Рынок труда Татарстана - от токарей до менеджеров по продажам

На рынке труда Татарстана, как и в целом по стране, наблюдается острая нехватка представителей рабочих профессий. На них приходится более 60% объявлений о поиске сотрудников. Промышленным предприятиям сегодня открыто более 1300 вакансий токаря, ответственного за токарную обработку и доводку деталей и инструментов, нарезать резьбу различного профиля и шага, подбирать и корректировать режимы работы оборудования, поддерживать его в рабочем состоянии. Поэтому соискателю на должность необходимо знать устройство станков, уметь пользоваться микрометром и штангенциркулем, читать чертежи. Минимальная заработная плата токаря – 35000 рублей, максимальная превышает 150 000. Наиболее высокий уровень оплаты труда, если верить объявлениям о поиске сотрудников, в компаниях: «Производство Инвест Персонал» (164000), «Консалтинг Групп» (160000), «Российский промышленный сервис» и Engine (150000), «Промстройкомплект» (120000). Однако работать предстоит вахтовым методом.

Еще больше открыто вакансий слесарей. Чаще всего работодатели ищут слесарей МСР, осуществляющих сборку, регулировку узлов и механизмов, а также слесарей-ремонтников, в обязанности которых входит диагностика и устранение неполадок в работе узлов, механизмов, агрегатов. Заработная плата специалистов этого профиля варьируется от 45 до 180 тысяч рублей. И, как правило, самый большой доход обещают компании, набирающие слесарей для работы вахтой в Московской, Ленинградской областях, Республике Чувашия, ХМАО.

Но возглавляют рейтинг наиболее востребованных работников региона, конечно, продавцы, кассиры и менеджеры по продажам. Федеральным ритейлерам – МТС, Gloria Jeans, «Магнит», «Пятерочка», Fix Price – и местным компаниям нужно 4910 специалистов, которые будут консультировать покупателей по ассортименту товаров, осуществлять кассовые операции, контролировать сроки годности продукции и следить за порядком в торговом зале. Работодатели готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы, главное, чтобы они владели офисными программами, были активными, позитивными и коммуникабельными. Зарплата продавца в Татарстане составляет 28000-150000 рублей. Больше всего могут получить продавцы-консультанты в автосалонах. Однако для этого они должны знать техники продаж, иметь водительское удостоверение, навыки презентаций, уметь убеждать. Кроме того, работодатели обещают будущим работникам различные бонусы: например, ювелирные магазины PanClub – творческие мастер-классы, приглашения на модные премьеры и вечеринки, «Билайн» - ДМС со стоматологией, оплату мобильной связи на 1500 в месяц и 2 дополнительных дня отпуска, «Тракмоторс» – полеты на воздушных шарах, картинг и сплавы по реке.