Технологии и инновации играют ключевую роль в развитии различных сфер жизни, в том числе при продажах. Если раньше достаточно было заплатить за рекламу, то сейчас высокая конкуренция привела к тому, что бизнесу приходится бороться за каждого клиента. В таких условия гибкая упаковка стала одним из способов продвижения товара. Она становится популярнее за счет преимуществ, которые она предлагает производителям, потребителям, окружающей среде.

Что такое гибкая упаковка

Гибкая упаковка изготавливается из мягких, эластичных, легких материалов, которые могут быть легко адаптированы к форме, размеру упаковываемого продукта. Она обычно используется для продуктов питания, косметики, фармацевтики, других товаров. Позволяет легко открывать, закрывать продукт, а также обеспечивает защиту от внешних факторов, таких как влажность, пыль, грязь, солнечный свет.

Преимущества гибкой упаковки

Экономичность

Она производится из недорогих материалов. Это позволяет производителям снизить затраты, что снижает конечную стоимость товара для потребителя.

Легкость

Упаковка легкая по весу, что делает ее удобной для транспортировки, хранения, а также при этом снижает затраты.

Защита

Обеспечивает защиту товара от пыли, влаги, механических повреждений, солнечного света. Она также герметична, что предотвращает высыхание, порчу или утечку продукта.

Разнообразие

Изготовление мягкой упаковки доступно в различных формах, размерах, что позволяет упаковывать товары различной формы, объема. Это делает ее подходящей для большинства товаров.

Экологичность

Ранее одним из основных недостатков гибкой упаковки было то, что она не подлежит переработке, после использования обычно отправляется на свалку. Однако в последнее время все больше производителей переходят на использование биоразлагаемых или подлежащих утилизации материалов. Теперь в отличие от жесткой, которая может быть трудно перерабатываемой или не подлежать переработке, гибкая легко перерабатывается или утилизируется. Это снижает нагрузку на окружающую среду.

Возможность изменения вида

Можно легко изменить дизайн печати, что позволяет производителям брендировать свою продукцию, сделать ее более привлекательной для покупателей.

Прозрачность

Благодаря гибкости материала, из которого изготовлена гибкая пластиковая упаковка, она может быть прозрачной, что обеспечивает покупателю возможность видеть товар, который он покупает. При этом продукты, находящиеся внутри, все также находятся под защитой и сохраняют свои качества.

Универсальность

Мягкая упаковка подходит для продуктов питания, бытовой химии, косметики, лекарств, многого другого. Она подойдет почти для любого продукта, так как нет ограничений ни в форме, ни в размере.

Сферы применения гибкой упаковки

Продукты питания

Используется для хлеба, выпечки, печенья, чипсов, замороженных продуктов, сухих завтраков, макаронных изделий и многого другого. Она обеспечивает свежесть продуктов, защищает их от влаги, воздуха и загрязнений.

Фармацевтика

Пакеты используются для лекарств, витаминов и других медицинских препаратов. Они обеспечивают защиту от света, влаги, кислорода и механических воздействий, что важно для сохранения качества и эффективности препаратов.

Косметика и бытовая химия

Шампуни, гели для душа, жидкое мыло, моющие средства, кондиционеры и другие продукты часто упаковываются в пакеты. Они сохраняют качество продукции, а также предотвращают ее проливание или испарение.

Бытовая химия и хозяйственные товары

Моющие средства для пола, стиральные порошки, кондиционеры для белья, средства для мытья посуды, другие товары часто упаковывают в гибкие пакеты. Товары защищены при транспортировке, хранении, а также от пыли, грязи, солнечных лучей, влаги.

Электроника

Часто используется для защиты электронных компонентов и бытовой техники от повреждений во время транспортировки, хранения. Она сохраняет внешний вид товара, защищает его от царапин, пыли, грязи. Справедливости ради гибкая упаковка используется только для мелкой электроники и небольших устройств. Бытовую технику упаковывают в жесткие картонные коробки.

Садоводство

Применяется для хранения семян, удобрений, средств для защиты растений и других товаров для садоводства. Она защищает товар от влаги, света, загрязнений, сохраняя качество продуктов.

Почему следует перейти на гибкую упаковку

Гибкая упаковка — важный и универсальный способ хранения продуктов, использующийся в промышленности. Она выделяется гибкостью, экономичностью, экологичностью и удобством. С развитием технологий и материалов она становится еще более эффективной и функциональной. Ее популярность продолжает расти, поскольку она отвечает требованиям производителей и потребителей.