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· Анастасия Есикова

Чем отличается бирка от этикетки и ярлыка?

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Этикетки, бирки, ярлыки - чем они отличаются друг от друга? Этот вопрос часто возникает. Чтобы больше не путаться, легко и быстро запомнить разницу, рассмотрим существенные различия.
Этикетка - это графический элемент, который размещается на упаковке товара или на самом изделии. Она содержит название товара, название бренда или компании, информацию о самом товаре, его производителе, сроке годности и т.д.
Ярлык на одежде - это небольшая текстильная или пластиковая (бумажная) этикетка, используются для идентификации продукта и указания его основных характеристик: информацию о производителе, составе, размере, стране производства и других важных параметрах, которые могут быть полезны для потребителя.
Ярлык на одежде пришивается, приклеивается или прикрепляется к изделию, на другом товаре или продукции - это клеймо на товаре с обозначением веса, количества, цены и т.д., может быть бумажным навесным.
Бирка - пластинка с номером или надписью, прикрепляемая к какому-либо товару, багажу и т.д. Содержит более подробную информацию о продукте, такую как страна происхождения, дата производства, состав и рекомендации по уходу, если требует того продукция.

Также этот вид наклейки может использоваться для рекламных целей, например, для указания на скидки или специальные предложения.

Бирка на одежде - это текстильная или металлическая этикетка, которая прикрепляется к новым вещам для указания информации о производителе, размере, составе ткани и других параметрах. Обычно прикрепляются к одежде с помощью специальных зажимов или нитей.

Отличие этикетки от бирки и ярлыка

1. Предназначение

Бирка и ярлык - это элементы, которые прикрепляются к товару и содержат информацию о его свойствах и характеристиках.

Этикетка - это элемент, который чаще наносят на упаковку товара, а также на само изделие. Она содержит информацию о товаре, его производителе, сроке годности и т.д.

2. Цена

Еще одно важное отличие - разница в цене. Стоимость может зависеть от сложности дизайна и количества используемых цветов, материалов, размеров.

В целом, бирки обычно стоят дороже, так как они более информативны и могут содержать дополнительные элементы дизайна.

Этикетки могут изготавливаться тоже из разных материалов, преимущественно из бумаги и пленки, быть разных размеров, простых и сложных форм, размеров, иметь дополнительную обработку - покрытие. Например тиснение серебряной или золотой фольгой придает этикетке презентабельный дорогой вид, объемные этикетки привлекают внимание своей поверхностью, голографические этикетки или пломбовые этикетки защищают товар от вскрытия и подделки. А цена этикетки в разы меньше, чем у бирок или ярлыков.

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