Пентхаусы «Звезды Арбата» - уникальные двухуровневые апартаменты с личным сервисом

Квартиры на верхних этажах, раньше ценились меньше, чем варианты, расположенные ниже. Однако элитные пентхаусы – исключение из правил. Такие апартаменты позволяют получить собственную изолированную среду, комфортную для проживания даже среди мегаполиса. В жилом комплексе «Звезды Арбата» пентхаусы занимают два последних этажа. Их владельцам предлагается не только современные апартаменты, но и непревзойденный уровень сервиса, современная инфраструктура. Из окон и с террас открывается отличный вид на центр Москвы.

Планировки пентхаусов

В ЖК «Звезды Арбата» площадь пентхаусов превышает 400 кв.м. Это двухуровневые апартаменты с внутренней лестницей. Свободная планировка позволяет реализовать любые идеи, создать интерьер своей мечты. Площади достаточно для организации столовой, кабинета, 4 спален, 4 ванных комнат, гардеробной. Планировка позволяет обеспечить полную или частичную автономной уровней, для каждого этажа предусмотрен отдельный вход.

Расположение и вид из окна

Комплекс «Звезды Арбата» расположен в самом сердце столицы. В шаговой доступности находится Кремль, Новинский Пассаж, Высотка на Кудринской площади. До самых красивых бульваров столицы всего 5-15 минут пути. Благодаря тому, что комплекс расположен на Новом Арбате, отсюда легко добраться и на деловую встречу в Москва-Сити, и на мероприятие в центральной части города.

В пентхаусе установлены панорамные окна, предусмотрена просторная терраса, откуда открывается прекрасный вид на центр Москвы. Отсюда можно любоваться лучшими панорамами столицы.

О сервисе

«Звезды Арбата» - это не просто ЖК, это комплекс с новым уровнем сервиса. Апартаменты находятся в одном здании с 5-звездочным отелем, здесь же расположен медицинский центр реабилитации курортологии. Благодаря этому жильцы комплекса могут рассчитывать на премиальное качество сервиса, здесь есть все необходимое для комфортной жизни, работы и отдыха. Жильцам апартаментов доступен весь комплекс инфраструктуры отеля: два ресторана, бар, магазины, круглосуточный тренажерные зал. Для проведения мероприятий и деловых переговоров предусмотрен конференц-зал, офисы, представительская гостиная. При необходимости персонал отеля обеспечит проведение мероприятий любого уровня, организует кейтеринг.

Апартаменты занимают отдельное крыло многофункционального комплекса, что обеспечивает приватность. Здесь предусмотрена собственная входная группа, подземная парковка, действует службы охраны, осуществляется контроль доступа. Уровень приватности для пентхаусов еще выше.

Пентхаусы в комплексе «Звезды Арбата» - это уникальное предложение на рынке недвижимости столицы. Это возможность приобрести элитные апартаменты в центре Москвы с индивидуальным форматом сервиса.