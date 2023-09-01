Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.

Ожирение все больше захватывает людей в мире и этот показатель все время растет. Лишний вес очень часто связан с психическими проблемами, которые нужно решать. Этот вопрос редакция обсудила с двумя практикующими психологами Рушаной Анимподистовой и Иваном Кузнецовым и выяснили их точку зрения.

"Я постоянно хочу есть", "я никак не могу наесться". Подобные фразы можно часто услышать от клиентов, которые обращаются с проблемами пищевого поведения, - говорит Рушана.

Ощущение такое, как будто внутри дыра. И даже, когда появляется физический дискомфорт от переедания, удовлетворения и наполненности все равно не наступает.

Расстройство пищевого поведения (РПП) часто определяют как психическое заболевание, которое негативно влияет на физическое и психическое здоровье человека и характеризуется ненормальным потреблением пищи. Аббревиатура РПП стала очень модной. Его сейчас используют все, кому не лень, где надо и где не надо.

Существуют разные классификации, но можно выделить 3 ярко выраженных вида РПП:

Нервная булимия - периодические приступы переедания на фоне патологической озабоченности параметрами собственного тела.

Нервная анорексия - преднамеренное снижение веса до критических показателей.

Компульсивное переедание - часто выступает как реакция на психотравму. Приступы обжорства напоминают булимические, но отсутствует компенсаторное поведение (рвота, клизмы). Ещё часто этот вид РПП называют «Социально приемлемая наркомания».

Какие причины у РПП?

У РПП причины возникновения до конца не изучены, но известно, что в этом участвует комплекс факторов:

Стандарты общества — пропаганда худобы или других идеалов, связанных с весом и телом.

Лишний вес — по данным исследования, люди с избыточным весом входят в группу риска по РПП.

Генетическая предрасположенность — по данным исследования, риск РПП выше, если оно было у кого-то из родственников.

Издержки семейного воспитания — критика и жестокое обращение со стороны родителей, их негативный пример (сами были одержимы страхом набрать вес или страдали ожирением).

Личностные особенности, например, перфекционизм, гиперчувствительность, заниженная самооценка, чрезмерная требовательность к себе и другим, ригидность мышления.

Психотравмы — все виды насилия, буллинг, травма отвержения в отношениях с родителями, потери и другое.

Заметна связь психического расстройства пищевого поведения с тревогой, депрессией, стрессом, ОКР, ПТСР, психотравмами. При помощи еды люди пытаются заглушить боль, скуку, раздражение, неопределенность, тревогу, злость. Например, компульсивное переедание по-другому называют психогенным. Оно часто бывает связано с неспособностью человека справляться со стрессом и сильными эмоциями.

Голод по любви

Как считает Рушана Анимподистова, чаще всего это тоска по любви. Сосущая душевная пустота. Чего-то не хватает. И чтобы ощутить наполненность, хочется что-то проглотить, затолкать внутрь себя, забить эту дыру. И человек часто выбирает для этого еду - самое доступное и безотказное средство.

А еда не способна решить внутренние проблемы. Да, она отвлекает внимание на какое-то время, иногда доставляет удовольствие, но еда никогда не попадет в сердце и не утолит его голод.

Чем больше внимания уделяется желудку, тем меньше сил и чувств остается у человека для полноценной жизни, которая одна только и способна естественным образом напитать душу.

Даже если получится перетерпеть этот голод, добиться внешних изменений, постройнеть, сердцу это ничего не даст, счастливее так не стать. Будет приятная легкость, радость от собственного отражения в зеркале. А эмоции, задавливаемые обильной едой, никуда не пропадают, остаются внутри, и в конечном счете обязательно прорвутся наружу. Как раз в то время, когда еда перестанет поступать в организм в таком большом количестве, все эмоции вылезут на поверхность. Затолкать их назад будет сложно. Такое состояние снова может привести к срыву.

Каждый раз, когда хочется наесться до отвала, спроси себя: "Это желудок хочет есть или страдает моё сердце?"

