Сервис по поиску дешевых авиабилетов Pegasus Airlines

Авиаиндустрия является одной из самых важных и быстроразвивающихся отраслей в современном мире. В ней существует огромное количество авиакомпаний, каждая из которых привносит особые черты и преимущества на рынок. Одна из таких компаний – Pegasus Airlines, которая занимает ведущие позиции на рынке авиаперевозок в Европе и Азии. В данной статье мы рассмотрим историю создания компании и ее популярные маршруты.

История создания

Pegasus Airlines была основана в 1990 году братьями Аязом Соджу и Мухитом Соджу в Стамбуле, Турция. Они решили создать недорогую авиакомпанию, предоставляющую доступные цены для пассажиров. Компания начала свою деятельность с небольшим флотом из двух самолетов Boeing 737-400 и всего нескольких внутренних маршрутов в Турции.

Сайт авиакомпании: https://pegasus.ru/

Развитие и рост:Со временем Pegasus Airlines стала набирать обороты и привлекать все больше пассажиров. Компания начала расширять свой маршрутный сет, добавляя внутренние и международные направления. Рост компании был таким стремительным, что в 2005 году Pegasus Airlines выиграла конкурс среди 45 азиатских и европейских авиакомпаний на покупку шестнадцати новых самолетов Airbus A320.

Сегодня Pegasus Airlines является одной из ведущих авиакомпаний в Турции и предлагает свои услуги на более чем 100 маршрутах внутри страны и за ее пределами.

Популярные маршруты

Pegasus Airlines предлагает широкий выбор маршрутов для пассажиров, включающий внутренние перелеты по Турции и международные рейсы в Европу и Азию. Компания осуществляет авиаперевозку в такие страны, как Германия, Италия, Франция, Россия, Израиль, Иран и многие другие.

Одним из наиболее популярных направлений Pegasus Airlines является Стамбул. Как крупнейший город и бизнес-центр Турции, Стамбул привлекает множество пассажиров, которые выбирают Pegasus Airlines для своих поездок. Компания также осуществляет регулярные рейсы в другие крупные города Турции, такие как Анталья, Измир, Адана и Бодрум.

Кроме того, Pegasus Airlines предлагает международные рейсы в Европу и Азию. Берлин, Рим, Париж, Москва, Тель-Авив, Тегеран – это всего лишь некоторые из городов, куда пассажиры могут отправиться с помощью авиакомпании.

Пегасус Эйрлайнс

Pegasus Airlines – это успешная авиакомпания, которая начала свой путь с двух самолетов и стала одной из ведущих компаний в отрасли. Благодаря широкому выбору маршрутов и доступным ценам, Pegasus Airlines привлекает все больше пассажиров как внутри страны, так и за рубежом. Стремительный рост компании свидетельствует о ее популярности и приверженности предоставлению высококачественных услуг пассажирам.