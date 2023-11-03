Отели в Геленджике

Геленджик – это живописный город, расположенный на берегу Черного моря в Краснодарском крае России. Благодаря своему уникальному расположению на побережье и богатому природному наследию, Геленджик привлекает множество туристов из разных уголков мира. И чтобы удовлетворить потребности всех гостей, можно снять отель Геленджик при помощи сервиса OZON. По ссылке https://www.ozon.ru/category/oteli-gelendzhika/ представлено огромное количество вариантов для любого типа отдыха и бюджета.

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