Как получить кредит под залог бизнеса

Бизнесу необходимы постоянные денежные вливания — как на оборотные расходы, так и для финансирования проектов по расширению. Если средств на счетах недостаточно, можно привлечь деньги извне — найти инвесторов или обратиться в банк. Одна из выгодных в долгосрочной перспективе форм банковского займа — кредит под залог бизнеса.

Для предпринимателя такой вид займа является довольно рискованным — залогом становятся активы компании. К ним относятся товары на складе, деньги на счетах, оборудование, транспорт, находящаяся в собственности недвижимость. Однако есть и несомненные плюсы: предприниматель сможет получить бóльшую сумму и выгодную ставку, а срок погашения кредита будет максимальным.

Что может выступать в качестве залога

Сам бизнес в виде юридического лица не может стать обеспечением кредита. У этого есть несколько причин:

Не всегда понятно, как оформить сделку по закону. Особенно актуален этот вопрос для компаний, основные активы которых — нематериальные.

Оценка стоимости предприятия требует привлечения экспертов и временных затрат.

В качестве залога банк рассмотрит основные средства предприятия: жилую и коммерческую недвижимость, транспорт, спецтехнику. Залогом не обязательно должно становиться всё имущество компании. Достаточно лишь тех объектов, которые будут оценены в необходимую сумму. При этом, как правило, чем ликвиднее объект, тем более выгодные условия банк предлагает заёмщику.

К залоговому имуществу выставляется ряд требований:

Заёмщик имеет полный пакет документов, подтверждающий права собственности.

Объект пригоден к эксплуатации и ликвиден.

Имущество находится на территории РФ.

К имуществу есть свободный доступ. Это значит, что банки не будут рассматривать в качестве залога объект, находящийся на режимном объекте или закрытой территории.

После оформления сделки на залоговое имущество накладывается обременение. Собственник всё так же может пользоваться им, но не имеет права на продажу или изменение конфигурации объекта.

Как можно потратить кредит

Кредит для бизнеса является целевым, и потратить его можно только на развитие предприятия. Использовать деньги можно для пополнения оборота (это закупка товаров, выплата зарплаты сотрудникам, уплата текущих налогов), приобретение или ремонт недвижимости, оборудования и транспорта. Нельзя использовать заёмные средства для снятия наличных, погашения других долгов перед банком, размещения на вкладах, оплаты участия в аукционах и тендерах, выплаты дивидендов.

Как получить кредит

Для оформления кредита под залог предприятия банки предъявляют стандартные требования к заёмщику: с момента регистрации ИП или юридического лица должно пройти достаточно времени (срок может различаться в зависимости от банка, в среднем — 6–9 месяцев). Индивидуальный предприниматель должен быть старше 18 лет, иметь гражданство РФ и личный номер мобильного телефона.



Заполнение заявки, как правило, проходит онлайн и не занимает много времени. После отправки формы сотрудник банка связывается с заёмщиком, рассказывает о доступных ему условиях кредитования, сообщает, какие документы нужно будет предоставить, и помогает с их подготовкой. Далее кредитная организация рассматривает пакет документов, принимает решение и — в случае одобрения заявки — высылает заёмщику документы на подпись. Когда сделка заключена, деньги поступают на расчётный счёт компании и могут использоваться на нужды бизнеса.