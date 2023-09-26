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Работники АО «Транснефть – Прикамье» присоединились к акции «Книги – Донбассу!»

Работники АО «Транснефть – Прикамье» присоединились к акции «Книги – Донбассу!»

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Сотрудники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие во всероссийской акции «Книги – Донбассу!». Волонтеры собрали более 1000 книг детской, художественной и учебной литературы для дальнейшей отправки образовательным учреждениям г. Лисичанска.

Собранные нефтепроводчиками книги были переданы в Гуманитарный Штаб «Мы Вместе», который функционирует на базе Татарстанского регионального отделения Молодой гвардии Единой России (МГЕР). Представители МГЕР поблагодарили всех работников АО «Транснефть – Прикамье» за участие в акции. «Компания активно включилась в процесс сбора книг для школ подшефному Татарстану городу Лисичанску. Искренняя помощь позволит восполнить библиотечный фонд ЛНР», - поделился Риф Хуснутдинов, представитель Казанского местного отделения МГЕР.

Поддержка образования и культуры являются одними из основных направлений волонтерской и благотворительной деятельности предприятия. АО «Транснефть – Прикамье» является постоянным участником республиканской ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу», а также на системной основе оказывает поддержку школам, детским садам, социальным учреждениям. На средства предприятия обновляются методологическая и материально-техническая базы учебных заведений в регионах ведения производственной деятельности. Большое внимание уделяется профориентационным мероприятиям, проводимыми корпоративными волонтерами в рамках многолетнего сотрудничества со школами и профильными учебными заведениями.

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