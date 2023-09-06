Работники АО «Транснефть – Прикамье» отмечены наградами по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности
По случаю профессионального праздника - Дня работников нефтяной и газовой промышленности - работникам АО «Транснефть - Прикамье» вручены ведомственные и корпоративные награды, а также награды субъектов Российской Федерации. Церемония награждения прошла в центральном офисе предприятия в г. Казани с участием генерального директора Олега Балабанова, руководителей и коллектива предприятия.
За вклад в развитие нефтяной промышленности и многолетний плодотворный труд 6 сотрудников представлены к награждению одной из наиболее значимых наград нефтяной отрасли – медали «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса II степени».
8 работникам вручены Почетные грамоты и Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации - за личный вклад в реализацию производственных задач по обеспечению надежной транспортировки нефти и нефтепродуктов. За безупречную работу два специалиста удостоены звания «Почетный нефтяник».
За многолетний и добросовестный труд в системе магистральных трубопроводов Почетными грамотами и Благодарностями ПАО «Транснефть» отмечены 25 человек. Свыше 150 сотрудников награждены Почетными грамотами и Благодарностями АО «Транснефть – Прикамье».
Благодарности кабинета министров и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан в торжественной обстановке были вручены 10 работникам. Вручены также Благодарственные письма губернаторов Пермского края, Кировской области и главы Чувашской Республики.
Фотопортреты 60-ти сотрудников размещены на Доске Почета АО «Транснефть – Прикамье» и в пяти филиалах предприятия.
Также состоялось присвоение Почетного звания «Ветеран системы «Транснефть».
Всего в 2023 году по случаю профессионального праздника были отмечены более 300 работников АО «Транснефть – Прикамье»