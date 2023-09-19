Сотрудники АО «Транснефть - Прикамье» приняли участие в акции по сдачи донорской крови в г. Перми. Всего собрано свыше 25 литров биоматериала.

Пункт сбора был организован на производственной площадке «Осенцы» Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ). Медицинское сопровождение осуществлялось специалистами выездной бригады Пермской краевой станции переливания крови.

В акции приняли участие 54 человека - работники производственной площадки «Осенцы», аппарата управления Пермского РНУ, линейной производственной диспетчерской станции «Пермь», базы производственного обслуживания, центральной ремонтной службы и других подразделений управления. Многие добровольцы сдавали кровь и ее компоненты уже не в первый раз.

Перед процедурой в специальном мобильном комплексе каждый работник прошел медицинский осмотр. Акция была организована с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

«В крови и ее компонентах большое количество людей нуждается постоянно. Чем больше доноров, тем больше спасенных жизней. Понимая это, кровь сдаем регулярно», - отметил донор предприятия, мастер участка кузовных работ Владимир Четин.

Справочно:

АО «Транснефть – Прикамье» совместно с медицинскими учреждениями, краевыми и республиканскими центрами переливания крови проводит мероприятия по сбору крови во всех регионах ведения производственной деятельности. С начала 2023 года в донорских акциях приняли участие более 360 добровольцев. В банки краевых и республиканских станций было сдано свыше 200 литров крови и ее компонентов.

Мероприятия реализуются в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства) работников ПАО «Транснефть» - крупнейшей в мире трубопроводной компании, отмечающей в 2023 году 30-летие своей деятельности.