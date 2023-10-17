Представители АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей республиканского конкурса по охране труда

Работники АО «Транснефть – Прикамье» одержали победы на первом этапе XV Республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда-2023».

Участники состязания прошли тематическое тестирование по своим номинациям, где учитывался процент правильных ответов. При одинаковом показателе у нескольких участников в расчёт бралась скорость прохождения тестирования.

Победителем в номинациях «Общие положения правил по охране труда при работе на высоте», «Организация работ на высоте, оформление документов», «Обеспечение безопасности работ на высоте» стал специалист по охране труда нефтеперекачивающей станции (НПС) «Малая Пурга» Удмуртского районного нефтепроводного управления (РНУ) Александр Исаев. В двадцатку сильнейших конкурсантов по результатам состязаний также вошли ведущий специалист службы охраны труда Удмуртского РНУ Андрей Рожин и специалист по охране труда НПС «Малая Пурга» Удмуртского РНУ Тимофей Дресвянников.

По итогам эксклюзивных вебинаров и викторин по теме «Законодательные изменения в сфере охраны труда в 2023 г. Переход на единые типовые нормы» обладателями дипломов 2 степени стали специалисты службы охраны труда Альметьевского РНУ Рузиль Хурматуллин и Роберт Гарифуллин. 3 место в данной номинации занял специалист по охране труда НПС «Тиньговатово» Казанского РНУ Алексей Петров.

«Соревновательный режим всегда интересен тем, что дает возможность показать и применить знания, полученные в процессе работы. Занять лидерскую позицию позволила осведомленность о последних изменениях в законодательстве по нормам выдачи средств индивидуальной защиты в рамках перехода на единые типовые нормы», - отметил Роберт Гарифуллин.

Справочно:

Республиканский конкурс с целью повышения эффективности и качества работы по созданию на предприятиях безопасных условий труда проводится Межрегиональной ассоциацией охраны труда при поддержке Общественной палаты Республики Татарстан ежегодно. Безопасность сотрудников является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть – Прикамье». Предприятие эффективно реализует профилактические мероприятия по недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, непрерывно повышает степень автоматизации и механизации технологических процессов, поддерживает высокий уровень знаний работников в области охраны труда. Представители предприятия постоянно подтверждают высокий уровень знаний в данных областях, регулярно становясь победителями тематических конкурсов различного уровня.