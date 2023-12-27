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· Анастасия Есикова

Как выбрать гитару

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Существует достаточно много вариантов того, какую гитару выбрать если вы начинающий музыкант или уже умеете играть. Акустика с подключением - это, наверное, самый универсальный вариант, так как на ней можно сыграть и аккомпанемент и соло. Также такой инструмент будет звучать и без подключения.

Акустика с подключением

Если же вы любите рок-соло, дисторшн и тому подобное можно выбрать электрогитару. Правда электрогитары также бывают разные. Для тяжелого рока нужно выбирать определённые модели таких гитар, в которых есть звукосниматель типа хамбакер. Например, можно взять гитару Лес Пол. Для металла созданы Flying V и Explorer (такие гитары можно увидеть, к примеру, у Джеймса Хэтфилда).

Гитара Flying V

Для джаза также есть специальные, наиболее подходящие инструменты, например, можно обратить внимание на гитару Jazzmaster.

Акустических гитар с подключением в настоящее время также достаточно много. Сейчас можно найти гитары, созданные не из дерева, а из специального материала под названием углеродное волокно. Гитары из этого материала более устойчивы к влажности, перепадам температур и не деформируются при таких условиях, в отличии от обычных гитар.

Кроме того, сейчас популярны так называемые трансакустические гитары. Их особенность заключается в том, что у них есть встроенные эффекты, которые можно использовать даже не подключая саму гитару к усилителю. Одна из самых известных трансакустических гитар это Lava Me.

Гитара Lava Me

В этой гитаре есть специальные инструменты, предназначенные для обучения, поэтому для начинающих эта гитара будет хорошим вариантом. Также есть более бюджетной вариант трансакустической гитары Enya NOVA Go.

Кроме перечисленных выше видов гитар существует и ещё один вариант - классическая гитара. Она отличается тем, что на неё ставят не металлические струны, а нейлоновые. Нейлоновые струны обладают меньшей силой натяжения, чем металлические, поэтому на классику не ставят те же струны, что и на обычную акустику.

Классическая гитара

Обучение игре на классической гитаре требует отдельного подхода. На ней играют поставив левую ногу на специальную подставку - это позволяет получить нужный звук. На классике, как правило, играют пальцами и над звукоизвлечением в правой руке проводят отдельную работу. Кроме того, есть множество известных произведений, написанных для исполнения на классике и композиторов, которые пишут/писали музыку специально для этого инструмента.

К таким композиторам относятся Александр Виницкий, Виктор Козлов, Виктор Ерзунов, Фернандо Сор, Иванов-Крамской и другие.

Итак, как видите, при покупке гитары у вас есть достаточно много вариантов и выбор каждого из них зависит от ваших целей и уровня вашей игры.

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