Рост популярности корейской поп-культуры в мире не случаен. Это результат серьезных инвестиций правительства в культурную технологию. Для того чтобы стать в этой стране звездой или айдолом, нужно пройти серьезный кастинг, заключить контракт с одним из ведущих агентств по работе с талантами, после этого пройти стажировку, своего рода учебу, быть готовым к многолетней тяжелой работе за границей и возможным пластическим изменениям. И только после всех этих испытаний можно взойти на внутреннюю сцену страны. Одолевают этот путь только десять процентов из всех желающих. Тем не менее это не помешало K-pop из музыкального жанра превратиться в масштабную музыкальную субкультуру.

Сегодня на платформах YouTube и TikTok появилось множество видео, где поклонники японских и корейских айдолов копируют хореографию из песен и музыкальных клипов своих кумиров, а иногда создают собственные танцевальные композиции на основе уже существующих треков. Это превратилось в отдельное направление со своей “внутренней кухней”, о котором дальше и пойдет речь.

Кто первым решил делать каверы на танцы?

Сразу стоит пояснить, что такое k-pop cover dance. Согласно статье о k-pop на сайте танцевальной студии, кавэр дэнс — это повтор танца, который был исполнен популярной группой или исполнителем.

Кавер-танцы стали набирать популярность на японских платформах в марте 2007 года. Это произошло благодаря массовому размещению видео, где поклонники аниме-сериала “Меланхолия Харухи Судзумии” воспроизводили заключительный танец Харухи — Hare Hare Yukai.

Примерно в этот же момент появился тренд создавать свои ролики в программе графики MikuMikuDance, известной больше как MMD, где можно было делать свои музыкальные клипы и юмористические скетчи с персонажами.

Россию эта волна в массе своей обошла стороной. Но все же и у нас были кумиры, которые изучили эту программу и участвовали в различных соревнованиях по созданию роликов на платформе. Они создавали в ней танцевальные хореографии и так называемые бытовые эпизоды, в сюжете которых должна была быть неординарная экшн-развязка.

Людей, которые исполняли кавер-танцы, называли одоритами. Некоторые из них впоследствии сами становились айдолами. Среди известных одоритов участница популярной в Азии группы Dempagumi.inc Айкава Кодзуэ.

Айдолы — это азиатские поп-артисты, которые не просто поют песню, а исполняют целый номер. В нем сливаются образ, танец, поведение и внешность артиста.

Айкава Кодзуэ, источник — Jpop Wiki

Почему кавер-танцы стали так популярны?

Сегодня у видео, которые начинались как необычное хобби, десятки тысяч просмотров. Их снимают по всему миру: от китайских торговых центров до парков в Испании. Молодые танцоры в них одеты в стильные, яркие костюмы, уверены и успешны. Они подражают своим кумирам, имитируя их хореографии, прически, общий внешний вид, даже подпевают губами на корейском языке. Такие образом, они сами в этот момент становятся звездами. А с учетом того, что K-pop хореографии довольно простые, человеку не надо обладать многолетней хореографической базой для их исполнения, что открывает возможности буквально для каждого. Доступность — одно из самых основных преимуществ не только самого кавер-танца, но и танцевального образования в целом.

А еще в отличие от классических выступлений на сцене, K-pop быстро адаптировался к социальным сетям, сосредоточившись в своих хореографиях на верхней части тела и лице. Все для того чтобы исполнитель выгодно смотрелся в социальных лентах и смог показать лучшую версию себя своему окружению.

Кстати, в российских танцевальных школах тоже танцуют к-поп кавэр дэнс. Об этом рассказала Таисия Кевдина, преподаватель танцевальной студии, на чью статью мы ссылаемся выше:

"Вообще каждый преподаватель сам выбирает, на чем ему делать акцент — на к-поп или к-поп кавэр дэнс. Я склоняюсь больше ко второму варианту, поэтому и на занятиях по к-поп в нашей студии больше обучаю и разговариваю именно про кавэр дэнс."

Фотография с отчетного концерта Танцевальной Студии 25.5, K-pop

Мировой чемпионат

Для любого стиля пропуском в большой мир является соревнование. И чем масштабнее это соревнование, тем лучше для популярности стиля.

K-pop Cover Dance Festival — это международный чемпионат, призванный усилить интерес к корейской культуре, который проводится с 2011 года при поддержке южнокорейской телесети MBC. Соревнование проходит в разных уголках мира, но его финал традиционно устраивают в Сеуле. Участники из самой республики, а также Японии, Китая, стран Юго-Восточной Азии, США, Франции и других стран Европы исполняют танцевальные каверы на композиции K-pop. Проведение такого мероприятия только подкрепляет интерес к k-pop культуре по всему миру.

K-pop Cover Dance Festival в Сеуле (23 сентября 2023 года), источник — KOREA.net

Вместо заключения

K-pop cover dance объединяет людей разного возраста, национальности и профессии. Он дает уникальную возможность не просто выразить себя и поделиться творчеством, но и буквально ощутить себя звездой. Возможно, именно поэтому он набрал популярность еще пару лет назад, которая по сей день только укрепляется.