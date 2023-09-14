Биография Чунаева Сергея Леонидовича

Чунаев Сергей Леонидович — квалифицированный экономист и юрист, талантливый продюсер. Активно участвует в создании мультфильмов. Руководит Flip Animation Studio, которая создаёт и продюсирует анимационные проекты и компьютерные игры. Студия также издаёт книги для детей.

Детство и юность

Сергей Леонидович родился 7 мая 1982 года в северной столице. Отец мальчика практически всю жизнь служил в органах правопорядка. За свою длительную карьеру Чунаев старший получил множество государственных наград, а также успел поработать на руководящей должности в УБЭП. Мать была домохозяйкой и воспитывала мальчика. Дедушка будущего продюсера воевал в Великой Отечественной Войне.

Глава семейства всё свободное время уделял жене и ребёнку. Леонид Чунаев увлекался резьбой по дереву и учил данному ремеслу своего сына. В коллекции мальчика было множество картин, на которых были изображены различные мультипликационные персонажи. Особенно дорогой для мальчика стала гравюра с Микки Маусом, которую отец подарил ему на день рождения. Она и сегодня занимает почётное место на полке у Сергея Чунаева дома.

Как и многие дети своего поколения, Сергей любил смотреть мультипликационные истории Уолта Диснея. «Утиные истории», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Король лев» — любимые мультфильмы мальчика. Сергей даже не подозревал, что и сам когда-то будет причастен к созданию мультфильмов. Он мечтал стать космонавтом, исследовать неизведанные миры, но у судьбы на этот счёт были иные планы.

Чунаев с детства проявлял творческие способности, однако после школы поступил в университет МВД РФ на юридический факультет. После успешной защиты дипломной работы он решил получить ещё одно высшее образование в Санкт-Петербургском экономическом государственном университете. Имея два высших образования, Чунаев находит себя в кардинально иной сфере.

Начало карьеры

Карьера Сергея Чунаева началась со службы в милиции, однако, получив экономическое образование, он меняет профессию. В 2016 году Чунаев уходит работать во Всероссийский банк развития регионов. Целеустремлённому молодому человеку быстро удаётся проявить свои лидерские качества — он становится вице-президентом за довольно короткий срок.

В 2019 году Чунаев решает кардинально изменить свою жизнь. Накопленные деньги он инвестирует в Open Alliance Media, которая создавала кинокартины, телепередачи и документальные ленты. Именно тогда Сергей Леонидович понял, что нашёл дело по душе. Он решает стать продюсером и хочет создавать качественные мультфильмы. Это сподвигло его задуматься о собственном бизнесе.

Медиабизнес

В 2020 году Чунаев становится гендиректором Flip Animation Studio. Амбициозный продюсер считает, что традиционные анимационные студии теряют свою актуальность и постепенно уходят в прошлое. Для развития своей компании он применяет совершенно иные подходы. Сергей создаёт целую экосистему для выпуска разной аудиовизуальной продукции.

Чунаев собрал команду из талантливых и амбициозных специалистов, которые всецело поддерживают его новаторские идеи. Компания выпускает качественную продукцию, которая обладает художественной ценностью и приносит хорошую прибыль. Сергей Леонидович не ограничивается одним лишь продюсированием, он лично участвует в каждом этапе производственного процесса.

Главным активом Flip Animation Studio стал мультипликационный сериал «Джинглики», основанный на книге Олега Роя. История забавных человечков начала создаваться ещё в 2015 году, а два года спустя её знал практически каждый ребёнок на постсоветском пространстве. Ведь в весёлом мультфильме дети учатся отличать добро от зла, взаимопомощи и уважению к старшим.

Помимо «Джингликов» компания и её специалисты создают много других интересных проектов. Основная аудитория — это дети, но и взрослые часто не против к ним присоединиться. Продюсер с энтузиазмом смотрит в будущее, планируя увеличивать количество выпускаемой продукции. В приоритете компании детские книги и мультипликационные фильмы.

Чунаев очень любит работать с талантливыми людьми и поэтому всегда рад амбициозным новичкам. В его команде не только опытные профессионалы, но и молодые сценаристы, мультипликаторы и аниматоры. Уже многие годы продукция компании пользуется огромной популярностью. Миллионы юных зрителей стали преданными фанатами «Джингликов».

Семейная жизнь

Сергей Леонидович является отцом двух девочек. С самого раннего возраста он прививал своим дочкам любовь к спорту. Они в восторге и от основного занятия папы. Старшая дочь замечательно рисует в стиле аниме, пишет сценарии и прорабатывает харизматичных персонажей. Младшая любит читать и смотреть мультфильмы, особенно папины.

Продюсер старается больше времени проводить с семьёй. Семейство часто посещает всевозможные выставки, музеи и театры. Сергей Леонидович любит путешествовать по России. В 2021 году он стал участником автопробега, который стартовал в Магадане, а финишировал в столице. Общая протяжённость маршрута составила около 12 000 километров. Автопробег длился целых три месяца, за это время продюсер успел посетить много исторических мест.

Сергей Чунаев сейчас

Сергей Чунаев и сегодня создаёт мультфильмы. В 2022 году его компания выкупила права на мультфильм «Джинглики». Теперь Flip Animation Studio не только выпускает новые серии для проекта, но и продаёт детские товары бренда и книги. Вскоре планируется к выходу полнометражный мультфильм «Джинглики».

Из иных проектов Чунаева стоит выделить книгу «Время легенд». В одном из своих многочисленных путешествий Сергей Леонидович нашёл уникальные местные сказки. Он решил найти аналогичные произведения в других частях мира и объединить их общей сюжетной линией. В 2022 году книга была издана, а в будущем продюсер планирует оживить её героев в мультипликационном фильме.

Чунаев также выпустил аудиоверсию сказок. В её производстве принимал непосредственное участие актёр Сергей Бурунов. В 2023 году появилась информация, что студия Flip Animation Studio начинает работать над созданием одноимённого мультсериала, который будет состоять из 12 эпизодов. Проект будет содержать минимальное количество компьютерной графики и появится на экранах в 2D-формате.