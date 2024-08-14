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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Интересное в Станции Миди: новая нейросеть, уютные подсветки и сценарии по звуку голоса.

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Станция Яндекс Миди стала первой колонкой среднего формата, но сохранила весь богатый функционал и навыки Алисы.

Новая нейросеть Yandex GPT 3

На Станции Миди, как и на всех умных устройствах Яндекса, есть голосовой ассистент Алиса. Весной 2023 года компания обновила нейросеть Yandex GPT до третьего поколения. Алиса стала реже ошибаться, удерживать контекст разговора после пауз и лучше реагировать на запросы пользователей. Также у нее появилась первая платная опция «Алиса Про», новый Чат с Алисой и полезные функции для детей.

А еще голосовой ассистент теперь не просто энциклопедия, но и креативный мыслитель. Алиса может придумать название для бизнеса, кличку собаке или сочинить сказку вместе с ребенком.


Подсветка и анимация

В корпус Станции встроена градиентная контурная LED-подсветка. Через нее голосовой помощник активно взаимодействует с пользователями — демонстрирует часы, визуализацию погоды, автоматически корректирует яркость и имеет особые световые режимы.

При первом включении в сеть колонка начинает переливаться специальной анимацией в такт приветственной музыке. Также у Миди есть глазки, вдохновленные мультиками Pixar. Чтобы Алиса «засмущалась», можно ее похвалить или сказать комплимент.

Станция знаменита своими уютными подсветками. Например, в режиме «Свеча» будет мягкий оранжевый свет, в режиме «Лава-лампа» — фирменный фиолетовый цвет Алисы, а в режиме «Ночник» — мягкое белое свечение, которое поможет уснуть.

Сценарии по звуку голоса

В Станции Миди есть Wi-Fi и Zigbee-поддержка, которые позволяют подсоединить современные умные устройства и создать свой умный дом.

Для этого можно использовать как собственные устройства Яндекса, так и сторонние гаджеты, совместимые с Алисой.

Для простых команд, например управления светом, можно просто сказать: «Алиса, выключи свет в спальне». Дополнительно можно создавать новые сценарии в приложении Дом с Алисой. В Станции Миди впервые реализовался сценарий по звуку голоса. Например, когда Алиса услышит ваш голос утром, она включит утренние новости и расскажет погоду на день.

Станция Миди — это компактная колонка, которая понравится детям и взрослым. А еще это минималистичный дизайн, тканевая поверхность, софт-тач пластик и нескользящее основание. В коллекции пять цветов: серый, черный, изумруд, малиновый и оранжевый. Еще больше навыков Алисы в Станции Миди — на официальной странице.

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