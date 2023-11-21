Кто показывает и снимает российские сериалы?

В мире российских сериалов эра глобальных перемен наступила с приходом 2020-х. Теперь проекты, выходящие из места соприкосновения guilty pleasure, уже не редкость. Сравнения с американским контентом, которые ранее предпринимались только оптимистами и троллями, стали более чем оправданными. Эпоха стриминговых сервисов, расцвет которых мы наблюдаем, привнесла в индустрию десятки замечательных проектов, открыв новую главу в развитии отечественного телеискусства.



Карта, представленная Кинопоиском, становится неким фиксатором прошлого и зеркалом настоящего в мире российского стриминга. Кто является творцами и показчиками сериального контента? Чьи тайтлы витают в эфире главных онлайн-платформ страны? Как создатели контента переплетаются с теми, где его транслируют? Схема, намеченная насчёт ответов на эти вопросы, предоставляет нам обширное представление о кинематографической картине.



Текущая карта, актуальная на март 2023 года, отражает обширные связи и взаимодействия. Она, конечно, не охватывает планы на будущее, такие как предполагаемые слияния онлайн-кинотеатров (Wink и more.tv, шевелящиеся в этом направлении с лета прошлого года) и всплески новых продакшенов, вроде «Места силы» от Валерия Федоровича и Евгения Никишова или Norm Production от Вячеслава Дусмухаметова.



На карте мы увидим 9 российских онлайн-кинотеатров, украшенных наибольшим количеством эксклюзивных проектов, а также 28 кинокомпаний, занимающихся созданием контента. Каждая из этих компаний породила, по меньшей мере, 3 игровых сериала, премьеры которых прошли в онлайн-мире до телевизионного. Даже те российские сериалы, которые хотя бы один сезон засветились в стримингах раньше, чем на телеканалах, были включены в рассмотрение.

Например, четвёртый сезон «Мажора» изначально увидел свет на Кинопоиске, прежде чем отправиться на Первый канал.



Линии, соединяющие студии с кинотеатрами, отражают тесные взаимосвязи между производителями и основными трансляторами. Возможно, невозможно учесть все связи на такой схеме, но мы попытались сделать её более читаемой, выделив от 1 до 3 основных трансляторов у каждой компании, опираясь на количество выпущенных ими тайтлов. Российские сериалы, созданные в совместном производстве двух и более компаний, учитывались несколько раз — для каждой киностудии по отдельности. То же самое относится и к сериалам, премьера которых проходила на нескольких стриминг-сервисах одновременно. Например, «Фишер» дебютировал одновременно на Wink и more.tv, а «Монастырь» представляет собой совместный продукт «Лунапарка» и Плюс Студии.