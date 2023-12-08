Партнерская программа по кредитам наличными: условия, преимущества и механизм действия

В 2023 году вырос спрос на удалённые профессии, и одна из популярных — агент банка по продаже дебетовых карт. Финансовые организации приглашают тех, кто будет продавать дебетовки, а взамен обещают высокие комиссионные. Но так ли выгодна эта деятельность, как представляется начинающим? Легко понять, почему граждане хотят оформить кредит или кредитку, а что может стимулировать человека открыть дебетовую карту не в своём банке? Наш эксперт разобрался в этих вопросах и посчитал, сколько сейчас может заработать агент на партнёрке дебетовок.

Суть партнёрок дебетовых карт

Реферальная программа дебетовых карт предполагает, что банк платит посредникам за поиск клиентов. Оплачиваются только те, кто довёл процедуру оформления дебетовки до конца и активировал её. Для активации обычно нужно совершить покупку на сумму, указанную в оффере. После этого начисляется вознаграждение агенту — тому, кто привёл клиента.

Чтобы привязывать пользователя к партнёрке дебетовых карт, офферу и агенту, существует индивидуальная ссылка. Она выдаётся в личном кабинете того сервиса, где участник подключается к партнёрке. Это может быть сайт эмитента дебетовых карт или сторонняя площадка.

Возможный доход

Доход в партнёрках дебетовых карт зависит от активности агента. По статистике CPA-сетей, у начинающих посредников получается зарабатывать на продаже дебетовок до 30 тыс. в мес., но уже через месяц многие выходят на доход до 100 тыс. Основная масса партнёров зарабатывает в пределах 50-100 тыс. руб.

Пример:

За выдачу дебетовой карты финансовая организация платит 3 000 руб. От вебмастера пришло 20 лидов, половина из них совершили целевое действие — подали заявку. Из них 8 человек довели оформление до конца. Через месяц банк начислил на баланс вебмастера 24 000 руб.

Откуда брать трафик

Если разместить реферальную ссылку на сайте и забыть, вряд ли будет доход. Эффективнее активно привлекать людей платными и бесплатными способами. Лучше всего работают такие:

контекстная и таргетированная реклама;

поисковое продвижение;

продвижение в соцсетях;

реклама в мобильных приложениях;

email-рассылки.

Партнёрки дебетовых карт разрешают лить трафик на лендинги, витрины, агрегаторы банковских продуктов, контентные сайты. Какой способ выбрать, зависит от того, что умеет партнёр. Если он блогер с тысячами подписчиком, уместно делать обзоры банковских продуктов. Хорошо снимаете видео? Привлекайте на свой канал, где рассказывается о лучших дебетовых картах. Главное — не нарушать условия, чтобы не получить бан аккаунта.

Офферы дебетовок

Где брать офферы дебетовок — этим вопросом часто задаются вебмастера. Они есть в CPA-сетях, но в одних нужно ждать, пока площадки пройдут модерацию, в других высокие требования к самим агентам, в третьих финансовые офферы недоступны начинающим.

Если нужны все партнёрские программы дебетовых карт в одном месте, их стоит искать на платформах, ориентированных на финансы и страхование. Например, вот какие предложения по дебетовым продуктам есть на Пампаду:

Газпромбанк — UnionPay в рублях. Комиссия составляет 2 500 руб. Тинькофф Премиум UP Diamond— 2 500 руб за оформление. Альфа-Карта Премиум — 2 000 руб. за открытие и активацию. ВТБ, МИР, комиссия агента — 1 900 руб. Росбанк, Mir Supreme Премиальная, вознаграждение агента — 1810 руб.

Клиенты охотно оформляют дебетовые карточки, потому что эмитенты завлекают их высоким кешбэком, бонусами за покупки в особых категориях, дополнительными привилегиями и опциями, вплоть до возможности бесплатно пользоваться тем, за что остальные платят. Это сниженные комиссии по финансовым операциям, увеличенные лимиты по кредитам, доступ к сервисам банка на льготных условиях.

О сервисе Пампаду

Преимущество сервиса Pampadu — узкая специализация. Вам не придётся подолгу скроллить неподходящие предложения или настраивать подборщик, где кнопок больше, чем на приборной панели самолёта. Каталог офферов в Пампаду минималистичен и прост, в нём невозможно запутаться. Платформа ориентирована на то, чтобы вебмастер, арбитражник или другой пользователь начал зарабатывать уже через 5 минут после регистрации, а не тратил время в попытках разобраться.

Как работать с площадкой:

Регистрируетесь, принимаете оферту или подписываете соглашение. Авторизуетесь, видите слева меню. Выбираете раздел — финансовые, страховые офферы или вакансии. Изучаете разрешённые источники трафика, берёте промо-материалы, персональную ссылку для идентификации клиентов и рекомендуете дебетовые карты.

Агенты работают из дома, продают финансовые продукты в свободное время или получают от партнёрства с банками основной доход.