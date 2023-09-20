Полезное
· Ульяна Саитова

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

Подписаться в Telegram

Вина Краснодарского края — это концентрат радости: лето, солнце, морской бриз и беззаботное счастье, запечатанное в бутылку. А еще вино — это символ единения и веселья. Погрузитесь в ощущение праздника и получите незабываемые впечатления на Черноморской винной неделе!

Когда

Фестиваль пройдет с 25 сентября по 1 октября на винодельнях Краснодарского края и завершится зажигательными выходными в с. Абрау-Дюрсо. Вход свободный!

Чем фестиваль удивит гостей

Путешествие начинается с экскурсий по виноградникам и специальных программ в разных винодельнях. Вы погрузитесь в увлекательный мир виноделия: узнаете, как выращивается и культивируется виноград, как созревает вино и через какие сложные этапы оно проходит, прогуляетесь по секретным уголкам виноделен, куда не так просто попасть в обычное время.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в мир эногастрономии, смогут посетить мастер-классы и лекции от экспертов. Расписание и регистрация доступны на виннаянеделя.рф

Уникальные активности и веселье

На выходных в Абрау-Дюрсо вас ждут три тематических дня, посвященных джазу, творчеству и спорту. Отправляйтесь на фестиваль, чтобы послушать живую музыку в исполнении лучших коллективов, пробежать Винный забег, от души подегустировать напитки и угощения и даже посмотреть модные показы. Также гостей ждут интерактивные игры, арт-терапия, фотозоны и другие интересные активности.

Без музыки никуда

Какой фестиваль обходится без музыки? Со сцены фестиваля в Абрау-Дюрсо прозвучит уютный джаз в исполнении биг-бэнда Георгия Гараняна и джазового оркестра Ильи Филиппова. За экзотический колорит будет отвечать группа Марьячи Лос Панчос. Южного колорита добавят выступления лучших творческих коллективов Краснодарского края. Каждый вечер диджеи будут играть сеты, подобранные под настроение Черноморской винной недели.

Хэдлайнер фестиваля – невероятная, харизматичная группа «Градусы»

Будьте в курсе новостей

Следите за анонсами, актуальной программой и событиями в соцсетях фестиваля:

На ряд мероприятий необходима предварительная регистрация.

Подробная программа, расписание и регистрация - на виннаянеделя.рф

Вход свободный! Участие бесплатное в мероприятиях и экскурсиях в рамках фестиваля с 25 сентября по 1 октября.

Организатором фестиваля выступает Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

18+

Реклама. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. LjN8KTdvw

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Весь октябрь станет аномальным: синоптики сказали, к чему готовиться

Полезное

2 часа назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

москитные сетки на вентиляцию от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Не было таких вопиющих фактов: глава РТ осудил ситуацию, связанную с депутатом Госсовета РТ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

стоимость повторной экспертизы проектной документации в Москве

Лонгриды

день назад

Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

Новости Татарстана

6 часов назад

«Рядом лежал некий пакетик»: глава РТ осудил депутата Госсовета, подозреваемого в хранении наркотиков

Новости Татарстана

6 часов назад

Список был утвержден: в Татарстане обновили перечень наиболее востребованных профессий

Новости Казани

день назад

«Мы, люд простой, надоели, что ли?»: в Казани у здания Госсовета появился забор

Новости Татарстана

5 часов назад

Существенное начисление в холодные месяцы: министр РТ рассказал, от чего зависит плата за отопление
Лонгриды
18 часов назад

Минимальная зарплата — 41 тысяча, аренда жилья — как в Казани: стоит ли переезжать из РТ в Турцию?

Минимальная зарплата — 41 тысяча, аренда жилья — как в Казани: стоит ли переезжать из РТ в Турцию?

Важное в РТ

24 минуты назад

beeline cloud представил новый продукт Cloud MDM

Полезное

20 часов назад

Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.

Новости Казани

час назад

Команды из 17 стран приеду в Казань: в столице РТ пройдут десятые «Фиджитал-игры»

Важное в РТ

2 часа назад

Автобус за 137 тысяч или квартира за 1,2 миллиона: как без опыта участвовать в торгах с дисконтом
Все же вернуть могут: специалисты рассказали о возвращении масочного режима в РТ
Новости Татарстана
4 минуты назад

Все же вернуть могут: специалисты рассказали о возвращении масочного режима в РТ

Новости Татарстана

2 часа назад

Проголосовали единогласно: в Менделеевском районе Татарстана были избраны новые главы поселений

Новости Татарстана

2 часа назад

Не учтут при определении доходов: в Татарстане дети бойцов СВО получат по 20 тысяч рублей

Новости Казани

2 часа назад

Мероприятие является крупнейшим в регионе: в Казани открыли форум Kazan Digital Week 2023
Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет
Интересное в Казани
5 дней назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет