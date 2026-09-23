Безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост

По прогнозу ВТБ, в 2026 году объем безналичных платежей через банковские приложения в повседневных категориях увеличится на 7%, тогда как в 2025 году показатель рос на 12%. Наиболее заметную динамику покажут оплата жилищно-коммунальных услуг, медицинских и образовательных сервисов.

По оценкам банка, оплата ЖКУ через мобильные приложения увеличится на 12%, медицинских услуг — на 11%, образования и культуры — на 10%. В категориях связи, мобильной связи и туризма прирост составит 9%.

Замедление темпов роста аналитики связывают с тем, что цифровые способы оплаты уже широко вошли в повседневные финансовые сценарии пользователей. Годом ранее оплата услуг образования и культуры, туризма и медицины росла на 12%, сейчас рынок переходит к более сбалансированной динамике.

«Безналичные платежи уже стали не отдельным цифровым сервисом, а привычной частью повседневной жизни. Клиенты все чаще используют банковские приложения для регулярных операций: оплаты коммунальных услуг, налогов, связи, медицинских и образовательных сервисов. Рост рынка теперь будет определяться не переходом пользователей в онлайн, а увеличением частоты операций и развитием автоплатежей», — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

Аналитики банка прогнозируют, что в 2027 году рынок сохранит умеренную положительную динамику. По их данным, основными драйверами останутся регулярные платежи, интеграция оплаты в цифровые сервисы и распространение автоплатежей.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.