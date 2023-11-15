Полезное
· Анастасия Есикова

Сервис по поиску дешевых авиабилетов Pegasus Airlines

Подписаться в Telegram

Pegasus Airlines

Авиаиндустрия является одной из самых важных и быстроразвивающихся отраслей в современном мире. В ней существует огромное количество авиакомпаний, каждая из которых привносит особые черты и преимущества на рынок. Одна из таких компаний – Pegasus Airlines, которая занимает ведущие позиции на рынке авиаперевозок в Европе и Азии. В данной статье мы рассмотрим историю создания компании и ее популярные маршруты.

История создания

История создания авиакомпании Pegasus

Pegasus Airlines была основана в 1990 году братьями Аязом Соджу и Мухитом Соджу в Стамбуле, Турция. Они решили создать недорогую авиакомпанию, предоставляющую доступные цены для пассажиров. Компания начала свою деятельность с небольшим флотом из двух самолетов Boeing 737-400 и всего нескольких внутренних маршрутов в Турции.

Сайт авиакомпании: https://pegasus.ru/

Развитие и рост:Со временем Pegasus Airlines стала набирать обороты и привлекать все больше пассажиров. Компания начала расширять свой маршрутный сет, добавляя внутренние и международные направления. Рост компании был таким стремительным, что в 2005 году Pegasus Airlines выиграла конкурс среди 45 азиатских и европейских авиакомпаний на покупку шестнадцати новых самолетов Airbus A320.

Сегодня Pegasus Airlines является одной из ведущих авиакомпаний в Турции и предлагает свои услуги на более чем 100 маршрутах внутри страны и за ее пределами.

Популярные маршруты

Маршруты авиакомпании Пегасус Эйрлайнс

Pegasus Airlines предлагает широкий выбор маршрутов для пассажиров, включающий внутренние перелеты по Турции и международные рейсы в Европу и Азию. Компания осуществляет авиаперевозку в такие страны, как Германия, Италия, Франция, Россия, Израиль, Иран и многие другие.

Одним из наиболее популярных направлений Pegasus Airlines является Стамбул. Как крупнейший город и бизнес-центр Турции, Стамбул привлекает множество пассажиров, которые выбирают Pegasus Airlines для своих поездок. Компания также осуществляет регулярные рейсы в другие крупные города Турции, такие как Анталья, Измир, Адана и Бодрум.

Кроме того, Pegasus Airlines предлагает международные рейсы в Европу и Азию. Берлин, Рим, Париж, Москва, Тель-Авив, Тегеран – это всего лишь некоторые из городов, куда пассажиры могут отправиться с помощью авиакомпании.

Пегасус Эйрлайнс

Pegasus Airlines – это успешная авиакомпания, которая начала свой путь с двух самолетов и стала одной из ведущих компаний в отрасли. Благодаря широкому выбору маршрутов и доступным ценам, Pegasus Airlines привлекает все больше пассажиров как внутри страны, так и за рубежом. Стремительный рост компании свидетельствует о ее популярности и приверженности предоставлению высококачественных услуг пассажирам.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Не всем зрителям это по душе»: комики из Казани рассказали, какие шутки в тренде, а за какие могут устроить «темную»

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

сетка против тараканов для вытяжки на кухню

Новости Казани

22 часа назад

Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань

Интересное в Казани

2 дня назад

Как пережить потерю близкого человека: советы от эксперта ритуальных услуг Казани

ремонт дверной ручки в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

16 часов назад

Столовая казанской школы №169 признана лучшей в стране

Лонгриды

3 часа назад

Огромный чак-чак, уникальная операция и сутки в ледяной воде: за какие заслуги татарстанцы попадали в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Казани

22 часа назад

Под Казанью в массовом ДТП пострадали три человека

Новости Казани

день назад

Профессор КФУ объяснил, почему белки начали переселяться в центр Казани

Новости Казани

23 часа назад

В Казани буду судить мужчину по обвинению в смертельной драке на Советской площади
Лонгриды
3 часа назад

Огромный чак-чак, уникальная операция и сутки в ледяной воде: за какие заслуги татарстанцы попадали в Книгу рекордов Гиннесса

Огромный чак-чак, уникальная операция и сутки в ледяной воде: за какие заслуги татарстанцы попадали в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Казани

час назад

Приставы в Казани взыскали со строительной фирмы 4 миллиона рублей невыплаченных налогов

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Казани

час назад

В Казани на Лево-Булачной "Газель" влетела в манипулятор с рабочими

Общество

час назад

Как начать зарабатывать больше, потратив лишь 40 минут в день?
В Казани у "Чаши" начали ставить новогоднюю елку
Новости Казани
час назад

В Казани у "Чаши" начали ставить новогоднюю елку

Новости Татарстана

15 часов назад

1,3 млрд рублей получит Татарстан на покупку автобусов

Новости Татарстана

16 часов назад

Танкист из Татарстана награжден орденом мужества

Новости Татарстана

16 часов назад

Столовая казанской школы №169 признана лучшей в стране
Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань
Новости Казани
22 часа назад

Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань