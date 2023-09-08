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Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend 2023 объявляет даты и программу в Казани

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend 2023 объявляет даты и программу в Казани

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Одиннадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival, пройдет с 21 сентября по 1 октября в Казани. В программу Beat Weekend вошли зрительские хиты летнего Beat Film Festival, лучшие фильмы Beat прошлых лет и картина-победитель Национального конкурса. Показы состоятся в Киномакс-IMAX (KazanMall, ул. Павлюхина, 91) и в Центре современной культуры «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, 7).

Уже больше десяти лет Beat Weekend знакомит российских зрителей с лучшими образцами современного документального кино о новой культуре — и несмотря на то, что многое вокруг меняется, его миссия неизменна. Слоган «Мы здесь», который лег в основу айдентики Beat Film Festival 2023, распространяется и на 21 город России, где пройдет Beat Weekend. Фестиваль остается здесь, вместе со своими локальными сообществами, чтобы показывать и обсуждать фильмы о людях и явлениях, которые изменили нашу культуру или формируют ее прямо сейчас.

Основу кинопрограммы Beat Weekend составят зрительские хиты Beat Film Festival 2023. «Линч/Oз» исследует вселенную Дэвида Линча, взяв за точку отсчета его любимый фильм — классическую голливудскую киносказку 1939 года «Волшебник страны Оз». Шесть кинокритиков и режиссеров рассуждают об истоках сюрреалистических образов Линча и вдохновении в целом. Свежая работа известного документалиста Марка Казинса «Меня зовут Альфред Хичкок» — это остроумное воскрешение мастера триллеров: Хичкок собственной персоной обращается к зрителям, чтобы объяснить, почему его фильмы стали классикой и, главное, зачем смотреть их сегодня. Еще один фильм программы, посвященный природе творчества и гениальности, — «Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор», история основоположника видеоарта, скрестившего дзен с телевизором, художника-бунтаря, который с помощью новых технологий ломал рамки искусства и попутно создал язык новых медиа.

Отель «Челси» — сердце андеграундного Нью-Йорка, его постояльцами и гостями были Патти Смит, Леонард Коэн и Энди Уорхол. Но это в прошлом: девелоперы собираются превратить потрепанную легенду в очередной бутик-отель. В фокусе ленты «Сны отеля “Челси”», спродюсированной Мартином Скорсезе, — последние дни этого приюта богемы.

Кино — визуальное искусство, но для восприятия ленты «32 звука», ставшей хитом фестиваля «Сандэнс» и главным фаворитом зрителей летнего Beat Film Festival, слух важнее зрения. Это захватывающий иммерсивный эксперимент о физическом и эмоциональном влиянии звука, о том, как мы слышим и слушаем, и о том, как мелодия или запись чужого голоса способны перенести нас во времени и пространстве. Показы фильма «32 звука» откроют программу Beat Weekend 2023 и пройдут при поддержке ВкусВилл — бренда продуктов для здорового питания и сервиса бесплатной доставки.

В программу Beat Weekend вошли и лучшие фильмы Beat Film Festival прошлых лет. «По волнам: Искусство звука в кино» посвящен эволюции голливудского саунд-дизайна: его вехам, героям и секретам. Наряду со звукорежиссерами и композиторами в кадре появляются Дэвид Линч, Джордж Лукас, Кристофер Нолан, Стивен Спилберг и София Коппола. «Студия 54» переносит зрителей в легендарный нью-йоркский клуб 70-х: те, кто стал частью этой короткой, но яркой эпохи, откровенно рассказывают о ней на фоне чудом сохранившихся архивных кадров.

Кроме того, зрители фестиваля смогут увидеть фильм-победитель Национального конкурса этого года, только что номинированный на «Европейский Оскар» — «Рай» Александра Абатурова об апокалиптических лесных пожарах в Якутии. «Рай» также получил приз престижного фестиваля IDFA за лучшую операторскую работу благодаря завораживающим съемкам Поля Гийома, прежде сотрудничавшего с Жаком Одияром и Канье Уэстом.

К открытию фестиваля в Центре современной культуры «Смена» подготовлена специальная музыкально-образовательная программа. За час до начала фильма (в 18:00) композиторка, преподаватель по общему музыкальному развитию и светской медитации Регина Рокитянская проведет звуковую прогулку по «Смене». Участники смогут прислушаться к звуковому ландшафту городского пространства и услышать в нем себя. После фильма состоятся live-выступления электронных музыкантов из сообщества музыкальных энтузиастов «Казанский Бедрум»: Dark-Ray и fourthtuna.

Одна из констант фестиваля — партнеры, чьи ценности совпадают с ценностями команды, такие как банк для предпринимателей и предприятий Точка. В этом году банк Точка третий раз подряд выступит генеральным партнером Beat Weekend: благодаря ему зрители увидят главные хиты фестиваля, в том числе ленты из совместной кинопрограммы о гениях кино «Камера, мотор». Стратегическим партнером фестиваля, как и в прошлые годы, стал Кинопоиск: фильмы Beat Weekend будут доступны на Кинопоиске по подписке. А благодаря партнерству с крупнейшей частной авиакомпанией России S7 Airlines, которая обладает широкой сетью маршрутов, Beat Weekend расширит свою географию: в этом году фестиваль впервые пройдет в Иркутске. Официальным информационным партнером фестиваля стал The Blueprint — независимое издание о моде, красоте и современной культуре. Традиционно информационными партнерами фестиваля выступили лайфстайл журнал Veter Magazine и профильный партнер — черно-белый журнал о кино Сеанс. Локальные информационные партнеры в Казани — интернет-журналы «Инде» и Enter.

Расписание показов:

— Линч/Oз

  • 24 сентября, 16:00. Центр современной культуры «Смена»
  • 30 сентября, 18:30. Центр современной культуры «Смена»
  • 1 октября, 21:00. Киномакс-IMAX (KazanMall)

— Сны отеля «Челси»

  • 23 сентября, 19:00. Центр современной культуры «Смена»
  • 24 сентября, 17:00. Киномакс-IMAX (KazanMall)
  • 1 октября, 16:00. Центр современной культуры «Смена»

— Рай

  • 27 сентября, 19:00. Центр современной культуры «Смена»
  • 30 сентября, 17:00. Киномакс-IMAX (KazanMall)

— Меня зовут Альфред Хичкок

  • 24 сентября, 19:00. Центр современной культуры «Смена»
  • 28 сентября, 19:00. Киномакс-IMAX (KazanMall)
  • 30 сентября, 16:00. Центр современной культуры «Смена»
  • 1 октября, 17:00. Киномакс-IMAX (KazanMall)

— По волнам: Искусство звука в кино

  • 23 сентября, 17:00. Киномакс-IMAX (KazanMall)
  • 26 сентября, 19:00. Центр современной культуры «Смена»
  • 29 сентября, 21:00. Киномакс-IMAX (KazanMall)

— Студия 54

  • 22 сентября, 19:00. Центр современной культуры «Смена»
  • 30 сентября, 21:00. Киномакс-IMAX (KazanMall)

— Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор

  • 23 сентября, 16:00. Центр современной культуры «Смена»

— 32 звука

  • 21 сентября, 19:00. Центр современной культуры «Смена»
  • 22 сентября, 21:00. Киномакс-IMAX (KazanMall)
  • 29 сентября, 19:00. Центр современной культуры «Смена»

Узнать больше о фильмах Beat Weekend и заранее купить билеты на показы можно на сайте www.beatfilmfestival.ru. Избранные фильмы программы Beat Weekend также можно будет посмотреть на Кинопоиске по подписке. А рассылка Beat Film Festival поможет быть в курсе новостей и инсайтов фестиваля.

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BEAT FILM FESTIVAL — международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. За это время он превратился в событие городского масштаба, которое знакомит зрителей с самым актуальным из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. В его программе — российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей, вечеринки и специальные мероприятия с режиссерами, музыкантами и другими представителями современной культуры.

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