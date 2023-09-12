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Работники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в Пермском марафоне

Работники АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в Пермском марафоне

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Работники АО «Транснефть - Прикамье» в пятый раз приняли участие в ежегодном Пермском марафоне. 2 и 3 сентября представители Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ) стали участниками забегов на различные дистанции - всего 37 человек.

Спортсмены – работники различных подразделений Пермского РНУ - участвовали в забегах на 3, 5, 10 и 21,1 км. Самым молодым участником стал Денис Султанов (25 лет), самым старшим – Евгений Пичкалев (60 лет). Трасса пролегала по центральным городам г. Перми.

Полумарафонскую дистанцию 21,1 км преодолели Дмитрий Старцев, Александр Конорев и Тимур Хуснутдинов. Лучшие результаты в забеге на 10 км в своих возрастных категориях показали Евгений Пичкалев и Алексей Павлов.

Выбранные дистанции пробежали все работники предприятия. На финише они стали обладателями памятных медалей Пермского марафона.

Участие в традиционных спортивных мероприятиях способствует сохранению и приумножению традиций, а также укреплению связей между трудовыми коллективами предприятия. АО «Транснефть – Прикамье» - дочернее предприятие крупнейшей в мире трубопроводной компании «Транснефть», отмечающей в 2023 году 30-летие своей деятельности, - на постоянной основе реализует проекты по популяризации спорта и здорового образа жизни. Ежегодно проводятся летние, зимние спартакиады и мероприятия, связанные с физической культурой и активным образом жизни. Системная работа в этом направлении повышает мастерство участников, оказывает положительное влияние на формирование и развитие корпоративной культуры.

Справочно:

Впервые Пермский марафон состоялся в 2017 году. В 2023 году он прошел в шестой раз и собрал рекордное количество участников - 12 тысяч человек из 53 регионов Российской Федерации. Старты на марафонскую дистанцию, на полумарафон и на марафонскую эстафету были даны практически одновременно.

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