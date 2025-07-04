Госдума предложила запретить распространение молочных смесей в роддомах

В Госдуме обсуждают законопроект, который запретит производителям сухих молочных смесей для новорожденных бесплатно распространять свою продукцию в роддомах. Эта инициатива разрабатывается в сотрудничестве с экспертами Центра акушерства и гинекологии имени Кулакова, Института питания и НМИЦ здоровья детей. Цель – защитить детей от вредного питания и поддержать грудное вскармливание.

Запрет направлен на предотвращение массового распространения смеси для здоровых детей, которые не нуждаются в искусственном вскармливании. Грудное молоко называют «лекарством», а смеси – лишь дополнительным питанием в случае необходимости. Эксперты подчеркивают важность поддержки грудного вскармливания, которое обеспечивает новорожденных всеми необходимыми веществами.

Также обсуждается необходимость введения ГОСТа на детское питание, чтобы обеспечить высококачественное и безопасное питание для детей. В перспективе система должна обеспечивать правильное питание для матерей и детей в роддомах и других учреждениях.

Источник: Парламентская газета