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На рынок выходит высокопрочная сталь марки WeldUS - Денис Сафин

На рынок выходит высокопрочная сталь марки WeldUS - Денис Сафин
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Партию высокопрочной стали марки WeldUS начали получать первые заказчики. Предприятие уже выполнило отгрузку. Сплав является крайне востребованным в производстве строительной техники и специализированном машиностроении, рассказал гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.

В настоящее время в России зафиксирован рост спроса на высокопрочную сталь. С учетом требований рынка, Новотроицкий комбинат предлагает сплав высокого качества. Это стимулирует и здоровую конкуренцию среди поставщиков.

«Как правило, для потребителей появление нового поставщика уникальной продукции внутри страны – это большой плюс, потому что создается конкурентная среда», – прокомментировал гендиректор Денис Сафин.

На комбинате производство высокопрочной стали осуществляется путем выплавки и обработки при высокой температуре. У предприятия для этого работает мощное термическое отделения в ЛПЦ-1.

Отметим, что «Уральская Сталь» планирует вывести на рынок криогенные виды стали, работа над их созданием ведется полным ходом. Полученное сырье будет востребовано для производства газопроводов. Учитывая тесную интеграцию комбината с «Загорским трубным заводом», можно в короткий срок начать производить новый вид продукции.

«„Уральская Сталь” работает также над созданием криогенных и водородостойких сталей для трубопроводов, транспортирующих сжиженный природный газ и водородсодержащие газы, а также атмосферостойких и высокопрочных сталей для металлоконструкций. В планах - ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, направленных на расширение продуктовой линейки», – рассказал Денис Сафин.

Что касается уже реализуемого нового вида стали, то название WeldUS является результатом грамотной стратегии брендирования. Данный вид сплава решили назвать коротко и просто. В аббревиатуре буквы U и S расшифровываются как «Уральская Сталь». Теперь при виде такой маркировки потребитель будет сразу понимать, что перед ним продукция высокого качества, учитывая репутацию «Уральской Стали». Добавим, что продукция этой компании - высокопрочный листовой прокат из стали марки 12ХГН2 МА, например, является востребованной на производственных площадках завода «БелАЗ».

Отличительной особенностью создаваемой криогенной стали будет высокая прочность даже при экстремально низкой температуре. Сплав будет востребован у производителей емкостей для хранения водорода, учитывая активное развитие «зеленой энергетики».

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