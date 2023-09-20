Полезное
· Ульяна Саитова

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

Подписаться в Telegram

Вина Краснодарского края — это концентрат радости: лето, солнце, морской бриз и беззаботное счастье, запечатанное в бутылку. А еще вино — это символ единения и веселья. Погрузитесь в ощущение праздника и получите незабываемые впечатления на Черноморской винной неделе!

Когда

Фестиваль пройдет с 25 сентября по 1 октября на винодельнях Краснодарского края и завершится зажигательными выходными в с. Абрау-Дюрсо. Вход свободный!

Чем фестиваль удивит гостей

Путешествие начинается с экскурсий по виноградникам и специальных программ в разных винодельнях. Вы погрузитесь в увлекательный мир виноделия: узнаете, как выращивается и культивируется виноград, как созревает вино и через какие сложные этапы оно проходит, прогуляетесь по секретным уголкам виноделен, куда не так просто попасть в обычное время.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в мир эногастрономии, смогут посетить мастер-классы и лекции от экспертов. Расписание и регистрация доступны на виннаянеделя.рф

Уникальные активности и веселье

На выходных в Абрау-Дюрсо вас ждут три тематических дня, посвященных джазу, творчеству и спорту. Отправляйтесь на фестиваль, чтобы послушать живую музыку в исполнении лучших коллективов, пробежать Винный забег, от души подегустировать напитки и угощения и даже посмотреть модные показы. Также гостей ждут интерактивные игры, арт-терапия, фотозоны и другие интересные активности.

Без музыки никуда

Какой фестиваль обходится без музыки? Со сцены фестиваля в Абрау-Дюрсо прозвучит уютный джаз в исполнении биг-бэнда Георгия Гараняна и джазового оркестра Ильи Филиппова. За экзотический колорит будет отвечать группа Марьячи Лос Панчос. Южного колорита добавят выступления лучших творческих коллективов Краснодарского края. Каждый вечер диджеи будут играть сеты, подобранные под настроение Черноморской винной недели.

Хэдлайнер фестиваля – невероятная, харизматичная группа «Градусы»

Будьте в курсе новостей

Следите за анонсами, актуальной программой и событиями в соцсетях фестиваля:

На ряд мероприятий необходима предварительная регистрация.

Подробная программа, расписание и регистрация - на виннаянеделя.рф

Вход свободный! Участие бесплатное в мероприятиях и экскурсиях в рамках фестиваля с 25 сентября по 1 октября.

Организатором фестиваля выступает Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

18+

Реклама. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. LjN8KTdvw

Следующая новость ↓

Популярное

Спортивные новости Казани
16 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

Лонгриды

день назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Полезное

день назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

москитные сетки на вентиляцию от тараканов

Новости Казани

20 часов назад

Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Культовые и популярные, камерные и уютные — заведения Казани, где вы получите море эмоций

стоимость повторной экспертизы проектной документации в Москве

Новости Татарстана

2 часа назад

«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет

Новости Казани

19 часов назад

Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки

Спортивные новости Казани

20 часов назад

«Били оборонительные игроки»: фанаты «Рубина» выступают за отставку главного тренера клуба

Новости Казани

18 часов назад

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК

Новости Казани

минуту назад

Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда
Лонгриды
час назад

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Важное в РТ

46 минут назад

За один день Сбер в Татарстане выдал 500 ипотечных кредитов

Спортивные новости Казани

16 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

Новости Казани

51 минуту назад

Каждый сможет организовать отдых: на форуме в Казани представили приложение с маршрутами по Петербургу

Новости Татарстана

час назад

Не успели оплатить учебу: КФУ вернет деньги иностранным студентам, которые так и не были зачислены
Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда
Новости Казани
минуту назад

Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда

Новости Казани

час назад

«Будет применена система "Свободный поток"»: платную дорогу «Алексеевское — Альметьевск» запустят в 2025 году

Новости Казани

час назад

«Одни из передовых в стране»: Виктория Абрамченко посетила очистные сооружения Казани

Спортивные новости Казани

2 часа назад

За отставку голосует большинство: фанаты «Рубина» требуют Рахимова уйти с поста главного тренера
Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?