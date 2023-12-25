Чем отличается бирка от этикетки и ярлыка?
Также этот вид наклейки может использоваться для рекламных целей, например, для указания на скидки или специальные предложения.
Бирка на одежде - это текстильная или металлическая этикетка, которая прикрепляется к новым вещам для указания информации о производителе, размере, составе ткани и других параметрах. Обычно прикрепляются к одежде с помощью специальных зажимов или нитей.
Отличие этикетки от бирки и ярлыка
1. Предназначение
Бирка и ярлык - это элементы, которые прикрепляются к товару и содержат информацию о его свойствах и характеристиках.
Этикетка - это элемент, который чаще наносят на упаковку товара, а также на само изделие. Она содержит информацию о товаре, его производителе, сроке годности и т.д.
2. Цена
Еще одно важное отличие - разница в цене. Стоимость может зависеть от сложности дизайна и количества используемых цветов, материалов, размеров.
В целом, бирки обычно стоят дороже, так как они более информативны и могут содержать дополнительные элементы дизайна.
Этикетки могут изготавливаться тоже из разных материалов, преимущественно из бумаги и пленки, быть разных размеров, простых и сложных форм, размеров, иметь дополнительную обработку - покрытие. Например тиснение серебряной или золотой фольгой придает этикетке презентабельный дорогой вид, объемные этикетки привлекают внимание своей поверхностью, голографические этикетки или пломбовые этикетки защищают товар от вскрытия и подделки. А цена этикетки в разы меньше, чем у бирок или ярлыков.
Если вы ищите качественную недорогую этикетку, рекомендуем обращаться в компанию Термофлекс-Юг! Специалисты помогут подобрать оптимальный вариант исходя из ваших требований и бюджета, доставка в любой город России, а также в ДНР, ЛНР. Чем больше заказ, тем больше скидка и масса бонусов!