Полезное
· Ульяна Саитова

Работники АО «Транснефть – Прикамье» отмечены наградами по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности

Работники АО «Транснефть – Прикамье» отмечены наградами по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности

Подписаться в Telegram

По случаю профессионального праздника - Дня работников нефтяной и газовой промышленности - работникам АО «Транснефть - Прикамье» вручены ведомственные и корпоративные награды, а также награды субъектов Российской Федерации. Церемония награждения прошла в центральном офисе предприятия в г. Казани с участием генерального директора Олега Балабанова, руководителей и коллектива предприятия.

За вклад в развитие нефтяной промышленности и многолетний плодотворный труд 6 сотрудников представлены к награждению одной из наиболее значимых наград нефтяной отрасли – медали «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса II степени».

8 работникам вручены Почетные грамоты и Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации - за личный вклад в реализацию производственных задач по обеспечению надежной транспортировки нефти и нефтепродуктов. За безупречную работу два специалиста удостоены звания «Почетный нефтяник».

За многолетний и добросовестный труд в системе магистральных трубопроводов Почетными грамотами и Благодарностями ПАО «Транснефть» отмечены 25 человек. Свыше 150 сотрудников награждены Почетными грамотами и Благодарностями АО «Транснефть – Прикамье».

Благодарности кабинета министров и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан в торжественной обстановке были вручены 10 работникам. Вручены также Благодарственные письма губернаторов Пермского края, Кировской области и главы Чувашской Республики.

Фотопортреты 60-ти сотрудников размещены на Доске Почета АО «Транснефть – Прикамье» и в пяти филиалах предприятия.

Также состоялось присвоение Почетного звания «Ветеран системы «Транснефть».

Всего в 2023 году по случаю профессионального праздника были отмечены более 300 работников АО «Транснефть – Прикамье»

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали экстренное заявление

Интересное в Казани

день назад

Строительство из дерева: как выбрать пиломатериал в зависимости от времени года

тараканы вызов

Новости Казани

день назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

кисточковый массаж лица в Санкт-Петербурге

Новости Казани

2 часа назад

Нет никакой инфраструктуры: в Казани благоустроят территорию вдоль Кировской дамбы

Новости Казани

19 часов назад

Может стать одним из самых ярких в России: в Казани начали монтировать сцену для фестиваля «СоТворение»

Новости Татарстана

день назад

Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах

Новости Казани

2 часа назад

Позже вернется тепло: стало известно, когда в Татарстане резко похолодает и начнутся дожди

Новости Казани

день назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани
Новости Татарстана
3 дня назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Казани

18 минут назад

Даже помахал хоботом посетителям: в зооботсаду Казани появился слон

Интересное в Казани

22 часа назад

Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет

Новости Татарстана

23 минуты назад

«На 4,7% выше прошлогоднего уровня»: в Татарстане отмечается устойчивый рост экономика

Важное в РТ

48 минут назад

Что готовит будущее: тест-прогноз для родителей на учебный год
Есть Каннский, будет и казанский: в Казани прошла церемония открытия Международного фестиваля мусульманского кино
Новости Казани
8 минут назад

Есть Каннский, будет и казанский: в Казани прошла церемония открытия Международного фестиваля мусульманского кино

Новости Казани

48 минут назад

«Нет никаких шансов»: «Слован» не отпустил Чаврича в «Рубин»

Новости Казани

2 часа назад

Будет проведена реконструкция: в Казани закрылся ресторан P.Love

Новости Казани

14 часов назад

Выносят трассы тепловода: в Казани на улице Гаяза Исхаки ограничат движение
Казанцы массово переезжают за город: топ причин, по которым люди стали отказываться от жизни в квартирах 
Интересное в Казани
5 дней назад

Казанцы массово переезжают за город: топ причин, по которым люди стали отказываться от жизни в квартирах 