Уход от реальности

Расстройства пищевого поведения – это такой же уход от реальности как алкоголь, наркотики, игры, - утверждает Иван.

Например, сильные эмоции кажутся мне непереносимыми. Душевная боль настолько овладевает мной, что я вот-вот погибну. И тогда я всеми силами пытаюсь снизить градус эмоций, а так как душевного аспирина не существует, то вход идут разные способы отвлечения и уменьшения ощущений. Это могут быть алкоголь, наркотики. Самоповреждение – как способ перебить душевную боль физической. Ведь физическая более контролируемая. И наконец еда – это просто, доступно, нужно лишь открыть холодильник. Съела конфетки и уже не так грустно, одиноко, страшно.

Опять же, можно долго тратить время, деньги и силы на борьбу с лишним весом и РПП. А все остальные проблемы не решать и не замечать. Думать, что вот я похудею, и все сразу станет хорошо. Принц на белом коне прискачет к такой красавице, родители, наконец, полюбят и оценят по достоинству, работа мечты тут же найдется. И вообще жизнь заиграет яркими красками. Осталось самую малость – похудеть. У худых же проблем нет.

Еще можно все свои неудачи, несбывшиеся надежды, упущенные возможности сваливать на РПП. На работу меня не взяли – это потому, что я толстая, а не потому, что плохо подготовилась к собеседованию или нужно подтянуть свою квалификацию. Сижу дома одна, не хожу на свидания, не общаюсь с мужчинами. Это потому, что у меня булимия, мужчина же сразу сбежит, узнав про нее (по опыту, только если спутает название с гонореей). Поэтому и не знакомлюсь, а не потому, что не умею и вообще боюсь близких отношений.

Еще, если моя жизнь однообразная и скучная, то еда может выступать способом раскрасить ее красками, усилить положительные эмоции и структурировать время. Например, я прихожу в кино на интересный фильм. Но без большого ведра попкорна удовольствие будет неполным. Или с друзьями мы встречаемся только в ресторане или кафе, потому что за поглощением пищи не заметно, что нам уже не о чем разговаривать. В выходные я всегда заказываю пиццу, потому что больше не знаю, чем заняться. А под телевизор — это как будто праздник.

Лечится ли РПП?

Первое, на это нужно время. Дайте себе его. Если вы думаете, что придете к нам на консультацию, вас настигнет озарение. И вы сразу перестанете объедаться (или переедать и чиститься), то такого не будет.

Разве 10 лет расстройства излечить за час сессии — это реально?

Ваша психика к этому готова? Она вообще способна столько осознать?

Если РПП остается, значит оно зачем-то нужно. Есть поддерживающие условия, благодаря которым оно не утратило свою силу. То есть образ жизни, мышление, поведение, взаимоотношения с окружающими способствуют тому, чтобы было РПП.

В самом начале консультации проводится диагностика, где выявляется история развития клиента, становления, распорядок дня, семейное, профессиональное положение, образ жизни. На дом можно дать вести дневник питания. По нему отчетливо видно, какое у клиента пищевое поведение. Что в нем способствует перееданию.

На второй сессии обычно подводятся итоги диагностики. И прописываются цели терапии. Так как РПП не бывает одно. Еще ни разу не было клиента, у которого во всех сферах жизни было отлично, но почему-то РПП замучило.

Далее идет процесс обучения интуитивному питанию.

После каждой консультации дается домашнее задание, благодаря которому все, что делается на сессии клиент переносит в свою жизнь. Это тоже требует времени и усилий с его стороны.

Параллельно с интуитивным питанием начинается работа над мышлением человека. Клиент учится справляться с навязчивыми, тревожными и иррациональными мыслями с помощью техник когнитивно-поведенческой психотерапии (КПТ).

Когда клиент становится более осознанным, можно начинать работать с его глубинными и промежуточными убеждениями (установками), которые как раз и являются причиной РПП. То есть эта та база, на которую хорошо ложится расстройство.

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