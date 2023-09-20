Вина Краснодарского края — это концентрат радости: лето, солнце, морской бриз и беззаботное счастье, запечатанное в бутылку. А еще вино — это символ единения и веселья. Погрузитесь в ощущение праздника и получите незабываемые впечатления на Черноморской винной неделе!

Когда

Фестиваль пройдет с 25 сентября по 1 октября на винодельнях Краснодарского края и завершится зажигательными выходными в с. Абрау-Дюрсо. Вход свободный!

Чем фестиваль удивит гостей

Путешествие начинается с экскурсий по виноградникам и специальных программ в разных винодельнях. Вы погрузитесь в увлекательный мир виноделия: узнаете, как выращивается и культивируется виноград, как созревает вино и через какие сложные этапы оно проходит, прогуляетесь по секретным уголкам виноделен, куда не так просто попасть в обычное время.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в мир эногастрономии, смогут посетить мастер-классы и лекции от экспертов. Расписание и регистрация доступны на виннаянеделя.рф

Уникальные активности и веселье

На выходных в Абрау-Дюрсо вас ждут три тематических дня, посвященных джазу, творчеству и спорту. Отправляйтесь на фестиваль, чтобы послушать живую музыку в исполнении лучших коллективов, пробежать Винный забег, от души подегустировать напитки и угощения и даже посмотреть модные показы. Также гостей ждут интерактивные игры, арт-терапия, фотозоны и другие интересные активности.

Без музыки никуда

Какой фестиваль обходится без музыки? Со сцены фестиваля в Абрау-Дюрсо прозвучит уютный джаз в исполнении биг-бэнда Георгия Гараняна и джазового оркестра Ильи Филиппова. За экзотический колорит будет отвечать группа Марьячи Лос Панчос. Южного колорита добавят выступления лучших творческих коллективов Краснодарского края. Каждый вечер диджеи будут играть сеты, подобранные под настроение Черноморской винной недели.

Хэдлайнер фестиваля – невероятная, харизматичная группа «Градусы»

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На ряд мероприятий необходима предварительная регистрация.

Подробная программа, расписание и регистрация - на виннаянеделя.рф

Вход свободный! Участие бесплатное в мероприятиях и экскурсиях в рамках фестиваля с 25 сентября по 1 октября.

Организатором фестиваля выступает Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

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