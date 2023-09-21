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· Ульяна Саитова

Познакомиться, сплотиться

Познакомиться, сплотиться

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Быстрее адаптироваться на работе и влиться в коллектив нефтепроводчикам помогают слеты молодых специалистов. В год 30-летия компании «Транснефть» традиционный форум на два дня объединил 60 работников АО «Транснефть – Прикамье» в возрасте до 30 лет - представителей Казанского, Альметьевского, Ромашкинского, Пермского, Удмуртского районных нефтепроводных управлений и аппарата управления.

Насыщенная программа слета каждый год - по новому сценарию, поэтому участвовать в нем всегда интересно. Лаборант химического анализа экоаналитической лаборатории Удмуртского РНУ Татьяна Цехмейструк трудится на предприятии 11 месяцев. На форуме впервые, и он совпал с ее 25-летием.

«Провести день рождения на слете здорово! Узнаем много нового, обмениваемся опытом, это сильно сплачивает коллектив. Нравятся и деловые игры, и экскурсии на производственные объекты», - говорит молодой специалист предприятия.

В первый день участники посетили нефтеперекачивающую станцию «Ковали», где ознакомились с особенностями работы производственного объекта и получили ответы на все вопросы от работников станции. Вечером их ждала интеллектуальная игра «Профсоюзные игры разума».

Начав с вручения благодарственных писем активистам совета молодых специалистов, второй день целиком посвятили деловой игре «Успех начинается с тебя». К вечеру, став единой командой, продолжили общение в неформальной обстановке, обменялись мнениями, обсудили планы на будущее.

«Требования в нашей компании высокие, и они будут только расти. Поэтому целей и задач много. Ежегодный слет, не случайно проводимый накануне Международной научно-технической конференции молодежи, дает прекрасную возможность учиться формулировать свои мысли, доносить их до аудитории, перенимать опыт у коллег и делиться своим», - отметил заместитель генерального директора АО «Транснефть – Прикамье» по управлению персоналом и общим вопросам Иван Павлов.

Развивать навыки, быть лучшим и двигать предприятие вперед. Чувство локтя и командный дух необходимы для этого не меньше, чем профессиональные знания.

«Слет очень важен для знакомства и сплоченности. Этот формат позволяет решать серьезные задачи - учит взаимодействовать, налаживать контакты, формировать отношения, которые в дальнейшем помогут в работе», - говорит инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике Удмуртского РНУ Александр Шуткин.

Командой, способной достойно отвечать новым вызовам и непрерывно повышать планку профессионального мастерства, молодые специалисты «Транснефть – Прикамья» становятся благодаря как раз подобным корпоративным мероприятиям. Впереди у нефтепроводчиков Международная научно-техническая конференция молодежи. Традиционная площадка предоставляет возможность в полной мере показать свои профессиональные компетенции и навыки, приобретенные, в том числе, и на подобных мероприятиях.

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