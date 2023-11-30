Особенности тарифов на интернет-эквайринг в 2023 году

Если компания планирует продавать товары и услуги через интернет, ей нужно подключить эквайринг. Тогда клиенты смогут оформлять заявки на сайте и оплачивать покупки онлайн. Услугу интернет-эквайринга предоставляют банки. Сервис платный, сумма ежемесячного платежа зависит от выбранного тарифа. Разберёмся, чем они отличаются друг от друга и что влияет на стоимость обслуживания.

От чего зависят тарифы на интернет-эквайринг

Банки учитывают особенности бизнеса и предлагают компаниям разные тарифы на интернет-эквайринг. На стоимость обслуживания влияют:

сфера деятельности;

финансовые обороты;

способ приёма платежей от клиентов.

К примеру, в Альфа-Банке комиссия за эту услугу составляет от 1% от суммы оборота. Если продавец принимает оплату от покупателя через Систему быстрых платежей, стоимость обслуживания ещё ниже (0–0,7%).

Крупному бизнесу часто предлагают более выгодные тарифы: чем выше оборот, тем ниже комиссия. Если компания пользуется дополнительными услугами финансовой организации, например арендует облачную кассу или участвует в зарплатном проекте, она может рассчитывать на увеличение скидки.

Как выбрать тариф

Для начинающих предпринимателей с небольшим оборотом подойдут самые дешёвые тарифы с базовым набором услуг. В некоторых банках предусмотрены специальные решения для конкретных отраслей бизнеса. В них учтена специфика работы. Выберите и подключите подходящий вариант.

Обратите внимание, в каком режиме работает служба технической поддержки. Если возникнут проблемы с проведением платежа и зачислением денег на счёт, придётся сразу звонить на горячую линию. Техподдержка работает круглосуточно и без выходных? Это дополнительное преимущество.

Как подключить интернет-эквайринг

Активация услуги проходит в режиме онлайн:

заполните заявку на сайте банка;

укажите номер телефона;

дождитесь звонка от менеджера.

Сотрудник банка свяжется с вами, чтобы получить подтверждение заявки. Отправьте документы для заключения договора, получите плагин и установите на сайте платёжный модуль. После подключения проведите тестовый платёж — попробуйте оплатить товар или услугу через сайт или мобильное приложение. Проверьте, за какое время деньги поступают на счёт ИП или ООО.

Интернет-эквайринг не требует покупки физического оборудования. Все платёжные процессы проходят через облачную кассу в режиме онлайн. Не нужно беспокоиться о замене фискального накопителя или контролировать передачу информации оператору фискальных данных. Чек автоматически отправляется покупателю по электронной почте или в смс-сообщении.

Заключение

Интернет-эквайринг позволяет принимать оплату от клиентов через сайт, мобильное приложение, соцсети, мессенджеры. При подключении сервиса сравните тарифы на обслуживание, изучите их стоимость и наполнение. Выберите вариант, отвечающий потребностям вашего бизнеса. Не переплачивайте за услуги, которыми не планируете пользоваться.