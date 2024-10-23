От SEO до социальных сетей: типы цифрового маркетинга

Цифровой маркетинг можно разделить на 8 основных категорий, включая: партнерский маркетинг, контент-маркетинг, электронный маркетинг, маркетинговую аналитику, мобильный маркетинг, оплату за клик, поисковую оптимизацию и маркетинг в социальных сетях. Рассмотрим их подробнее по отдельности.

Партнерский маркетинг

С ростом популярности онлайн-маркетинга партнерский, также известный как маркетинг влияния, стал популярным среди многих организаций как средство преодоления разрыва между потребителями и организациями. Он использует постоянно растущую популярность отраслевых экспертов и влиятельных лиц в социальных сетях. Работая со сторонними влиятельными лицами, ваша организация будет сотрудничать в продвижении ваших продуктов или услуг за вознаграждение. В сотрудничестве влиятельные лица будут привлекать свою аудиторию с помощью публикаций, блогов или видеороликов.

Контент-маркетинг

Этот вид использует истории и обмен информацией для повышения узнаваемости бренда. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы заставить читателей совершить действие и стать клиентом, например, запросить дополнительную информацию, подписаться на рассылку по электронной почте или совершить покупку. «Содержимое» может относиться к сообщениям в блогах, ресурсам, таким как официальные документы и электронные книги, цифровым видео, подкастам и многому другому.

Контент-маркетинг — это построение устойчивых, доверительных отношений с клиентами, которые потенциально могут со временем привести к множеству продаж, а не к одной.

Рекламная рассылка

Даже с появлением социальных сетей, мобильных приложений и других каналов электронная почта по-прежнему остается одним из наиболее эффективных маркетинговых методов. Это может быть частью стратегии контент-маркетинга, обеспечивающей ценность для потребителей и со временем превращающей аудиторию в клиентов.

Специалисты по электронному маркетингу не только знают, как создавать привлекательные кампании, но также понимают оптимальный охват аудитории и умеют анализировать взаимодействие с клиентами и данные, а также принимать стратегические решения на основе этих данных. Поэтому выгодно использовать услугу аутсорсинг маркетинга, привлекая сторонних профессионалов к продвижению своих товаров и услуг.

Маркетинговая аналитика

Одним из основных преимуществ цифрового маркетинга является то, что он легко отслеживается и измерим. Когда-то единственными отслеживаемыми маркетинговыми материалами были купоны и подобные предложения прямой почтовой рассылки.

Сегодня аналитика позволяет маркетологам отслеживать поведение пользователей на очень детальном уровне:



Сколько раз они нажимают на ссылку;



Сколько времени они проводят на веб-странице;



Как часто они открывают электронные письма и многое другое.



Мобильный маркетинг

Это тип цифрового маркетинга, который ориентирован на охват целевой аудитории на планшете или смартфоне. Он работает через текстовые сообщения, социальные сети, веб-сайты, мобильные приложения, электронную почту. Маркетологи могут адаптировать предложения или специальный контент к географическому местоположению или времени, например, когда покупатель заходит в магазин или участвует в мероприятии.

Плата за клик (PPC)

Плата за клик относится к платной рекламе и продвигаемым результатам поисковых систем. Это краткосрочная форма цифрового маркетинга, означающая, что, как только вы перестанете платить, реклама перестанет существовать. Как и SEO, PPC — это способ увеличить поисковый трафик для бизнеса в Интернете.

Поисковая оптимизация (SEO)

Цель SEO — повысить рейтинг компании в результатах поисковых систем, что в конечном итоге приведет к увеличению трафика на веб-сайт компании. Чтобы добиться этого, SEO-маркетологи исследуют слова и фразы, которые потребители используют для поиска информации в Интернете, и используют эти термины в своем контенте. SEO включает в себя множество элементов: от слов на ваших веб-страницах до того, как другие сайты ссылаются на вас в Интернете, и до того, как структурирован ваш веб-сайт.

Маркетинг в области СМИ

Сюда входит все, что бизнес делает через каналы социальных сетей. Почти каждый знаком с социальными сетями, но маркетологи должны подходить к ним комплексно и стратегически. Маркетинг в социальных сетях выходит далеко за рамки простого создания публикаций для социальных каналов и ответов на комментарии.

Чтобы быть эффективными, усилия должны быть скоординированными и последовательными. Сегодня существует множество онлайн-инструментов для продвижения сайтов в сети!