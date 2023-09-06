По случаю профессионального праздника - Дня работников нефтяной и газовой промышленности - работникам АО «Транснефть - Прикамье» вручены ведомственные и корпоративные награды, а также награды субъектов Российской Федерации. Церемония награждения прошла в центральном офисе предприятия в г. Казани с участием генерального директора Олега Балабанова, руководителей и коллектива предприятия.

За вклад в развитие нефтяной промышленности и многолетний плодотворный труд 6 сотрудников представлены к награждению одной из наиболее значимых наград нефтяной отрасли – медали «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса II степени».

8 работникам вручены Почетные грамоты и Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации - за личный вклад в реализацию производственных задач по обеспечению надежной транспортировки нефти и нефтепродуктов. За безупречную работу два специалиста удостоены звания «Почетный нефтяник».

За многолетний и добросовестный труд в системе магистральных трубопроводов Почетными грамотами и Благодарностями ПАО «Транснефть» отмечены 25 человек. Свыше 150 сотрудников награждены Почетными грамотами и Благодарностями АО «Транснефть – Прикамье».

Благодарности кабинета министров и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан в торжественной обстановке были вручены 10 работникам. Вручены также Благодарственные письма губернаторов Пермского края, Кировской области и главы Чувашской Республики.

Фотопортреты 60-ти сотрудников размещены на Доске Почета АО «Транснефть – Прикамье» и в пяти филиалах предприятия.

Также состоялось присвоение Почетного звания «Ветеран системы «Транснефть».

Всего в 2023 году по случаю профессионального праздника были отмечены более 300 работников АО «Транснефть – Прикамье»