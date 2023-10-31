"Крюинг" или "круинг" (от английского crew - "команда", "экипаж") означает процесс набора моряков для работы на морских (и иногда на речных) судах. Иногда этим термином обозначают также компании, специализирующиеся на найме моряков. Главной задачей крюинговых компаний является предоставление посреднических услуг между судовладельцами и моряками, при этом в большинстве случаев расходы на эти услуги несет моряк. Иногда крюинговые компании получают комиссию от судовладельцев за предоставление моряков.

В Норвегии, морские крюинги работают исключительно с торговым и оффшорным флотом. В то время как добывающий флот, такой как рыболовецкие и краболовные суда, не используют услуги крюинговых компаний. Здесь моряки устраиваются на работу непосредственно в компании-судовладельца. Необходимо отметить, что в рыболовецких компаниях в Норвегии обычные матросы могут получать зарплату от 7000 до 20000 долларов в месяц.

Почему добывающий флот Норвегии не работает с морскими крюингами?

В Норвегии можно найти самые высокие зарплаты, и зарплата матроса на любом судне начинается с 7000 евро в месяц, это минимум, который гарантирован. Такие зарплаты обычно встречаются только у капитанов дальнего плавания и высококвалифицированных механиков, но в Норвегии матросы получают те же деньги. Конечно, им придется хорошенько поработать, ведь работа на добывающем флоте требует серьезных усилий, но это того стоит. Помимо гарантированной зарплаты, матросы получают также бонусы в зависимости от улова. При хорошем улове, они могут заработать еще дополнительно от 5000 до 20000 евро в месяц. Самая большая зарплата, о которой мне известно у матроса, составила 36000 евро в месяц. Они занимались ловлей трески у островов Лофотен, где было много рыбы, и они заработали значительные суммы. Учитывая такие высокие зарплаты в Норвегии, использование морскими крюингами (посредниками) кажется излишним. Я никогда не привлекал крюингов, всегда предпочитал непосредственное трудоустройство." - Ренат Бесолов, моряк, работающий в Норвегии.

Работа в Норвегии сама по себе предоставляет множество возможностей для соискателей. Норвегия начала стремительное развитие с середины 20-го века, когда в стране были обнаружены месторождения нефти. В настоящее время количество рабочих мест в Норвегии существенно превышает численность населения, что привело к открытию страны для иммигрантов и иностранных рабочих. Интересно, что 50% всех матросов на норвежских судах являются иностранцами.

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Морские крюинги полезны, когда вы не уверены, где начать свою карьеру в море. Однако, если ваша цель - попробовать себя на добывающем флоте Норвегии, то услуги морских крюингов вам не понадобятся. Добывающий флот Норвегии просто не сотрудничает с крюингами, и моряки устраиваются на работу напрямую. Это происходит в соответствии с местными законами, которые требуют, чтобы бонусы за улов перечислялись непосредственно на банковские счета моряков. В случае с крюингами, деньги должны были бы пройти через них, что нарушает норвежские законы.

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Статистическое бюро Норвегии опубликовало данные о том, что в 2021 году на норвежских промысловых судах работало 54 241 моряк, не имеющий опыта работы в море. Половина из них были иностранцы, не имеющие постоянного проживания в Норвегии, и 20% из этой группы - иностранцы с постоянным местом жительства в стране.

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