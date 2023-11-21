Полезное
· Анастасия Есикова

Кто показывает и снимает российские сериалы?

Подписаться в Telegram

В мире российских сериалов эра глобальных перемен наступила с приходом 2020-х. Теперь проекты, выходящие из места соприкосновения guilty pleasure, уже не редкость. Сравнения с американским контентом, которые ранее предпринимались только оптимистами и троллями, стали более чем оправданными. Эпоха стриминговых сервисов, расцвет которых мы наблюдаем, привнесла в индустрию десятки замечательных проектов, открыв новую главу в развитии отечественного телеискусства.

Российские сериалы смотреть онлайн


Карта, представленная Кинопоиском, становится неким фиксатором прошлого и зеркалом настоящего в мире российского стриминга. Кто является творцами и показчиками сериального контента? Чьи тайтлы витают в эфире главных онлайн-платформ страны? Как создатели контента переплетаются с теми, где его транслируют? Схема, намеченная насчёт ответов на эти вопросы, предоставляет нам обширное представление о кинематографической картине.


Текущая карта, актуальная на март 2023 года, отражает обширные связи и взаимодействия. Она, конечно, не охватывает планы на будущее, такие как предполагаемые слияния онлайн-кинотеатров (Wink и more.tv, шевелящиеся в этом направлении с лета прошлого года) и всплески новых продакшенов, вроде «Места силы» от Валерия Федоровича и Евгения Никишова или Norm Production от Вячеслава Дусмухаметова.


На карте мы увидим 9 российских онлайн-кинотеатров, украшенных наибольшим количеством эксклюзивных проектов, а также 28 кинокомпаний, занимающихся созданием контента. Каждая из этих компаний породила, по меньшей мере, 3 игровых сериала, премьеры которых прошли в онлайн-мире до телевизионного. Даже те российские сериалы, которые хотя бы один сезон засветились в стримингах раньше, чем на телеканалах, были включены в рассмотрение.
Например, четвёртый сезон «Мажора» изначально увидел свет на Кинопоиске, прежде чем отправиться на Первый канал.


Линии, соединяющие студии с кинотеатрами, отражают тесные взаимосвязи между производителями и основными трансляторами. Возможно, невозможно учесть все связи на такой схеме, но мы попытались сделать её более читаемой, выделив от 1 до 3 основных трансляторов у каждой компании, опираясь на количество выпущенных ими тайтлов. Российские сериалы, созданные в совместном производстве двух и более компаний, учитывались несколько раз — для каждой киностудии по отдельности. То же самое относится и к сериалам, премьера которых проходила на нескольких стриминг-сервисах одновременно. Например, «Фишер» дебютировал одновременно на Wink и more.tv, а «Монастырь» представляет собой совместный продукт «Лунапарка» и Плюс Студии.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Поцелованные богом: Глоба назвала три знака зодиака, у которых в 2024 году все наладится

Гид по скидкам Казани

день назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

дезинфекция холодным туманом

Новости Татарстана

16 часов назад

В «Татнефть Арене» прошел сольный концерт певца Shaman

Полезное

3 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

мастер маникюра обучение москва в Москве

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на проспекте Фатыха Амирхана построят новый транспортный узел

Новости Татарстана

день назад

Под Казанью открыли завод по производству материнских плат

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане изобрели кресло с крышей

Лонгриды

15 часов назад

«Не поеду даже за большие деньги»: сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани и кому откажут в празднике

Новости Татарстана

15 часов назад

Студентка КФУ из Татарстана стала «Вице-мисс Планеты»
Лонгриды
2 дня назад

Как в лучших фильмах Болливуда: история журналистки, которая бросила все и уехала в Индию играть на барабанах

Как в лучших фильмах Болливуда: история журналистки, которая бросила все и уехала в Индию играть на барабанах

Новости Татарстана

2 часа назад

Жителя Татарстана судили в Кемерово за передачу взятки при поставке автобусов

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане больше всего подорожали фрукты и овощи

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане из-за сильного снегопада остановлено движение грузовых автомобилей
Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана
Лонгриды
3 дня назад

Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана

Новости Казани

2 часа назад

39% казанцев заявили, что хотят получить сюрприз на Новый год

Новости Татарстана

14 часов назад

В Казани возможно повышение цен на услуги катков

Новости Татарстана

14 часов назад

8-бальные пробки из-за снега в Казани
Автотрейдер: электромобили из Китая с уникальными возможностями
Интересное в Казани
6 дней назад

Автотрейдер: электромобили из Китая с уникальными возможностями