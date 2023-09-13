12 уникальных озер расположены на территории Лаишевского района Татарстана. Над одним из них взяли шефство работники Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть – Прикамье». Традиционное закрытие летнего сезона для них – прогулка вдоль береговой линии с мешками для мусора наперевес.

Каждое озеро Лаишевского района – памятник природы, внесенный в государственный реестр особо охраняемых зон. Пологие песчаные берега, прозрачная вода, богатая озерная фауна и уютная рощица сделали Ковалинское излюбленным местом отдыха и рыбалки.

Однако, наслаждаясь красотой и богатством родного края, отдыхающие оставляют взамен горы мусора. К концу лета прибрежная линия больше похожа на свалку, чем охраняемый природный объект. На помощь природе снова и снова приходят нефтепроводчики – вооружившись большими мешками, прочесывают берег и собирают все то, что «забыли» прибрать за собой любители отдохнуть в уютном месте.

Старые мангалы, пластиковые и стеклянные бутылки, консервные банки, упаковки от продуктов, автомобильные покрышки… Все это великолепие разбросано по песку, спрятано в траве, среди деревьев. На уборку берега Ковалинского озера нефтепроводчики тратят не один час, результат – внушительное количество наполненных под завязку пакетов для промышленного мусора.

«Озеро – гордость села, неподалеку от него расположена наша нефтеперекачивающея станция «Ковали». Его прибрежную зону мы приводим в порядок регулярно на протяжении нескольких лет. Радует, что коллеги все чаще выступают инициаторами природоохранных акций. Поддержание экологии давно стало частью нашей работы и жизни», - говорит специалист службы социального развития Казанского РНУ Ольга Куприянова.

Для трубопроводного предприятия подобные акции стали частью системной работы. Являясь высокотехнологичным производством, предприятие постоянно заботится об окружающей среде, сохраняя и улучшая экологию целых регионов