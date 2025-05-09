В Казани в День Победы образовались очереди и пробки

В Казани на станции метро «Кремлёвская» и у контрольно-пропускных пунктов, ведущих на площадь Тысячелетия, утром 9 мая наблюдалось большое скопление людей, пишет Inkazan.

Торжественный парад, приуроченный ко Дню Победы, стартовал на площади Тысячелетия в 10:00. Вечером, в 19:00, там же запланирована праздничная программа. В связи с мероприятиями движение в центре города было ограничено.

Толпы людей заполнили вестибюль станции метро «Кремлёвская», очередь растянулась от выхода до самой платформы. Очевидцы также отметили, что эскалаторы на станции не функционировали, что усложнило передвижение.

Большое скопление граждан наблюдалось и у входа на площадь Тысячелетия — перед КПП выстроились длинные очереди. Власти ранее призывали жителей и туристов приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль.

Согласно сервису «Яндекс Карты», серьёзные заторы образовались на улицах Ташаяк, Карла Маркса, Коротченко, Профсоюзная, Татарстан и Саид Галеева. Напомним, что ради проведения парада были перекрыты площадь Тысячелетия, а также улицы Лево- и Право-Булачная.