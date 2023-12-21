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· Анастасия Есикова

Комфортабельное жилье в окружении первозданной природы в получасе езды от центра Москвы

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Давно стала заметна тенденция переноса места жительства за пределы крупных мегаполисов, не отличающихся чистотой воздуха и тишиной. Молодые семьи, люди зрелого возраста оценили удобство проживания поблизости от Москвы. Со всех точек зрения, приятным местом считается ЖК «Одинбург», полностью соответствующий комфорт-классу. Только представьте, что из окон уютного жилого пространства перед домочадцами открывается панорама на Подушкинский лес! Кстати, добраться в центральную часть столицы можно всего за полчаса. Разумная стоимость квадратного метра, удачные проектные решения способствуют повышенному интересу покупателей к объекту.

Свежие впечатления

Мы попросили нескольких новоселов поделиться мнением по поводу места жительства. Предлагаем ознакомиться с впечатлениями людей, не так давно получивших ключи от квартиры в Одинцово и успевших полностью обустроиться:

  • Хорошее впечатление сложилось о качестве зданий. Толщина стен достигает полуметра, обеспечивая хорошую теплоизоляцию. Инженерные коммуникации созданы из материалов ведущих производителей. Ресурс систем значительно превышает полувековой порог.

  • Жилье отличается продуманностью планировочных решений и разнообразием вариантов. Здесь легко найдут уютное гнездышко молодожены, одинокие люди, большие семьи.

  • Кристально чистый лесной воздух, прогулки среди первозданной природы помогают сохранить здоровье, обеспечивают достойное качество жизни в городской черте. Не удивляйтесь, если неподалеку от места проживания увидите бобра, барсука. Повседневные встречи с белками любителей пеших прогулок давно стали обыденностью, которой никого не удивишь.

  • Во дворах есть удобные детские площадки, предоставлены возможности занятий спортом взрослым рядом с домом. Уже успело сформироваться дружное сообщество единомышленников, отдающих предпочтение проведению свободного времени на свежем воздухе.

  • Помните, что, приобретая в Одинцово квартиры с предчистовой отделкой или без отделки, вы получаете полный доступ к десяткам важных объектов в шаговой доступности. На первых этажах комплекса работают заведения общепита и супермаркеты, салоны красоты и пекарни, спортклубы и центры детского творчества.

Транспортная доступность

Работа жителей области нередко связана со столицей. Одинцово отличается поразительным удобством в этом смысле. На дорогу к месту работы в Москве вы потратите минимум времени. Причем, одинаково удобно добираться автобусом к станции метро или собственным автомобилем. До МКАД вы доберетесь всего за 6-7 минут. Хорошие, доброжелательные, ценящие природу соседи помогут вам быстро влиться в дружелюбное сообщество, созданное в ЖК Одинбург. Не упустите замечательную возможность кардинально улучшить жизнь своих домочадцев!

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