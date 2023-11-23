Что происходит с ценами на новостройки в Москве?

Сегодня многие эксперты объясняют рост цен на новостройки повышенным спросом и даже ажиотажем. Причин для этого есть несколько — это и очередное повышение ключевой ставки (после которого банки ожидаемо также подняли ставки по ипотеке), и обсуждение возможных изменений в льготной ипотечной программе. Так, специалисты говорят об ужесточении условий льготного кредитования и о повышении первоначального взноса. Кроме того, в течение года можно было наблюдать стабильное повышение цен на строительные материалы. И об этом тоже говорили девелоперские компании. Все это безусловно влияет на цены, которые в течение последнего года в большей степени только росли.

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Сегодня расскажем, как изменилась стоимость первичного жилья в столице: в каких сегментах зафиксирован самый максимальный рост, а где отмечено даже снижение. Данные о стоимости недвижимости предоставлены компанией «БЕСТ-Новострой».

Если говорить в целом о столичных новостройках, то сейчас в среднем один квадратный метр недвижимости стоит 510 тыс. рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Что касается средневзвешенной стоимости жилья, то специалисты зафиксировали рост в 25%. На данный момент в денежном выражении она составляет 29,7 млн рублей.

Расскажем теперь об изменениях в разных сегментах строительства.

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Комфорт-класс

Как рассказали специалисты «БЕСТ-Новострой», цены именно на недвижимость комфорт-класса показали наивысший рост. Цены на такие квартиры и апартаменты выросли на 23% по сравнению с прошлым годом. Сегодня «квадрат» здесь стоит 331 тыс. рублей. При выборе лота в данном сегменте заплатить за него в среднем нужно будет14,7 млн рублей.

Бизнес-класс

Цены на жильё в бизнес-классе подорожали меньше всего. Увеличение произошло всего на 5%. Квадратный метр в новостройках здесь сегодня в среднем стоит 469,5 тыс. рублей, а квартира (или апартаменты) обойдутся покупателю в среднем в 31 млн рублей.

Премиум-класс

Именно в этом сегменте произошло хоть и незначительное, но снижение цен. Итак, средняя цена за «квадрат» в таких жилых комплексах сейчас составляет почти 917 тыс. рублей, что на 6% меньше прошлого года. А покупка лота в среднем обойдется в 31 млн рублей.

Элитное жилье

Недвижимость данного сегмента, как и в большинстве случаев, немного выросла в цене. Теперь квадратный метр элитного жилья обходится покупателям в 2,4 млн рублей (рост 14%). А вот средняя стоимость квартиры увеличилась на 7% и составляет 360 млн рублей.