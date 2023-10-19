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· Анастасия Есикова

Портал «Займи Срочно» узнал, на какие сайты МФО чаще всего заходят заемщики

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Эксперты портала «Займи Срочно» подготовили исследование рынка микрофинансовых организаций. Одна из глав аналитического проекта была связана с посещаемостью сайтов МФО. Лидером рейтинга стал портал компании «Займер». За месяц было зафиксировано 3,2 млн визитов на сайт.

Вторая позиция рейтинга принадлежит сайту компании Moneyman. По итогам августа 2023 года на сайт было совершено 2,6 млн визитов. Замыкает тройку лидеров сайт компании Webbankir с результатом 2,4 млн визитов. Всего в рейтинг попали более 60 сайтов МФО. Многие из них хорошо известны заемщикам.

Также в рейтинге сравниваются сайты МФО по таким параметрам, как показатель отказов, число страниц, которые посетители успели просмотреть за один визит, а также по общей длительности посещения.

Как показало исследование, сегодня на сайты крупных МФО россияне часто попадают напрямую, то есть вводят название веб-сайта в строке браузера или переходят по сохраненным ранее закладкам. Доля прямого трафика составила 52%. Такой показатель получился после анализа 10 самых посещаемых сайтов МФО.

Далее с сильным отставанием идет органический поиск. Доля данного источника трафика находится на уровне 16%. Здесь граждане попадали на сайт МФО из результатов поисковой системы. При этом граждане переходили не по платным объявлениям, а кликали на бесплатные результаты выдачи.

топ посещаемых сайтов МФО

Весомым источником трафика для МФО остается реферальный. Его доля составила 10%. В этом случае заемщики попадают на сайт своей любимой компании, переходя по ссылкам. Данные ссылки могут быть размещены на форумах или, например, на сайтах-агрегаторах, которые собирают большие базы предложений по микрозаймам.

В полном формате «Исследование рынка МФО — 2023» размещено на портале «Займи Срочно». Оно будет интересно разным группам граждан. Представители рынка МФО найдут для себя разделы по выручке компаний, показатели по объему выданных микрокредитов и т. д. Заемщикам будут полезны главы, связанные с уровнями одобрения по микрозаймам, а также стоимостью заемных средств.

https://zaimisrochno.ru - это проект, помогающий гражданам выбрать наиболее выгодное предложение по займам и кредитам. Также на портале граждане могут найти массу полезных сервисов, например, юридическую помощь, сравнение компаний, проверку кредитной истории, калькуляторы выплат и многое другое. Также на портале регулярно появляются новости, статьи по рынку МФО и интервью с представителями отрасли.

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