, ограничивающие знакомство с различными точками зрения.)
- Push notification — "Breaking news is often delivered through push notifications on smartphones." (Экстренные новости часто доставляются через пуш-уведомления на смартфонах.)
Фразы для обсуждения новостей
Эти выражения помогут вам участвовать в дискуссиях о текущих событиях на английском языке.
|Английское выражение
|Транскрипция
|Перевод на русский
|According to the latest reports
|[экординг ту зэ лэйтэст рипортс]
|Согласно последним сообщениям
|Breaking development
|[брэйкинг дивэлопмент]
|Последние события
|Did you hear about...?
|[дид ю хир эбаут]
|Ты слышал о...?
|I read somewhere that...
|[ай рэд самуэа зэт]
|Я где-то читал, что...
|It has been reported that...
|[ит хэз бин рипортэд зэт]
|Сообщается, что...
|Let me update you on...
|[лет ми апдэйт ю он]
|Позвольте рассказать вам о...
|The news is all over social media
|[зэ ньюз из ол оувэ соушл мидиа]
|Новости заполонили социальные сети
|What's your take on this?
|[уотс ё тэйк он зис]
|Что ты думаешь об этом?
|Have you been following...?
|[хэв ю бин фоллоуинг]
|Ты следишь за...?
|I'm skeptical about this news
|[айм скэптикал эбаут зис ньюз]
|Я скептически отношусь к этой новости
|This story has been blown out of proportion
|[зис стори хэз бин блоун аут ов пропоршн]
|Эта история была раздута
|It's a developing story
|[итс э дивэлопинг стори]
|Это развивающаяся история
|The situation is evolving
|[зэ ситуэйшн из иволвинг]
|Ситуация развивается
|Keep me posted
|[кип ми постэд]
|Держи меня в курсе
|I need to fact-check this
|[ай нид ту фэкт-чек зис]
|Мне нужно проверить факты
Примеры употребления:
- According to the latest reports — "According to the latest reports, the peace negotiations have reached a breakthrough." (Согласно последним сообщениям, мирные переговоры достигли прорыва.)
- Did you hear about...? — "Did you hear about the new environmental policy announced yesterday?" (Ты слышал о новой экологической политике, объявленной вчера?)
- What's your take on this? — "The market crashed this morning. What's your take on this?" (Рынок рухнул сегодня утром. Что ты думаешь об этом?)
- It's a developing story — "We don't have all the details yet as it's a developing story." (У нас еще нет всех подробностей, так как это развивающаяся история.)
- I need to fact-check this — "Before sharing this information, I need to fact-check this from reliable sources." (Прежде чем делиться этой информацией, мне нужно проверить факты из надежных источников.)
Заключение
Владение английской терминологией в сфере новостей и журналистики открывает доступ к огромному количеству информации из первоисточников, помогает критически анализировать международные события и участвовать в глобальных дискуссиях. Регулярная практика использования этих слов и выражений при чтении новостей на английском языке, просмотре международных новостных каналов или обсуждении текущих событий с англоговорящими собеседниками поможет быстрее освоить эту лексику и уверенно применять ее в разговоре.
Знание этой специализированной лексики особенно ценно для журналистов, международных аналитиков, дипломатов, переводчиков, и всех, кто интересуется глобальными событиями и стремится получать информацию из разнообразных источников. В эпоху информационной перегрузки такие навыки помогают лучше ориентироваться в новостном потоке и формировать собственное мнение на основе всестороннего анализа.
Продолжайте расширять свой словарный запас в этой области, и вскоре вы сможете с легкостью читать и понимать новостные материалы на английском языке, тем самым получая доступ к гораздо более широкому спектру информации и мнений о событиях в мире.