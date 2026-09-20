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Руководители ВТБ возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров России в 2026 году

Служба новостей Автор статьи
Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ»...
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Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» опубликовали результаты ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Топ-менеджеры ВТБ стали победителями сразу в нескольких номинациях.

Первое место в категории «Коммерческие банки» заняли:

  • Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-100 финансовых директоров»;
  • Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент – в номинации «Топ-80 директоров по персоналу»;
  • Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент – в номинации «Топ-50 директоров по информационным технологиям»;
  • Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент – в номинации «Топ-10 директоров по связям с инвесторами»;
  • Игорь Маринюк, начальник управления закупок – в номинации «Топ-20 директоров по закупкам».
  • Также в число лидеров вошел Евгений Игнатьев, руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь – в номинации «Топ-30 директоров по корпоративному управлению». Кроме того, управленческая команда ВТБ вошла в список лучших управленческих команд в категории «Коммерческие банки».

В 2025 году ВТБ продемонстрировал высокую адаптивность к жесткой денежно-кредитной политике и заработал свыше 500 млрд рублей чистой прибыли, что полностью соответствовало стратегическим прогнозам. Банк выплатил рекордные дивиденды по итогам 2024 года и провел крупнейшую сделку SPO на рынке акционерного капитала с 2023 года. Количество розничных акционеров ВТБ продолжило расти, достигнув 1,4 млн человек.

В течение 2025 года банк также реализовал масштабные интеграционные проекты, в числе которых юридическое присоединение РНКБ и начало интеграции Почта Банка, завершившейся в мае 2026 года. ВТБ продолжил активно инвестировать ресурсы в цифровую трансформацию и в постоянное улучшение качества продуктов и услуг.

В течение 2025 года лидирующие позиции ВТБ как работодателя отмечены ведущими рейтингами. Банк снова стал одним из лидеров рейтинга журнала Forbes, получив наивысший «Платиновый» статус, а также занял второе место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter - банк удерживает эту позицию среди крупнейших компаний всех отраслей второй год подряд.

Как один из технологических лидеров российского банковского рынка, ВТБ реализует масштабную программу ИТ-импортозамещения. Все значимые объекты критической инфраструктуры переведены на отечественные платформы, на российских решениях работает абсолютное большинство прикладных и операционных систем, а также баз данных.

Справка:
Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года, это признанный и эффективный инструмент оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты «КоммерсантЪ» в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга – выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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